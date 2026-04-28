PM Kisan: લાખો ખેડૂતોના હપ્તા અટકાવ્યા, સરકારે કહ્યું: આ માહિતી તાત્કાલિક અપડેટ કરો

PM Kisan: ઉત્તર પ્રદેશમાં 16.98 લાખથી વધુ ખેડૂત પરિવારો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના લાભ મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ હપ્તા મેળવવા માટે ખેડૂત આઈડી ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:14 PM IST
  • સરકારે ખેડૂતોને તેમની જરૂરી માહિતી અને દસ્તાવેજો અપડેટ કરવાની અપીલ કરી છે.
  • ઉત્તર પ્રદેશમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોના હપ્તા હાલમાં બાકી છે.
  • સરકાર કહે છે કે જો ખેડૂતો સમયસર તેમની માહિતી સુધારે તો તેઓ તેમના બાકી હપ્તા ફરીથી મેળવી શકે છે.

PM Kisan: ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડતી પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ, સરકારે ખેડૂતોને તેમની જરૂરી માહિતી અને દસ્તાવેજો અપડેટ કરવાની અપીલ કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોના હપ્તા હાલમાં બાકી છે. યોગી સરકાર કહે છે કે જો ખેડૂતો સમયસર તેમની માહિતી સુધારે તો તેઓ તેમના બાકી હપ્તા ફરીથી મેળવી શકે છે.

ખેડૂતોના હપ્તા કેમ અટકી ગયા છે?

સરકારી માહિતી અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશમાં 16.98 લાખથી વધુ ખેડૂત પરિવારો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના લાભ મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. આના અનેક કારણો સામે આવ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોએ નોંધણી સમયે જમીનની સાચી વિગતો આપી ન હતી.

ઘણા કિસ્સાઓમાં, સમાન જમીનના ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન બંને માલિકો આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. વધુમાં, કેટલાક લાભાર્થીઓએ 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 પછી અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી જમીન સંપાદિત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેના કારણે તેમની પાત્રતા પર અસર પડી છે.

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ વાર્ષિક ₹6,000નો લાભ

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય ત્રણ હપ્તામાં સીધા તેમના બેંક ખાતામાં મળે છે. જો કે, દસ્તાવેજમાં ભૂલો અથવા અધૂરી માહિતીને કારણે આ ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ શકે છે.

સરકારે ખેડૂતોને પોર્ટલ પર તેમની માહિતી શક્ય તેટલી વહેલી તકે અપડેટ કરવા વિનંતી કરી છે. ખેડૂતો pmkisan.gov.inની સાઈટ પર જઈ અને ખોવાયેલી માહિતી અપડેટ કરો વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેઓ નજીકના જાહેર સેવા કેન્દ્ર અથવા કૃષિ વિભાગના કાર્યાલયનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે.

યુપીમાં ખેડૂત નોંધણી જરૂરી

ઉત્તર પ્રદેશમાં ખેડૂતો માટે એક મોટી વહીવટી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. ખેડૂત ID વિનાના ખેડૂતો હવે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સહિત અનેક સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવી શકશે નહીં. કૃષિ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલા ચાલુ અભિયાનના ભાગ રૂપે, ખેડૂત નોંધણી ઝુંબેશને વેગ આપવામાં આવ્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતો માટે ડિજિટલ ઓળખ બનાવવાનો છે જેથી વિવિધ યોજનાઓનો લાભ સીધી અને પારદર્શક રીતે મળી શકે છે.

ખેડૂત નોંધણી શા માટે જરૂરી છે?

સરકારના મતે, ખેડૂત નોંધણી ખેડૂતોને બીજ, ખાતર અને કૃષિ સાધનો માટે સબસિડી જેવી વિવિધ કૃષિ વિભાગની યોજનાઓ સરળતાથી ઍક્સેસ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. સૌથી અગત્યનું, પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ હપ્તા મેળવવા માટે ખેડૂત ID ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

