ખેડૂતોને દર મહિને 3000 રૂપિયા પેન્શન આપે છે સરકાર, જાણો કઈ રીતે કરશો અરજી
PM Kisan Mandhan Yojana: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને માત્ર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિની રકમ જ આપવામાં આવતી નથી પરંતુ ખેડૂતો માટે સરકાર પેન્શન યોજના પણ ચલાવી રહી છે.
ખેડૂતોને પેન્શન આપવા માટે કેન્દ્ર સરકાર પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના (PM Kisan Mandhan Scheme) ચલાવી રહી છે. નોકરી કરનાર તો પોતાના નિવૃત્તિનું પ્લાનિંગ કરતા હોય છે. પરંતુ ઘણા ખેડૂત તેનાથી અજાણ્યા રહે છે. ખેડૂતોએ વૃદ્ધાવસ્થામાં આર્થિક સંકટનો સામનો ન કરવો પડે, તેથી સરકાર દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવી રહી છે. જેમાં વૃદ્ધાવસ્થામાં ખેડૂતને 3000 રૂપિયા દર મહિને પેન્શન આપવામાં આવે છે. આવો જાણીએ આ યોજનાની પાત્રતા શું છે અને તેના માટે કઈ રીતે અરજી કરી શકાય છે.
પીએમ કિસાન માધન યોજના શું છે?
કેન્દ્ર સરકારે આ યોજનાને સીમાંત અને આર્થિક રૂપે નબળા વર્ગના ખેડૂતોને સહાયતા આપવાના ઈરાદાથી શરૂ કરી છે. જેથી અન્નદાતા પાસે વૃદ્ધાવસ્થામાં આવકનું માધ્યમ રહે અને કોઈ ચિંતા વગર જીવન પસાર કરી શકે. કારણ કે ઘણા ખેડૂતો પાસે આ ઉંમર સુધી બચત પણ હોતી નથી.
કઈ રીતે કરશો અરજી
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતોએ સૌથી પહેલા પોતાના નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટરમાં જઈ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. ત્યારબાદ તેણે દર મહિને 55થી લઈને 200 રૂપિયા સુધીના પ્રીમિયમની ચુકવણી કરવી પડશે. જ્યારે ખેડૂત 60 વર્ષનો થશે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તેના ખાતામાં પેન્શનની રકમ જમા કરવામાં આવશે.
પીએમ કિસાન માનધન યોજના પાત્રતા
- આ યોજના માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા સમયે ખેડૂતોની ઉંમર 18 વર્ષથી 40 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ.
- ખેડૂત પાસે ઓછામાં ઓછી બે હેક્ટર ખેતીની જમી હોવી જોઈએ. જમીનનો રેકોર્ડ કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારના રેકોર્ડમાં હોવો જોઈએ.
જરૂરી દસ્તાવેજ
આધાર કાર્ડ
બેંક ખાતાની પાસબુક
જમીનના દસ્તાવેજ
પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
ક્યારે મળશે પેન્શન
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ પહેલા નોંધણી કરાવવી પડશે. જેટલી વહેલી તકે તેઓ નોંધણી કરાવશે, તેટલું ઓછું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે. જો કે, જો તેઓ ઈચ્છે, તો તેઓ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ પ્રાપ્ત ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને આ યોજના માટે પ્રીમિયમ પણ ચૂકવી શકે છે. ખેડૂતો 60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા પછી માસિક પેન્શન મેળવવાનું શરૂ કરશે. આ યોજના હેઠળ, ખેડૂતોને મહત્તમ ₹3,000 પેન્શન મળશે.
