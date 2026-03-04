Explainer: હવે ખેડૂતોને મળશે 36,000 રૂપિયા, એક પણ રૂપિયો ખર્ચ્યા વગર દર મહિને આવશે 3000 પેન્શન, શું તમે જાણો છો?
PM Kisan Maandhan Yojana: દેશના અન્નદાતાઓની આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર અનેક મહત્વકાંક્ષી યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. આમાં સૌથી લોકપ્રિય 'પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના' છે, જેના હેઠળ પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પીએમ કિસાનના લાભાર્થીઓ પોતાના ખિસ્સામાંથી વધારાના પૈસા ખર્ચ્યા વગર દર મહિને 3,000 રૂપિયાનું પેન્શન પણ મેળવી શકે છે?
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: સરકાર દેશના લોકો માટે અનેક યોજનાઓ ચલાવે છે, જેનો લાભ લાખો લોકોને મળે છે. ઘણા લોકો અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે અને તેમની પાસે આવક માટે પૂરતા સંસાધનોનો અભાવ છે. તેથી સરકારે એક નવી માસિક પેન્શન યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના 3,000 રૂપિયાનું પેન્શન પૂરું પાડે છે. ખરેખર, સરકાર પીએમ કિસાન યોજનાની સાથે પીએમ કિસાન માનધન યોજનાનો વિકલ્પ પણ આપે છે. આ સ્કીમ દ્વારા ખેડૂતો 60 વર્ષની ઉંમર પછી સન્માનજનક જીવન જીવી શકે છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે માનધન યોજનાનું પ્રીમિયમ સીધું પીએમ કિસાનના હપ્તામાંથી કપાવી શકાય છે, જેનાથી ખેડૂતો પર કોઈ વધારાનો આર્થિક બોજ પડતો નથી.
પેન્શનનું ગણિત: કેવી રીતે મળશે 42,000 રૂપિયા?
પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ ખેડૂતોને દર ચાર મહિને 2,000 રૂપિયાના ત્રણ હપ્તા (કુલ ₹6,000) મળે છે. બીજી તરફ, માનધન યોજનામાં જોડાવા પર 60 વર્ષની ઉંમર પછી વર્ષે કુલ 36,000 રૂપિયાનું પેન્શન મળે છે.
જો કોઈ ખેડૂત માનધન યોજનાનું પ્રીમિયમ પોતાની સન્માન નિધિની રકમમાંથી કપાવવાનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે, તો વધુમાં વધુ 200 રૂપિયા પ્રતિ માસ (વાર્ષિક ₹2,400) કપાવા છતાં ખેડૂત પાસે પીએમ કિસાનના 3,600 રૂપિયા બચશે. 60 વર્ષની ઉંમર પછી જ્યારે 36,000 રૂપિયાનું પેન્શન શરૂ થશે, ત્યારે બંને યોજનાઓને મળીને ખેડૂતને વાર્ષિક અંદાજે 42,000 રૂપિયાનો સીધો લાભ મળશે.
કોણ લઈ શકે છે આ યોજનાનો લાભ ?
પીએમ કિસાન માનધન યોજના એક સ્વૈચ્છિક અને અંશદાયી પેન્શન યોજના છે. તેની પાત્રતાની શરતો નીચે મુજબ છે..
- વય મર્યાદા: 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચેના નાના અને સીમાંત ખેડૂતો આમાં નોંધણી કરાવી શકે છે.
- માસિક યોગદાન: ઉંમરના આધારે ખેડૂતોએ દર મહિને 55 રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયા સુધીનું યોગદાન આપવાનું હોય છે.
- પ્રીમિયમની સુવિધા: પીએમ કિસાન યોજનાના લાભાર્થીઓને અલગથી પૈસા જમા કરાવવાની જરૂર નથી; તેઓ એક ફોર્મ ભરીને પોતાના હપ્તામાંથી જ પ્રીમિયમ કપાવી શકે છે.
નોંધણીની પ્રક્રિયા
આ ડબલ લાભનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે ખેડૂતોએ પોતાના નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) પર જઈને અથવા ઓનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા માનધન યોજના માટે અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કરતી વખતે 'ઓટો-ડેબિટ'નો વિકલ્પ પસંદ કરવાથી પ્રીમિયમની રકમ સીધી બેંક ખાતા અથવા પીએમ કિસાનના હપ્તામાંથી કાપી લેવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના શું છે?
આ સરકારની સ્વૈચ્છિક પેન્શન યોજના છે જેમાં લઘુતમ અને સીમિત ખેડૂતો 18-40 વર્ષની ઉંમરમાં જોડાઈ શકે છે. 60 વર્ષની ઉમર પછી દરેક લાભાર્થીને માસિક ₹3,000 પેન્શન મળશે. મધ્યમાં યોગદાનના સેટ નકશા મુજબ (ઉંમર પ્રમાણે ₹55 થી ₹200 પ્રતિ મહિનો) સરકાર યોગદાન સાથે મળે છે.
લાગુ પડતી ઉમર: 18 થી 40 વર્ષ
જમીન 2 હેક્ટર સુધીની ખેતીલાયક જમીન ધરાવતો ખેડૂતો માટે...જે લાભાર્થી અન્ય સરકારી પેન્શન યોજનામાં હોય અથવા આવકવેરો ભરતા હોય તેઓ પાત્ર નથી. આ યોજના હેઠળ, ખેડૂતોને 60 વર્ષની ઉંમર પછી દર મહિને 3,000 ની લઘુત્તમ ખાતરીપૂર્વક પેન્શન મળશે. ખેડૂતના મૃત્યુના કિસ્સામાં, ખેડૂતના જીવનસાથીને કુટુંબ પેન્શન તરીકે પેન્શનના 50% મેળવવા માટે હકદાર રહેશે. કુટુંબ પેન્શન ફક્ત જીવનસાથીને લાગુ પડે છે. અરજદારો 60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા પછી તેમની પેન્શન રકમનો દાવો કરી શકે છે. દર મહિને તેમના પેન્શન ખાતામાં એક નિશ્ચિત પેન્શન રકમ જમા કરવામાં આવે છે.
પીએમ કિસાન માનધન યોજનાનો લાભ કોને નહીં મળે?
તમને જણાવી દઈએ કે જો તમે સરકારી નોકરી કરો છો અથવા આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરો છો, તો આ સ્થિતિમાં પણ તમે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશો નહીં.
કોણે મળશે યોજાનાનો લાભ
પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજનાનો લાભ એવા ખેડૂતોને મળશે જેમની આવક રૂપિયા ૧.૮૦ લાખથી ઓછી છે અને જેમની ઉંમર ૧૮ થી ૪૦ વર્ષની વચ્ચે છે. આમાં ડ્રાઇવર, રિક્ષાચાલકો, મોચી, દરજી, મજૂર, ઘરકામ કરનારા, ભઠ્ઠામાં કામ કરતા કામદારો જેવા લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમને આ યોજનાનો લાભ મેળવવાનો અધિકાર છે.
પીએમ કિસાન માનધન યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો (Documents Required)
- આધાર કાર્ડ (પ્રમાણિત ઓળખ)
- બેંક ખાતા વિગતો (Savings bank account passbook / IFSC)
- મોબાઇલ નંબર (OTP વેરિફિકેશન માટે)
- જમીનના દસ્તાવેજો અથવા જમીન રેકોર્ડ (જમીન માલિકીની માહિતી)
- જન્મ તારીખ / ઉંમર પુરાવો
રજીસ્ટ્રેશન/અરજી પ્રક્રિયા (Registration Process)
ઓનલાઇન અરજી
- સત્તાવાર PM-KMY/MAANDHAN પોર્ટલ ખોલો (ઉદાહરણ – pmkmy.gov.in).
- “Self Enrollment / Apply Now” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- તમારા મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો અને OTP મેળવો.
- તમારું આધાર નંબર, નામ, જન્મ તારીખ, સરનામું વગેરે દાખલ કરો.
- બેંક ખાતા વિગતો ઉમેરો અને ચકાસો.
- auto-debit મંડેટ ફોર્મ પર સહી/સ્વીકાર આપો.
- ફોર્મ સબમિટ કરો → તમારી અરજીનું પ્રિન્ટ અથવા રસીદ સાચવી રાખો
ઑફલાઇન અરજી
- આ યોજના માટે, તમારે નજીકના કૃષિ વિભાગ અથવા ખેડૂત સેવા કેન્દ્રમાં જવું પડશે.
- ત્યાં તમને યોજના સંબંધિત અરજી ફોર્મ મળશે.
- આ ફોર્મ ભરો અને તેને તમારા જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સબમિટ કરો.
- અરજી કર્યા પછી, સંબંધિત અધિકારીઓ તમારી માહિતીની ચકાસણી કરશે અને નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.
યોજનાના લાભ લેવા માટે શું કરવું પડશે?
આ યોજનામાં ભાગ લેવા માટે ખેડૂતે દર મહિને થોડી રકમ જમા કરાવવાની રહેશે. જો લાભાર્થી 18 વર્ષનો હોય, તો તેણે દર મહિને 55 રૂપિયા જમા કરાવવા પડશે. આ રકમની સાથે, સરકાર પણ પોતાના વતી એટલી જ રકમ જમા કરાવે છે. આમ, દર મહિને ખેડૂતના ખાતામાં ૧૧૦ રૂપિયા જમા થાય છે. લાભાર્થીની ઉંમર વધે તેમ, તેની માસિક થાપણની રકમ પણ વધે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, 29 વર્ષના ખેડૂતે દર મહિને 100 રૂપિયા અને 40 વર્ષના ખેડૂતને 200 રૂપિયા જમા કરાવવા પડે છે. આ પછી, જ્યારે લાભાર્થી 60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે, ત્યારે તેને દર મહિને 3,000 રૂપિયા પેન્શન મળવાનું શરૂ થશે. આ રીતે, આ યોજના દ્વારા ખેડૂતો માટે લાંબા ગાળાની નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.
મૃત્યુ પછી શું થશે?
જો લાભાર્થીનું મૃત્યુ થાય છે, તો તેની પત્ની યોજનામાં ફાળો આપી શકે છે. જો પત્ની આ યોજના ચાલુ રાખવા માંગે છે, તો તે પેન્શન મેળવી શકે છે. જો તે યોજના ચાલુ રાખવા માંગતી નથી, તો તેના દ્વારા જમા કરાયેલ રકમ વ્યાજ સાથે પરત કરવામાં આવશે. આમ, આ યોજના લાભાર્થીના મૃત્યુ પછી પણ પરિવારને સુરક્ષા પૂરી પાડે છે
