ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

PM Kisan 22nd Installment: દેશના ખેડૂતો કાગડોળે કિસાન સન્માન નિધિના 22માં હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ ઈન્તેજારનો જલદી અંત આવી શકે છે. પરંતુ તે પહેલા તમારા ગામનું નામ લિસ્ટમાં છે કે નહીં તે ખાસ ચેક કરી લો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 27, 2026, 01:02 PM IST

ગુજરાતના ખેડૂતો...PM કિસાનના 22માં હપ્તા પહેલા ફટાફટ ચેક કરો યાદીમાં તમારા ગામનું નામ છે કે નહીં

બહુ જલદી દેશના કરોડો ખેડૂતોના ખાતામાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 22મો હપ્તો આવી શકે છે. ફેબ્રુઆરીમાં આવી શકે છે. જો કે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે તેની તારીખ અંગે કોઈ જાહેરાત થઈ નથી. પરંતુ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે બજેટ બાદ ખેડૂતોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 22મો હપ્તો ટ્રાન્સફર થાય તે પહેલા 30 લાખથી વધુ લાભાર્થીઓના નામ યાદીમાંથી હટાવેલા છે. તમારું નામ આ યાદીમાં છે કે નહીં તેની જાણ તમે તમારા ગામનું નામ યાદીમાં તપાસીને જોઈ શકો છો. 

21મો હપ્તો દ.ભારતથી થયો હતો ટ્રાન્સફર
આ અગાઉ પીએમ કિસાનનો 21મો હપ્તો પીએમ મોદીએ તમિલનાડુના કોયંબતુરથી ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. આ વખતે પણ દક્ષિણ ભારતથી થાય તેવી શક્યતા છે. જો કે એવું પણ જોવા મળ્યું છે કે આ યોજના હેઠળ એક જ પરિવારમાંથી પતિ અને પત્ની બંને લાભ લેતા હતા.  આઉપરાંત પરિવારના સગીર સભ્યના ખાતામાં પણ પૈસા જતા હતા. આવામાં ફિઝિકલ વેરિફિકેશન માટે આ લાભાર્થીઓના પૈસા રોકવામાં આવ્યા હતા. હવે 22મો હપ્તો તમારા ખાતામાં આવશે કે નહીં તે માટે સૌથી પહેલા તો તમારા ગામનું નામ ચેક કરો કે યાદીમાં છે કે નહીં. 

આ રીતે ચેક કરો તમારા ગામનું નામ

- સૌપ્રથમ તમારે અધિકૃત વેબસાઈટ https://pmkisan.gov.in/ પર જવાનું રહેશે. 

- આ વેબસાઈટ પર જઈને તમારે Beneficiary List ના ટેબ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ નવી સ્ક્રીન ઓપન થશે. 

- તમે જે રાજ્યમાં રહેતા હોવ તે પસંદ કરો. દાખલા તરીકે ગુજરાત હોય તો તેની પસંદગી કરો. 

- ત્યારબાદ ગુજરાત રાજ્યમાં તમે જે જિલ્લામાં રહેતા હોવ, ઉપ જિલ્લો, બ્લોક અને પછી ગામનું નામ યાદીમાંથી પસંદ કરો. 

- હવે  Get Report પર જઈને ક્લિક કરો. તમે જે ગામના લાભાર્થી હશો તેની યાદી ખુલી જશે. 

લિસ્ટમાં નામ ન હોય તો  શું કરવું?
જો તમારા ગામની યાદીમાં તમારું નામ ન હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. વેબસાઈટ પર જઈને તમારું સ્ટેટસ ચેક કરો. જે  Know Your Status પર જવાથી મળી જશે. તમારે રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર આવતો ઓટીપી ભરવાનો રહેશે. જો અહીં ગ્રીન ટીક ન હોય તો તેનો અર્થ એ થયો કે તમારા પીએમ કિસાન ખાતામાં કઈક સમસ્યા છે. હજુ સમય છે તો તેને ફટાફટ ઠીક પણ કરી શકાશે. તમે સીધા નજીકના કૃષિ વિભાગની ઓફિસે જાઓ. 

ગામનું નામ યાદીમાં ન હોવાના સંભવિત કારણો

- યોગ્યતાની શરતો પૂરી ન થતી હોય

- પીએમ કિસાન યોજના માટે ઈકેવાયસી અપડેટ ન કર્યું હોય.

- રજિસ્ટ્રીનો ફોર્મર ન હોય.

- એક જ પરિવારમાં પતિ અને પત્ની બંને લાભ લેતા હોય. 

- પરિવારના સગીર સભ્યના ખાતામાં પૈસા આવતા હોય

ક્યારે આવશે હપ્તો
પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે ખાતામાં? આ સવાલ દેશના કરોડો ખેડૂતોના મનમાં ઘૂમરાયા કરે છે. હપ્તો ફેબ્રુઆરીમાં આવે તેવી શક્યતા છે. 
 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

