Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 22માં હપ્તા અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ, ખેડૂતોના ખાતામાં ક્યારે આવશે પૈસા? જાણો

PM કિસાન સન્માન યોજનાના 22માં હપ્તાની ખેડૂતો કાગડોળે રાહ જોઈ બેઠા છે. તેમને સતત એ સવાલ છે કે 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે. જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 15, 2026, 09:15 AM IST

Trending Photos

PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 22માં હપ્તા અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ, ખેડૂતોના ખાતામાં ક્યારે આવશે પૈસા? જાણો

સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના ઉદ્ધાર માટે અનેક યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાંની એક છે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના. આ યોજના હેઠળ સરકાર ખેડૂતોના ખાતામાં વર્ષમાં ત્રણ હપ્તામાં 6000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરે છે. આ હપ્તો સીધો ખેડૂતોના ખાતામાં જાય છે. કેન્દ્ર સરકારે અત્યાર સુધીમાં 21 હપ્તા ટ્રાન્સફર કરેલા છે જેનો લાખો ખેડૂતોએ લાભ લીધો છે. હવે ખેડૂતો 22માં હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આવામાં ખેડૂતોને સતત એ પ્રશ્ન થયા કરે છે કે ક્યારે આવશે 22મો હપ્તો?

અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ હપ્તા ટ્રાન્સફર થયા છે તેમાં જોવા મળ્યું છે કે દર વર્ષે ખેડૂતોને એપ્રિલ-જુલાઈ, ઓગસ્ટ-નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર-માર્ચ વચ્ચે હપ્તો ટ્રાન્સફર કરાય છે. ગત એટલે કે 21મો હપ્તો નવેમ્બર 2025માં ટ્રાન્સફર કરાયો હતો. ગત રેકોર્ડ જોતા એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 22મો હપ્તો જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2026 વચ્ચે ગમે ત્યારે ખેડૂતોના ખાતામાં આવી શકે છે. જૂનો ટ્રેન્ડ જોઈએ તો સંભાવના છે કે સરકાર માર્ચ 2026 કે એપ્રિલની શરૂઆતમાં આ હપ્તો ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

બજેટમાં થઈ શકે મોટી જાહેરાત?
આ વખતે બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થઈ રહ્યું છે ત્યારે બધાની નજર એ વાત પર ટકેલી છે કે શું પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ અપાતી રકમમાં વધારો કરાશે? વધતી મોંઘવારી, ખાતર-બીજ અને ડીઝલના ભાવ જોતા આ માંગ વધુ મજબૂત થઈ છે. ત્યારબાદ એવી અટકળો છે કે સરકાર આ વખતે ખેડૂતો માટે કોઈ મોટી જાહેરાત કરી શકે. જો કિસાન સન્માન નિધિની રકમ વધારવામાં આવે તો ખેડૂતોને મોટી રાહત મળી શકે છે. 

ખેડૂતોએ શું ધ્યાન રાખવું
જો કે ખેડૂતોએ કિસાન યોજનાનો હપ્તો મેળવવા માટે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું ખુબ જરૂરી છે. અનેકવાર જોવા મળ્યું છે કે હપ્તો રિલિઝ  થવા છતાં ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચતો નથી. જેનું એક કારણ છે e-KYC. આ પ્રોસેસ કર્યા વગર હપ્તો તમારા ખાતાંમાં આવી શકે નહીં. આ ઉપરાંત સરકારે વધુ એક ફેરફાર કર્યો છે અને તે છે Farmer ID હોવું જરૂરી છે. ખેડૂતો e-KYC ઘરે બેઠા પૂરું કરી શકે છે. આ માટે તેમણે પીએમ કિસાન વેબસાઈટ pmkisan.gov.in પર જવાનું રહેશે. અહીં e-KYC વિકલ્પ પસંદ કરીને આધાર નંબર નાખવાનો રહેશે અને આધાર સાથે જોડાયેલા મોબાઈલ પર OTP ભરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ પ્રક્રિયા પૂરી થતા જ e-KYC સફળ થશે. 

ફાર્મર આઈડી વિશે પણ જાણો. 
ફાર્મર આઈડી એ ખેડૂતોની એક ડિજિટલ ઓળખ છે જેને અગ્રીસ્ટેક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તૈયાર કરાય છે. આ આઈડીનો મુખ્ય હેતુ દેશના 11 કરોડથી વધુ ખેડૂતોનો એક ડેટાબેસ તૈયાર કરવાનો છે. તેમાં ખેડૂતોની વ્યક્તિગત જાણકારીની સાથે સાથે તેમની જમીનનો રેકોર્ડ, લેવાતો પાક અને પશુપાલન સંબંધિત ડેટા એક સાથે ઉપલબ્ધ થશે.  મોટી વાત એ પણ છે કે આ વ્યવસ્થાથી એવા લોકોની ઓળખ કરવી સરળ બનશે જેઓ લાભ લેવા માટે અયોગ્ય હોવા છતાં યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. જો તમે પણ પીએમ  કિસાનના લાભાર્થી હોવ તો તમારે 6 ફેબ્રુઆરી 2026 પહેલા તમારા ફાર્મર આઈડીની પ્રક્રિયા પૂરી કરી લો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
PM Kisan Samman NidhiPM Kisan Yojana 2026farmersfarmer news

Trending news