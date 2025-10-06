દિવાળી પહેલા ખેડૂતોને મળશે ખુશખબર...આવી શકે છે કિસાન સન્માન નિધિનો 21મો હપ્તો
PM Kisan 21th Installment News : પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના લાભાર્થીઓની રાહ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ રહી છે. જેમના ખાતામાં આ રકમ હજુ સુધી આવી નથી તેમને ટૂંક સમયમાં 21મો હપ્તો મળી શકે છે.
PM Kisan 21th Installment News : દિવાળી પહેલા ખેડૂતોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 21મો હપ્તો દિવાળી પહેલા જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. આ યોજનાનો 21મો હપ્તો 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. જો કે, અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ હપ્તો પણ ટૂંક સમયમાં તેમના બેંક ખાતામાં પહોંચશે.
પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ડિસેમ્બર 2019માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેનો હેતુ નાના ખેડૂતોને સીધી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજના હેઠળ, દરેક લાભાર્થીને વાર્ષિક કુલ 6,000 મળે છે, જે 2,000ના ત્રણ હપ્તામાં વહેંચવામાં આવે છે. હાલમાં, દેશભરના 120 મિલિયન ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
ખાસ વાત એ છે કે આ રકમ કોઈપણ વચેટિયાના હસ્તક્ષેપ વિના સમયસર સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે. અત્યાર સુધીમાં, આ યોજનાના 20 હપ્તા જારી કરવામાં આવ્યા છે. તો પૂરથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોને 21મો હપ્તો સમય પહેલા મળ્યો છે. તો બાકીના ખેડૂતોને ટૂંક સમયમાં 21મો હપ્તો આપવામાં આવશે.
છેલ્લો હપ્તો ક્યારે આપવામાં આવ્યો હતો ?
આ યોજનાનો છેલ્લો હપ્તો, 2 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. આ રકમ પીએમ મોદી દ્વારા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા 9.71 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં ડિજિટલી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ હપ્તાથી ભારતીય ખેડૂતોને નોંધપાત્ર ફાયદો થાય છે. સરકારી રેકોર્ડ મુજબ, આ હપ્તો સામાન્ય રીતે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે મોકલવામાં આવે છે. તેથી આ વખતે, દિવાળી ભેટ તરીકે આ હપ્તો મેળવવાની શક્યતા વધુ છે.
બેંક સ્ટેટસ કેવી રીતે તપાસવું ?
જો ખેડૂતો જાણવા માંગતા હોય કે 21મો હપ્તો જમા થયો છે કે નહીં, તો તેઓ તેમના બેંક ખાતાની સ્થિતિ ચકાસી શકે છે.
1. સૌપ્રથમ, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના સત્તાવાર પોર્ટલ, pmkisan.gov.inની મુલાકાત લો
2. પછી સર્ચ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા કોઈપણ ID પસંદ કરો
3. પછી જરૂરી માહિતી ભરો અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો
4. આગળ ચાલુ રાખવા માટે ડેટા મેળવો વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
5. હવે તમે તમારી બધી વિગતો અને સ્થિતિ જોઈ શકશો
