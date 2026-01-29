PM Kisan Yojana: 22મો હપ્તો મેળવવો હોય તો ફટાફટ કરી લો આ કામ, નહીંતર અટકી જશે ₹2000!
PM Kisan Yojana 22th Installment: પીએમ કિસાન યોજનાના 22મા હપ્તા પહેલા એ જાણવું ખૂબ જ મહત્વનું છે કે કયા ખેડૂતોના રૂપિયા ખાતામાં જમા થતા પહેલા અટકી શકે છે અને તમે ઘરે બેઠા-બેઠા કેવી રીતે ચેક કરી શકો છો.
Trending Photos
PM Kisan Yojana 22th Installment: જો તમે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM-KISAN)ના સાથે જોડાયેલા છો, તો તમે વિચારી રહ્યા હશો કે, 22મો હપ્તો જમા થશે કે નહીં. દરેક હપ્તા પહેલા લાખો ખેડૂતોના એકાઉન્ટમાં રકમ અટવાઈ જાય છે, કારણ કે ઘણી જરૂરી જાણકારી પૂરી થતી નથી. સરકાર આ યોજના હેઠળ વર્ષમાં ત્રણ વખત 2000-2000 રૂપિયા સીધા DBT દ્વારા ખેડૂતોના બેન્ક ખાતામાં મોકલે છે.
હાલમાં કરોડો ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. પરંતુ તેના ફાયદા ફક્ત તેમને જ મળે છે જેઓ યોજનાની શરતો પૂરી કરે છે. આવી સ્થિતિમાં 22મા હપ્તા પહેલા એ જાણવું ખૂબ જ મહત્વનું છે કે, તમારું નામ એવા ખેડૂતોની યાદીમાં છે કે જેમને આગામી હપ્તો નહીં મળે. જાણી લો કયા ખેડૂતોને રૂપિયા નહીં મળે અને સાથે જ ચેક કરો તમારી સ્ટેટસ.
આ ખેડૂતોને નહીં મળી 22મો હપ્તો
દેશના કરોડો ખેડૂતોને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ હપ્તા આપવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણા ખેડૂતોને આ હપ્તા મળતા નથી. જેના પાછળનું કારણ ઘણીવાર અધૂરી માહિતી હોય છે. જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી તેમનું ઈ-કેવાયસી નથી કરાવ્યું, તેમના હપ્તા રોકી શકાય છે. આ ઉપરાંત બેન્ક એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક ન હોય, ખોટો એકાઉન્ટ નંબર, નામમાં ભૂલ અથવા IFSC કોડમાં ભૂલ પણ પેમેન્ટ ફેલ થવાનું મોટું કારણ બની જાય છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં જમીન રેકોર્ડ અપડેટ ન કરવામાં આવે તો પણ જો ખેડૂતોને અયોગ્ય ગણવામાં આવી શકે છે.
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ યોજનાનો લાભ ફક્ત લાયક ખેડૂતોને જ મળશે. જો કોઈ ખેડૂતની લાયકાત પર પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે છે અથવા તેમના દસ્તાવેજોમાં કોઈ વિસંગતતા જોવા મળે છે, તો તેમનું નામ લાભાર્થીઓની યાદીમાંથી દૂર કરી શકાય છે. આ જ કારણ છે કે દરેક હપ્તા પહેલા સ્ટેટસ ચેક કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી સમયસર સુધારા કરી શકાય અને રૂપિયા જમા થવામાં આવી અડચણ દૂર કરી શકાય.
સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું?
તમારું સ્ટેટસ ચેક કરવા માટે, સૌથી પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ pmkisan.gov.inની મુલાકાત લો. તમે PM કિસાન મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તમને હોમ પેજ પર "Know Your Status"નું ઓપ્શન મળશે. તેના પર ક્લિક કરો. અહીં તમારો રજિસ્ટ્રેશન નંબર દાખલ કરો.
જો તમને નંબર યાદ ન હોય, તો તમે "Know Your Registration Number" પર જઈને તમારા મોબાઇલ નંબર અથવા આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરીને તેને એક્સેસ કરી શકો છો. રજિસ્ટ્રેશન નંબર દાખલ કર્યા બાદ કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને "Get Details" પર ક્લિક કરો. તમારી સંપૂર્ણ માહિતી સ્ક્રીન પર જોવા મળશે, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તમારો હપ્તો આવશે કે નહીં અને જો નહીં આવે તો તેના પાછળનું કારણ શું છે.
ક્યારે આવશે 22મો હપ્તો?
21મો હપ્તો નવેમ્બરમાં આવ્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં આગામી હપ્તો ફેબ્રુઆરીની આસપાસ મળવાની અપેક્ષા છે. જો કે, સરકારે હજુ સુધી સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરી નથી. તેથી ખેડૂતો માટે બેસ્ટ છે કે તેઓ હમણાં જ તેમની સ્થિતિ તપાસે અને જો તેમને કોઈ વિસંગતતા દેખાય, તો તાત્કાલિક તેને સુધારે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે