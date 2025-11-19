Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

તમારા ખાતામાં નથી આવ્યા PM કિસાન યોજનાના 21માં હપ્તાના 2000 રૂપિયા? ફટાફટ અહીં કરો સંપર્ક 

PM Kisan Samman Nidhi: પીએમ મોદીએ કિસાન સન્માન નિધી યોજનાનો 21મો હપ્તો આજે રિલીઝ કર્યો. જો યાદીમાં નામ હોવા છતાં તમને ન મળ્યા હોય તો આ માહિતી જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 19, 2025, 04:07 PM IST

PM Kisan Samman Nidhi: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકારે 21મો હપ્તો રિલીઝ કરી દીધો છે. દેશના 9 કરોડથી વધુ ખેડૂતોના ખાતામાં 2 હજાર રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. જો યાદીમાં નામ  હોવા છતાં તમારા ખાતામાં ન પહોંચ્યા હોય તો આ માહિતી જાણો. 

દેશના કરોડો ખેડૂતોના ઈન્તેજારનો હવે અંત આવ્યો છે. પીએમ મોદીએ આજે 19 નવેમ્બરના રોજ કિસાન સન્માન નિધિના 21માં હપ્તાને રિલીઝ કરી દીધો છે. પીએમ મોદીએ તમિલનાડુના કોઈમ્બતુલથી DBT સિસ્ટમ દ્વારા લગભગ 18,000 કરોડ રૂપિયાની વહેંચણી કરી છે. 

જો તમારા  ખાતામાં હપ્તો ન પહોંચ્યો હોય તો?
સરકાર પાસેથી મળેલી જાણકારી મુજબ 9 કરોડથી વધુ પીએમ કિસાન લાભાર્થીઓને કેન્દ્ર સરકારની આ યોજનાનો લાભ મળ્યો છે. લાભાર્થીની યાદીમાં સામેલ હોવા છતાં પણ જો કોઈ ખેડૂતના ખાતામાં 21મો હપ્તો ન પહોંચ્યો હોય તો pmkisan-ict@gov.in પર સંપર્ક કરી શકાય છે. 

હેલ્પલાઈન નંબર
ખાતામાં પૈસા ન પહોંચ્યા હોય તો પીએમ કિસાન યોજનાના હેલ્પલાઈન નંબર 155261 કે 1800115526 (Toll Free) કે પછી 011-23381092 ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકાય છે. અહીં તમે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સંલગ્ન જાણકારી અને સમસ્યાનું સમાધાન મળી શકશે. 

બેનિફિશિયરી યાદી ચેક કરો
જો પીએમ કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો તમારા ખાતામાં ન આવ્યો હોય તો સૌથી પહેલા યોજનાની અધિકૃત વેબસાઈટ pmkisan.gov.in પર જાઓ. અહીં તમે  ‘Farmers Corner’ સેક્શનમાં ‘Beneficiary Status’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ તમે આધાર નંબર, મોબાઈલ નંબર કે રજિસ્ટ્રેશન નંબર નોંધીને તમારી સ્થિતિ જોઈ શકો છો. 

જો રજિસ્ટ્રેશન નંબર યાદ ન હોય તો ‘Know Your Registration Number’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરીને આધાર કે મોબાઈલ નંબરની મદદથી તે જાણી શકો છો. પછી કેપ્ચા કોડ અને OTP નાખો. ત્યારબાદ હપ્તાની સ્થિતિ ચેક કરો. તેનાથી તમે જાણી શકશો કે આખરે પૈસા કેમ નથી આવ્યા. 

પીએમ કિસાન યોજનાના પૈસા ખાતામાં ન આવવાના શું કારણો હોઈ શકે?
શક્ય છે કે તમારું eKYC અધૂરું હોય કે બેંક એકાઉન્ટ સંલગ્ન કોઈ ભૂલ હોય. બેંક એકાઉન્ટ e-KYC અને આધાર સાથે લિંક કરવા પર આગામી હપ્તો તમારા ખાતામાં આવી જશે. 

પીએમ  કિસાન યોજના માટે અરજી કરતી વખતે બેંક ખાતા, આધાર નંબરની જાણકારી યોગ્ય રીતે ન  ભરી હોય તો પણ તમારા પૈસા અટકી શકે છે. તમારા દ્વારા ભરાયેલી જાણકારી યોગ્ય છે કે નહીં તે જાણવા માટે pmkisan.gov.in પર જરૂર વિઝિટ કરો. 

અત્રે જણાવવાનું કે કેન્દ્ર સરકારે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાનો 21મા હપ્તા હેઠળ દેશભરના કરોડથી વધુ ખેડૂતોના ખાતામાં ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા 2000 રૂપિયા મોકલ્યા છે. જેની સાથે જ લાભાર્થી ખેડૂતોના લિંક મોબાઈલ નંબર પર મેસેજ પણ આવ્યો છે. 

