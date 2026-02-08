Prev
માટીની જરૂર નથી! બટાકા હવે હવામાં ઉગશે, ચિપ્સ અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ માટે તૈયાર થઈ રહ્યાં છે ખાસ રોગમુક્ત બીજ

Farming Tips: આ તકનીકની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તેમાં તૈયાર થનાર બટાટાના બીજ સંપૂર્ણ રીતે બીમારી મુક્ત હોય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:36 AM IST

Aeroponics Technique: કૃષિમાં નવી-નવી તકનીક વિકસિત થઈ રહી છે. મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરમાં ખેતીના ક્ષેત્રમાં એક રસપ્રદ અને આધુનિક પ્રયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે અહીં બટાટા જમીનમાં નહીં પરંતુ હવામાં ઉગાડવામાં આવી રહ્યાં છે. આ અનોખું કામ રાજમાતા વિજયા રાજે સિંધિયા વિશ્વવિદ્યાલયમાં બાયોટેકનોલોજી વિભાગની એરોપોનિક્સ લેબ યુનિટમાં થઈ રહ્યું છે. આ લેબમાં આશરે 20 અલગ-અલગ જાતના બટાટાના બીજ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે, જે સંપૂર્ણ રીતે હેલ્ધી, શુદ્ધ અને બીમારી મુક્ત જણાવવામાં આવી રહ્યાં છે.

માટીમાં નથી લગાવવામાં આવતા છોડ
બાયોટેક્નોલોજી વિભાગના વૈજ્ઞાનિક ડો. સુષમા તિવારીએ જણાવ્યું કે આ તકનીકમાં સૌથી પહેલા ટિશુ કલ્ચર દ્વારા લેબમાં બટાટાના છોડ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જ્યારે આ છોડ મજબૂત થઈ જાય છે, જેને હાર્ડનિંગ કહેવામાં આવે છે, ત્યારે તેને એરોપોનિક્સ યુનિટમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે છે.

અહીં ખાસ વાત છે કે છોડ માટીમાં લગાવવામાં આવતા નથી, પરંતુ તેના મૂળ હવામાં લટકતા રહે છે. છોડના મૂળિયાવાળા ભાગને થોડો કાપી નાખવામાં આવે છે અને પછી મિસ્ક કે ફોગિંગ તકનીક દ્વારા પોષક તત્વો આપવામાં આવે છે.

કઈ રીતે કામ કરે છે આ તકનીક?
કૃષિ વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું કે આ યુનિટમાં દર ત્રણ મિનિટમાં આશરે 30 સેકેન્ડ માટે ફોગિંગ કરવામાં આવે છે.
આ ફોગ દ્વારા છોડને બધા પોષક તત્વો મળે છે, જે સામાન્ય રીતે માટીથી મળે છે.
યુનિટની અંદર તાપમાન કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે, જેથી છોડનો વિકાસ સારી રીતે થઈ શકે.
થોડા દિવસમાં મૂળનો સારો વિકાસ થાય છે અને આશરે 45થી 55 દિવસમાં અંદર હવામાં બટાટા બનવા લાગે છે.
જ્યારે બટાટા તૈયાર થાય છે, તો યુનિટ સાથે ઉપાડવામાં આવે છે અને બટાટા દેખાવા લાગે છે.
આ કારણે તેને હવામાં બટાટાનું ઉત્પાદન કહેવામાં આવે છે

એરોપોનિક્સ તકનીકથી ઉગાડવામાં આવેલા બટાટાની ખાસિયત શું છે?
ડો. તિવારી પ્રમાણે આ તકનીકની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તેમાં તૈયાર થનાર બટાટાના બીજ સંપૂર્ણ રીતે બીમારી મુક્ત હોય છે.
તેની ક્વોલિટી સારી હોય છે અને તે શુદ્ધ રૂપથી તૈયાર થાય છે.
જેથી આ બીજ સામાન્ય બીજોની તુલનામાં વધુ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
હાલ આ બીજ મોંઘા હોવાને કારણે સામાન્ય ખેડૂતોની પહોંચથી બહાર છે, તેથી તેને લેબમાં જ તૈયાર કરી ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

20 જાતના બટાટાની ખેતી
આ એરોપોનિક્સ લેબમાં આશરે 20 પ્રકારના બટાટાની વેરાયટી ઉગાડવામાં આવી રહી છે. તેમાં એક ખાસ લાલ રંગની વેરાયટી પણ સામેલ છે, જેને ખૂબ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
આ સિવાય ચિપ્સ અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઇસ માટે ઉપયોગ થનારી વેરાયટી પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે પ્રોસેસિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં તેની ખૂબ માગ રહે છે.
કેટલાક હળવા ગુલાબી રંગની નવી વેરાયટી પણ લગાવવામાં આવી છે, જેનો ખાવા માટે ઉપયોગ થાય છે અને બજારમાં સારી માગ રહે છે.

વર્તમાનમાં મોંઘી છે આ તકનીક
ડો. તિવારીએ જણાવ્યું કે વર્તમાનમાં રિસર્ચનો ઉદ્દેશ્ય તે સમજવાનો છે કે ખેડૂતો માટે કઈ વેરાયટી વધુ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તેથી હાલમાં બધી વેરાયટી પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખેડૂત સીધા આ તકનીકને અપનાવે તો શરૂઆતમાં ખર્ચ વધુ આવી શકે છે અને તેને સંભાળવી સરળ નથી. તેથી બે વર્ષ સુધી ફીલ્ડ લેવલ પર રિસર્ચ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ખેડૂતોને આ બીજ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
 

