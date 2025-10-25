દિવાળી પૂરી થઈ ગઈ, ખેડૂતોના ખાતામાં નથી આવ્યા 2,000 રૂપિયા, જાણો ક્યારે આવશે 21મો હપ્તો?
PM Kisan 21st Installment: પીએમ કિસાન યોજનાનો આગામી હપ્તો (21મો હપ્તો) આ સમયે જાહેર થવાની ધારણા છે. જોકે, તેની સત્તાવાર તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
PM Kisan 21st Installment: દિવાળી વીતી ગઈ છે, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળનો 21મો હપ્તો હજુ સુધી જાહેર થયો નથી, પરંતુ દેશભરના લાખો ખેડૂતો માટે ટૂંક સમયમાં સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોના ખાતામાં 2,000 રૂપિયાની રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.
આ હપ્તો કેટલાક ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી ગયો છે, પરંતુ લાખો અન્ય હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પીએમ કિસાન યોજનાનો આગામી હપ્તો (21મો હપ્તો) નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં જાહેર થવાની ધારણા છે. જોકે, સત્તાવાર તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ યોજના હેઠળ, દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને દર વર્ષે ત્રણ હપ્તામાં 6,000 રૂપિયા, એટલે કે, પ્રતિ હપ્તા 2,000 રૂપિયા મળે છે. આ હપ્તો કેટલાક ખેડૂતોના ખાતામાં પહેલેથી જ પહોંચી ગયો છે, પરંતુ લાખો અન્ય હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે.
આ યોજનાનો હેતુ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને તેમના ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરીને અને તેમની આવકમાં સુધારો કરીને મદદ કરવાનો છે. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, ખેડૂતોની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ અને તેમણે જમીન માલિકીની પ્રમાણિત માહિતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે.
ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને 21મો હપ્તો પહેલાથી જ મોકલવામાં આવ્યો
સરકારે આ વ્યવસ્થા હેઠળ ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને 21મો હપ્તો મોકલી દીધો છે. 26 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, સરકારે ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતો માટે 21મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો, જેઓ તાજેતરના પૂર અને ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત થયા હતા.
જો કે, અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતોને પણ ટૂંક સમયમાં તેમના બેંક ખાતામાં પૈસા મળવાની અપેક્ષા છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ સમયસર પૈસા મળે તે માટે તેમના પીએમ કિસાન ખાતા અને બેંક ખાતાની માહિતી અપડેટ રાખે.
2 ઓગસ્ટના રોજ 20મો હપ્તો જાહેર કરવામાં આવ્યો
2 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ 20મો હપ્તો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીથી 97.1 મિલિયન ખેડૂતોને ₹20,500 કરોડથી વધુ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ હપ્તાથી ફક્ત બિહારમાં જ આશરે 7.5 મિલિયન ખેડૂતોને ફાયદો થયો.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના ડેટા દર્શાવે છે કે સરકાર ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર વચ્ચે ખેડૂતોના ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી રહી છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે હતી. જો કે, ખેડૂતોને દિવાળીમાં હપ્તો આપવામાં આવ્યો નથી એટલે નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં ખેડૂતોના ખાતામાં આ વર્ષના છેલ્લા 2000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.
