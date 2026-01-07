માટી વગર પાક ઉગાડો! તમારા ઘરની છત બનશે 'નોટ છાપવાનું મશીન', આ જાદુઈ ખેતીથી થશે સારી કમાણી
Hydroponic Farming Tips: આજના સમયમાં લોકો ખેતીમાં વિવિધ પ્રકારની તકનીતનો ઉપયોગ કરી મોટી કમાણી કરી રહ્યાં છે. તેવામાં ખેતીની એક તકનીક હાઇડ્રોપોનિક્સ છે, જેમાં માટી વગર પણ ખેતી થઈ શકે છે. આજે અમે તમને આ ખેતી વિશે વિગતવાર સમજાવીશું.
Trending Photos
Hydroponic Farming: શું તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે માટી વગર પણ પાક ઉગાડી શકાય છે? હા, આજના સમયમાં તે શક્ય પણ છે અને ફાયદાકારક પણ છે. હકીકતમાં હવે ભારતમાં હાઇડ્રોપોનિક્સ (Hydroponics) તકનીકનો ક્રેઝ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. આ તકનીક દ્વારા તમે તમારા ઘરની છત પર માટી વગર શાનદાર શાકભાજી અને બાકીના પાક પણ ઉગાડી શકો છો અને ઓછા ખર્ચમાં લાખોની કમાણી કરી શકો છો.
શું છે આ માટી વગરની જાદુઈ ખેતી?
સરળ ભાષામાં કહીએ તો માટી વગરની ખેતીને હાઇડ્રોપોનિક્સ કહેવામાં આવે છે. તમને જણાવી દઈએ કે તેમાં છોડને માટીના પાણીમાં ઉગાડી શકાય છે. તો હવે તમે વિચારશો કો માટી વગર છોડને પોષણ કઈ રીતે મળશે? તો તેનો જવાબ છે પોષક તત્વોવાળુ પાણી. આ ખેતીમાં પાણીમાં બધા મિનરલ્સ ભેળવી દેવામાં આવે છે, જે છોડને માટીથી મળે છે. આમ તો આ તકનીક ઇઝરાયલ જેવા દેશમાં ખૂબ સફળ છે અને હવે ભારતના શહેરોમાં પણ ધૂમ મચાવી રહી છે.
છત પર શરૂ કરવા માટે સરળ સ્ટેપ્સ
જો તમે તમારી ખાલી છતનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છો છો.
તમારી છત પર સૂર્યપ્રકાશ આવે છે.
બજારમાં રેડીમેડ હાઇડ્રોપોનિક્સ કિટ મળે ચે, જેમાં પીવીસી પાઇપ્સ અને સ્ટેન્ડ હોય છે.
એક નાની મોટરની મદદથી પાઇપોમાં પોષક તત્વોવાળા પાણીને મિક્સ કરવામાં આવે છે.
માટીની જગ્યા કોકોપીટ કે ક્લે બોલ્સનો ઉપયોગ થાય છે, જે છોડને ટેકો પૂરો પાડે છે.
બસ સમય-સમય પર પાણીનું pH લેવલ ચેક કરવાનું હોય છે.
ઓછો ખર્ચ અને છપ્પરફાડ કમાણી
આ બિઝનેસની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તેમાં મહેનત ઓછી અને નફો વધુ છે.
સાધારણ ખેતીના મુકાબલે તેમાં 90% સુધી ઓછા પાણીનો ખર્ચ થાય છે.
માટીની તુલનામાં છોડ 30 ટકા ઝડપથી વધી શકે છે.
માટી ન હોવાથી તેમાં જંતુ પણ લાગતા નથી, અને પાક એકદમ શુદ્ધ અને ઓર્ગેનિક હોય છે.
સેટઅપનો ખર્ચ
પાઇપ (NFT System), સ્ટેન્ડ અને ટેન્ક: ₹1,50,000 - ₹2,00,000 સુધી
પોલીહાઉસ/શેડ નેટ: ₹50,000 - ₹1,00,000 આશરે
કુલ શરૂઆતી રોકાણઃ લગભગ 2.5 લાખથી 3 લાખ
બીજ અને કોકોપીટઃ 2000
Nutrients: ₹3,000
વીજળી અને પાણીનું બિલઃ ₹2,000
લેબર અને અન્ય ખર્ચ ₹5,000 (જો ખુદ કરશો તો પૈસા બચી જશે)
કુલ માસિક ખર્ચઃ ₹12,000 આશરે
કમાણીનો હિસાબ
ઉત્પાદનઃ 1500 છોડ
વજનઃ એક છોડ લગભગ 200-250 ગ્રામ સુધી હોય છે, એટલે કે કુલ ઉત્પાદન લગભગ 300-350 કિલો
Price: હાઇડ્રોપોનિક્સ લેટ્યૂસ બજારમાં 100થી 200 પ્રતિ કિલો સુધી વેચાઈ છે, જો તમે તેને હોલસેલમાં કે સીધા ગ્રાહકોને 120 રૂપિયા પ્રતિ કિલો વેચો છો.
Revenue: 350 કિલો × ₹120 = આશરે ₹42,000
માસિક ખર્ચ: ₹12,000
શુદ્ધ નફો: ₹30,000 દર મહિને (નોટઃ નફાની આ ગણતરી અનુમાન પર આધારિત છે, તેને અંતિમ ન માનો, અમે માત્ર સમજવા માટે ઉદાહરણ આપ્યું છે)
આજના સમયમાં લોકો ઓર્ગેનિક ખેતી માટે ડબલ કિંમત ચુકવવા તૈયાર છે.
જો તમે તમારી છત પર સલાડ, ટામેટા, પાલક, કાકડી, સ્ટ્રોબેરી અને તુલસી જેવી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે તેને કેફે કે રેસ્ટોરન્ટમાં વેચી શકો છો.
ટ્રેન્ડ થનારી કેટલીક ખાસ વાતો
મોટા શહેરોમાં લોકો ઘરમાં તેને ઉગાડવાનું પસંદ કરે છે.
માત્ર 10x10 ની જગ્યા છે તો તમે ઘણા છોડ ઉગાડી શકો છો.
આ એક સારો સાઇડ બિઝનેસ છે, જે સારી કમાણી કરાવી શકે છે.
ફાયદાનો સોદો છે હાઇડ્રોપોનિક્સ ખેતી
જો તમારા ઘર પર છત છે અને તમે કંઈક ફાયદાકારક કામ કરવા ઈચ્છો છો તો હાઇડ્રોપોનિક્સ ફાર્મિંગ તમારા માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. આ આજના સમયમાં ન માત્ર તમને શુદ્ધ ભોજન આપશે, કમાણી પણ કરાવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે