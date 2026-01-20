Prev
ખેતી નહીં, કમાણીનું મશીન! સ્ટ્રોબેરી ઓછા સમયમાં ભરશે ખેડૂતોની તિજોરી, જાણો સરળ ટિપ્સ

Strawberry Farming: સ્ટ્રોબેરીની ખેતી ઓછા સમયમાં સારી કમાણી કરાવે છે. સાચી વેરાયટીની પસંદગી, આ સરળ ટિપ્સ તમારા પાકને આકર્ષક, સ્વાદિષ્ટ અને વધુ લાભદાયક બનાવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:06 PM IST

આજના સમયમાં સ્ટ્રોબેરીની ખેતી ખેડૂતો માટે ઓછા સમયમાં સારી કમાણી કરાવનાર સાબિત થઈ રહી છે. બજારમાં તેની માગ સતત વધી રહી છે, પરંતુ સારી કિંમત ત્યારે મળે છે જ્યારે ફળ મોટા આકારના, લાલ અને રસદાર હોય. ઘણીવાર ખેડૂતો મહેનત કરે છે પરંતુ સાચી તકનીક અને જાણકારીના અભાવમાં ફળ નાના રહી જાય છે કે તેનો રંગ અને સ્વાદ નબળો હોય છે.

હકીકતમાં સ્ટ્રોબેરીની ખેતીમાં માત્ર પાણી અને તડકો જ પૂરતો નથી. સારૂ ઉત્પાદન અને શાનદાર માર્કેટ ભાવ મેળવવા માટે દરેક નાના પાસા પર ધ્યાન આપવું જરૂરી હોય છે. જો તમે તમારા પાકથી વધુ નફો કમાવા ઈચ્છો છો તો આ જરૂરી વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

1. સાચી વેરાયટીની પસંદગી છે સૌથી મોટું સીક્રેટ
સ્ટ્રોબેરીની ખેતીમાં સફળતાની પ્રથમ સીડી છે સાચી જાતની પસંદગી. દરેક વિસ્તારનું વાતાવરણ અલગ હોય છે. તેથી તે અનુસાર વેરાયટીની પસંદગી કરવી જોઈએ. ચેન્ડલર, કેમારોસા, સ્વીટ ચાર્લી અને વિન્ટર ડોન જેવી સારી જાત મોટા આકાર, સારા રંગ અને સારા સ્વાદ માટે જાણીતી છે. યોગ્ય જાત હોવાથી છોડ મજબૂત બને છે અને ફળનું વજન પણ વધારે હોય છે. છોડ હંમેશા નર્સરીમાંથી લો અને તેની ક્વોલિટીની તપાસ જરૂર કરો.

2. માટીની સાચી તૈયારીથી થશે સારૂ ઉત્પાદન
સારા પાક માટે માટીની તૈયારી જરૂરી છે. સ્ટ્રોબેરી માટે હલકી, છૂટક અને કાર્બનિક પદાર્થોથી ભરપૂર માટી સૌથી યોગ્ય માનવામાં આવે છે. માટીનું પીએચ 5.5 થી 6.5 વચ્ચે હોવું જોઈએ. ખેતરની તૈયારી સમયે ગોરબનું ખાતર કે વર્મી કમ્પોસ્ટ મિક્સ કરવાથી માટીની ઉત્પાદકતા વધે છે, જેનાથી મૂળ મજબૂત થાય છે અને છોડ ઝડપથી વધે છે.

3. ખાતર અને પોષણથી મળશે મોટા અને ચમકદાર ફળ
ખાતર અને પોષણને સ્ટ્રોબેરીની ખેતીનું સૌથી મોટું સીક્રેટ માનવામાં આવે છે. સારા ઉત્પાદન માટે 19:19:19  NPK દ્રાવ્ય ખાતરને 1થી 1.5 ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણીમાં મિક્ર કરી દર 10-15 દિવસમાં ડ્રિપ કે ફોલિયર સ્પ્રેના રૂપમાં આપવું ફાયદાકારક રહે છે. ફૂલ આવતા પહેલા પોટાશની માત્રા વધારવાથી ફળનો આકાર અને વજન સારૂ થાય છે. તો કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ અને બોરોનનો સંતુલિત છંટકાવ ફળને ચમકાદર અને એકસાર બનાવે છે.

4. ડ્રિપ સિંચાઈથી મળશે યોગ્ય બેલેન્સ
સ્ટ્રોબેરીમાં સિંચાઈનું સંતુલન જરૂરી છે. વધુ પાણીથી ફળ સડી શકે છે, જ્યારે ઓછા પાણીથી ફળ નાના રહી જાય છે. ફળ બનવાના સમયે નિયમિત અને નિયંત્રિત સિંચાઈ કરવી જોઈએ. ડ્રિપ સિંચાઈ આ પાક માટે સૌથી સારી માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનાથી માટીમાં ભેજ રહે છે અને પાણીની બરબાદી થતી નથી.

5. મલ્ચિંગથી વધશે ક્વોલિટી અને ઉત્પાદન
સારા અને સ્વચ્છ ફળો માટે મલ્ચિંગ એક જરૂરી તકનીક છે. પોલી મલ્ચ કે ભૂસાની મલ્ચિંગથી માટીનું તાપમાન નિયંત્રિત રહે છે. ભેજ લાંબા સમય સુધી રહે છે અને નીંદણનું કામ ઓછું કરે છે. આ સાથે કીટ અને રોગના બચાવ માટે સમય-સમય પર ફંગશ નાશક અને કીટનાશકનો સંતુલિત ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
 

