Success Story: નવો વિચાર, નવા આઈડિયાથી વર્ષે 10 કરોડ કમાવે છે આ કપલ, માધ્યમ છે ખેતી
Success Story of Aishwarya Bhatnagar and Prateek Rastogi : નવી પેઢી હવે ખેતીના વ્યવસાય તરફ વળી છે, ત્યારે લખનઉના એક કપલે પણ મોટી કંપનીમાં નોકરી છોડીને ખેતીના વ્યવસાયના કામે લાગી ગયા
Business Idea ; થોડા વર્ષો પહેલા સુધી, સુખવિંદર સિંહે ક્યારેય બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજ વિશે સાંભળ્યું પણ નહોતું. બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજ એ બીજ છે જે આયર્ન અને ઝીંક જેવા ચોક્કસ પોષક તત્વોનું પ્રમાણ વધારવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. સુખવિંદર સિંહ હવે આ બીજનો ઉપયોગ કરીને તેમના 5.5 એકર જમીન પર ઘઉં ઉગાડી રહ્યા છે અને ખૂબ જ ખુશ છે.
પરંતુ આ સિદ્ધિ પાછળનું પ્રેરક બળ લખનૌના ઐશ્વર્યા ભટનાગર અને પ્રતીક રસ્તોગી છે. આ દંપતી 'ગ્રીનડે' નામની પહેલ ચલાવે છે. આ પહેલ ખેડૂતો અને ગ્રાહકો બંને માટે ફાયદાકારક છે. તેઓ નવી ખેતી પદ્ધતિઓ અને ઉચ્ચ પોષક તત્વો ધરાવતા બીજને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ દ્વારા, આ દંપતી (ઐશ્વર્યા ભટનાગર અને પ્રતીક રસ્તોગી) કરોડો રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે.
પર્યાવરણને નુકસાન
49 વર્ષીય સુખવિંદર સિંહે બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજ અપનાવવાનું નક્કી કર્યું કારણ કે તેઓ રાસાયણિક ખાતરોના વધતા ઉપયોગથી ચિંતિત હતા. તેમનું માનવું હતું કે આ રાસાયણિક ખાતરો માત્ર પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતા નથી પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરનારાઓના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ જોખમી છે. તેથી, તેમણે ઝીંકથી ભરપૂર બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજમાં રોકાણ કરવાનું નક્કી કર્યું.
સુધારેલી ગુણવત્તા
સુખવિંદર સિંહ માટે, બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજનો ઉપયોગ કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો તેમના અનાજની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો છે. ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી સુખવિંદર સિંહ કહે છે, "મારા બાળકો કહે છે કે બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજથી ઉગાડવામાં આવતી ઘઉંની રોટલી વધુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. આનાથી મારા અનાજનો સ્વાદ તો વધ્યો જ છે પણ મારા બાળકો સલામત અને પૌષ્ટિક ખોરાક પણ ખાઈ રહ્યા છે."
યુરિયામાં ઘટાડો
જૈવિક ફોર્ટિફાઇડ બીજનો ઉપયોગ કરવાથી સુખવિંદર સિંહનો ખર્ચ પણ ઓછો થયો છે. યુરિયા ખાતર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટી ગઈ છે. તે કહે છે કે પહેલા તેમને પ્રતિ એકર જમીનમાં ત્રણ થેલી યુરિયા નાખવી પડતી હતી; હવે, ફક્ત અડધી થેલી પૂરતી છે.
સુખવિંદર સિંહ સમજાવે છે કે જ્યારે આ બીજ પ્રતિ એકર થોડી ઓછી ઉપજ આપી શકે છે, ત્યારે એકંદર ફાયદા નોંધપાત્ર છે. આ ફાયદાઓમાં ઓછા ખર્ચ અને સુધારેલી ગુણવત્તાનો સમાવેશ થાય છે, જે ઉપજના નાના નુકસાનને સરભર કરે છે. વધુમાં, તે પરંપરાગત ઘઉં માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 2,000 ને બદલે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 2,600 કમાઈ રહ્યો છે.
૧૫,૦૦૦ થી વધુ ખેડૂતોને ફાયદો
સુખવિંદર સિંહની જેમ, ઉત્તર પ્રદેશમાં ઓછામાં ઓછા ૧૫,૦૦૦ જમીન-મર્યાદિત ખેડૂતો બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજનો લાભ મેળવી રહ્યા છે. આ બધું ઐશ્વર્યા અને પ્રતીક રસ્તોગીને આભારી છે. આ દંપતી નવીન, પર્યાવરણને અનુકૂળ ખેતી પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે જે ખેડૂતો અને ગ્રાહકો બંને માટે ફાયદાકારક છે.
વ્યવસાય કેવી રીતે શરૂ થયો
૨૦૧૬ માં IIM અમદાવાદમાં પોતાનો અભ્યાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા તાલીમ પૂર્ણ કર્યા પછી, પ્રતીકને તેમના ગૃહ રાજ્યમાં કૃષિ ક્ષેત્ર સુધારવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ. વ્યવસાય કરવાની સરળતા માટે તેમને મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જેવા વધુ વિકસિત રાજ્યોમાં જવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમણે મધ્ય અને પૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું નક્કી કર્યું. આ એવા ક્ષેત્રો હતા જ્યાં કૃષિમાં હજુ પણ નોંધપાત્ર સુધારાની જરૂર હતી.
એક વર્ષ કોર્પોરેટ જગતમાં કામ કર્યા પછી, તેમણે નોકરી છોડી દીધી અને તેમની પત્ની ઐશ્વર્યા સાથે તેમના વતન ગામ સીતાપુર ગયા. IHM બોમ્બેના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી ઐશ્વર્યાએ ફૂડ સાયન્સ અને પોષણનો અભ્યાસ કર્યો. આ દંપતી એક કૃષિ-વેરહાઉસમાં રહેવા ગયા, જ્યાં તેમને ખેડૂતો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોની સીધી સમજ મળી.
કંપનીનો જન્મ 2020 માં થયો હતો
આ દંપતીની કંપની, ગ્રીનડે, જાન્યુઆરી 2020 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ દંપતીનો ધ્યેય સિસ્ટમમાં નવીનતા લાવવાનો અને પાક પોષણ વધારવાનો હતો. પ્રતીક કહે છે કે ગ્રીનડેનું વિઝન સરળ છતાં પ્રભાવશાળી હતું. તેમણે કહ્યું, "અમે ખેડૂતોને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવા સાથે પાકની પોષક ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માંગતા હતા." પરંપરાગત બીજમાંથી બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજ તરફ સ્થળાંતરને પ્રોત્સાહન આપીને, ખેડૂતો પ્રીમિયમ કિંમતો દ્વારા માત્ર તેમની આવક વધારી શક્યા નહીં પરંતુ દેશમાં કુપોષણની વ્યાપક સમસ્યાઓને સંબોધવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શક્યા.
વાર્ષિક આવક કેટલી?
ગોરખપુર, બસ્તી, ગોંડા, બારાબંકી અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં હજારો ખેડૂતો સાથે સહયોગ દ્વારા, આ પહેલે બાયોફોર્ટિફાઇડ બીજ અપનાવવાને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તેના સ્ટાર્ટઅપે કરેલા પ્રભાવ પર પાછા ફરતા, ઐશ્વર્યા કહે છે કે સીતાપુરમાં ખેડૂતો સાથે કામ કરવામાં અઢી વર્ષ ગાળ્યા પછી, તેણીને નાના બીજમાં અપાર સંભાવના દેખાઈ. તે તેના ખેડૂતો સાથે કામ કરીને મોટો ફરક લાવવા માંગતી હતી. ગ્રીનડેનું ગયા વર્ષે ₹10 કરોડનું ટર્નઓવર હતું.
