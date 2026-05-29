/સુપર અલ નીનો ખરીફ પાક પર કહેર લાવશે! ખેતીને બચાવવા સરકારે કર્યું મોટું પ્લાનિંગ, કૃષિ મંત્રીએ શું કહ્યું જાણો

El Nino impact : આ વખતે આવેલા અલનીનોના સુપર અવતારને કારણે ચોમાસું નબળું જવાનું છે. તેની અસર સીધી ખેતી પર પડવાની છે. જેને કારણે મોંઘવારી વધી શકે છે. આ વચ્ચે દેશના કૃષિ મંત્રાલયે અલ નીનોથી ખેતીને બચાવવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. જાણો મંત્રી શિવરાજ ચૌહાણનો માસ્ટરપ્લાન.
El Nino News : પશ્ચિમ એશિયા સંકટ અને અલ નીનો પ્રભાવને પગલે ખેતી ક્ષેત્રને મોટો ઝટકો લાગવાનો છે. જેને કારણે મોંઘવારી વધવાનું જોખમ છે. એગ્રિકલ્ચર સેક્ટરના ખતરનાક ભવિષ્યને જોતા કૃષિ મંત્રાલય મોટું આયોજન કરવામાં લાગ્યું છે, જેથી ખેતીમાં નુકસાન ન થાય. કૃષિ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ગુરુવારે કહ્યું કે, હાલ હવામાન વિભાગનું અનુમાન આવ્યું નથી. પરંતુ અલ નીનોથી પાકને કોઈ ખરાબ અસર ન પડે, તે માટે અમે તૈયારી કરી રહ્યાં છીએ.
ઈમરજન્સી આયોજનની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે
મંત્રીએ બે દિવસીય રાષ્ટ્રીય ખરીફ પાક સંમેલનમાં કહ્યું કે, અલ નીનોથી ગભરાવાની જરૂર નથી. હવામાન વિભાગે કોઈ અંતિમ અનુમાન આપ્યું નથી. હાલ માત્ર અટકળો જ છે. જોકે, અમે આયોજન કરી રહ્યા છીએ કે જે જિલ્લાઓમાં વધુ પ્રભાવ પડી શકે છે, તેમાંથી કયા વૈકલ્પિક પાક હોઈ શકે છે. એ પાક મુજબ તેની જરૂરિયાતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. જો તાપમાન વધે છે, અને વરસાદમાં લાંબો ગેપ આવે છે, તો તેને લઈને ઈમરજન્સી આયોજનની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
આ વર્ષે ઓછા વરસાદનું અનુમાન
ખરીફ પાકની સીઝન માટે વાવેતર જુન મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં શરૂ થઈ જશે. હવામાન વિભાગે 13 એપ્રિલના રોજ પહેલા અનુમાનમાં કહ્યું હતું કે, આ વર્ષે ચોમાસું સામાન્ય કરતા ઓછુ રહેશે. અને જો આ પીરિયડ એવરેજના 92 ટકા આસપાસ રહી શકશે. તો હવામાન વિભાગ અને અમેરિકાના નેશનલ ઓશનિક એન્ડ એટમોસ્ટફિયર એડમિનિસ્ટ્રેશને કહ્યું કે, મે થી જુલાઈની વચ્ચે અલનીનો વધુ જોર પકડી શકે છે.
ખેતીપ્રધાન જિલ્લાઓમાં વરસાદનું પેટર્ન અસમાન
ધાન્ય, દાળ, શેરડી, સોયાબીન અને તલ ચોમાસા આધારિત પાકમાં ખેતીવાળા રાજ્યોમાં વરસાદની પેટર્ન અસમાન રહે છે. તેમાં તેમાં ઓછું મોડું થયું તો મોટી અસર જોવા મળી શકે છે. ખાદ્યાન્ય માર્કેટ પર તેની અસર જોવા મળી શકે છે. વરસાદ અને ચોમાસાના પીક સીઝનમાં પાક પર અસર પડી તો, આગળ જતા મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ભારતમાં કોઈ ભૂખ્યું નહિ રહે
શિવરાજસિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે, જુન સુધી 2025-26 ના વર્ષમાં રેકોર્ડ 37.66 કરોડ ટન ખાદ્યાન્ય ઉત્પાદનનું અનુમાન છે. જે ગત વર્ષે 1.88 કરોડ ટનનું ઉત્પાદન રહેશે. દુનિયામાં કેટલું પણ મોટું સંકટ આવી જાય, ભારતમાં કોઈ ભૂખ્યુ નહિ રહે. આપણા અન્ન ભંડાર ભરેલા છે. તેથી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
55 ટકા હિસ્સો સિંચાઈ પર નિર્ભર
દેશમાં 55 ટકા સિચાઈનો આધાર ચોમાસા પર હોય છે. આવામાં પાકની ઉપજ, ફૂડ સપ્લાય ચેઈન, ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આવકના હેતુથી વરસાદી પેટર્ન બહુ જ મહત્વની હોય છે. દેશના GDP માં ખેતીનું યોગદાન 15-16% છે, અને લગભગ 45% વસ્તીની આવક ખેતી પર નિર્ભર છે. આવામાં ચોમાસાનો પ્રભાવ આગળ જતા મોટી અસર કરી શકે છે.
મોંઘવારી વધશે
મોંઘવારીનો દર માર્ચ મહિનામાં 3.4 ટકા હતો, જે એપ્રિલ મહિનામાં વધીને 3.48 ટકા થઈ ગયો હતો. જથ્થાબંધ મોંઘવારીનો દર 8.3 ટકાની સાથે 42 મહિનાના ઉંચા સ્તર પર પહોંચી ગઈ છે. ખાણીપીણીની ચીજો માટે કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સમાં અંદાજે 40 ટકા વેઈટેજને પગલે આ કિંમતોમાં વધારો થવાથી જથ્થાબંધ મોંઘવારીના દર પર અસર પડી શકે છે. આ વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયા સંકટના પગલે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધવાથી હવે મે મહિનામાં મોંઘવારીના દરમાં ઉછાળો આવી શકે છે.