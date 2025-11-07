આ દિવસે આવી શકે છે પીએમ કિસાનનો 21મો હપ્તો, સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતે મારી બાજી
PM Kisan 21st Installment Date: પીએમ કિસાનનો 21મો હપ્તો હજી ખાતામાં નાખવામાં આવ્યો નથી. બિહારની ચૂંટણી 11 નવેમ્બરે સમાપ્ત થઈ રહી છે, અને એવી પ્રબળ સંભાવના છે કે પીએમ કિસાન હપ્તો 30 નવેમ્બર પહેલા રિલીઝ થઈ જશે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શું ખેડૂત નોંધણી વિના પીએમ કિસાનનો હપ્તો મળશે કે નહીં?
PM Kisan 21st Installment Date: પીએમ કિસાનનો 21મો હપ્તો 11 નવેમ્બર પછી ગમે ત્યારે આવી શકે છે. જોકે, હજુ સુધી સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. ભૂતકાળના વલણોને આધારે, આ હપ્તો નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં રિલીઝ થવાની ધારણા હતી, પરંતુ બિહારની ચૂંટણીઓએ તેમાં અવરોધ ઉભો કર્યો. ગયા વર્ષે, 18મો હપ્તો 5 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ રિલીઝ થયો હતો. આ વર્ષે, 19મો હપ્તો ફેબ્રુઆરીમાં આવ્યો હતો. સામાન્ય રીતે, હપ્તાઓ વચ્ચે 4-6 મહિનાનો તફાવત હોય છે. તદનુસાર, લાભાર્થીઓને જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં તેમના ભંડોળ મળવાની અપેક્ષા છે.
શું ખેડૂત નોંધણી વિના હપ્તા નહીં મળે?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે: શું ખેડૂત નોંધણી વિના પીએમ કિસાન ભંડોળ નહીં મળે? કારણ કે હાલમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં ખેડૂત નોંધણી ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. પીએમ કિસાન પોર્ટલ પર કોઈ અપડેટ નથી. પોર્ટલ અનુસાર, ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં ખેડૂતોના હપ્તા રોકી દેવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે...
- 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 પછી જમીન ખરીદનારા ખેડૂતો
- પરિવારના એક કરતાં વધુ સભ્યો (દા.ત., પતિ અને પત્ની બંને, અથવા પુખ્ત અને સગીર સભ્યો) યોજનાના લાભો માટે નોંધાયેલા છે.
આવા કિસ્સાઓમાં, ભૌતિક ચકાસણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી લાભો રોકી રાખવામાં આવે છે. ખેડૂતોને સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા 'કિસાન ઈ-મિત્ર' ચેટબોટની મુલાકાત લઈને તેમની પાત્રતા સ્થિતિ તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ખેડૂતોની નોંધણીમાં ગુજરાતીઓ આગળ
ખેડૂત નોંધણીની વાત કરીએ તો, ઉત્તર પ્રદેશના 15.6 મિલિયનથી વધુ ખેડૂતોએ એગ્રી સ્ટેક ડેશબોર્ડ પર નોંધણી કરાવી છે. આમાંથી, 54 ટકા ખેડૂતો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના લાભાર્થી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 28.8 મિલિયન ખેડૂતો છે.
છત્તીસગઢમાં 78 ટકાથી વધુ પીએમ કિસાન લાભાર્થીઓએ નોંધણી કરાવી છે. ગુજરાતના આશરે 6.4 મિલિયન પીએમ કિસાન લાભાર્થીઓમાંથી લગભગ 90 ટકા લોકોએ નોંધણી કરાવી છે.
આ દરમિયાન, ઓડિશામાં 25 ટકા પીએમ કિસાન લાભાર્થીઓએ તેમની ખેડૂત નોંધણી પૂર્ણ કરી છે. આંધ્રપ્રદેશના ખેડૂતો પણ આ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે, 75 ટકાથી વધુ પીએમ કિસાન ખેડૂતો અહીં નોંધાયેલા છે.
ખેડૂત રજિસ્ટ્રી શું છે?
ખેડૂત રજિસ્ટ્રી એક ઓનલાઈન પોર્ટલ છે. તેનો હેતુ ખેડૂતોની માહિતી ડિજિટલી નોંધણી કરાવવાનો છે. આ પોર્ટલ દ્વારા, રાજ્યના તમામ ખેડૂતોનો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી તેઓ વિવિધ સરકારી યોજનાઓ સુધી પહોંચી શકે. ખાસ કરીને, આ પોર્ટલ ખેડૂતોને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ નાણાકીય સહાય મેળવવામાં મદદ કરે છે.
ખેડૂતોને તેમની માહિતી અપડેટ કરવામાં, અરજી કરવામાં અને યોજના હેઠળ લાભ મેળવવામાં સુવિધા આપવામાં આવે છે. વધુમાં, આ પોર્ટલ રાજ્ય સરકારોને કૃષિ ક્ષેત્ર સંબંધિત ડેટા મેળવવામાં પણ મદદ કરે છે, જેનાથી યોજનાઓનો વધુ સારી રીતે અમલ થઈ શકે છે.
