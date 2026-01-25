Prev
PM Kisan 22nd Installment: આ દિવસે આવી શકે છે PM કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો ! કરોડો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર

PM Kisan 22nd Installment:  પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ, દેશના ખેડૂતોને દર વર્ષે 6,000 રૂપિયાની આપવામાં આવે છે, જે ત્રણ હપ્તામાં તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:15 PM IST

PM Kisan 22nd Installment: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM Kisan) યોજના હેઠળ, દેશભરના કરોડો ખેડૂતોને દર વર્ષે 6,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય મળે છે, જે ત્રણ સમાન હપ્તામાં સીધા તેમના બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. હવે, ખેડૂતો 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, કૃષિ મંત્રાલયે પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો કેન્દ્ર સરકારને મોકલવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે અને બજેટ રજૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. સરકાર 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ થયા પછી આગામી હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.

બીજા અહેવાલ મુજબ, આ હપ્તો માર્ચ અને એપ્રિલ 2026 વચ્ચે ગમે ત્યારે પાત્ર ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થઈ શકે છે. દરેક હપ્તો 2,000 રૂપિયાનો છે. અગાઉનો 21મો હપ્તો 19 નવેમ્બર, 2025ના રોજ તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરથી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. સરકાર સામાન્ય રીતે દર ચાર મહિને એક હપ્તો ખાતામાં નાખે છે.

વિગતો શું છે?

પીએમ કિસાન યોજનાના લાભો મેળવવા માટે, કેટલીક પૂર્વશરતો પૂરી કરવી આવશ્યક છે. ખેડૂતનું eKYC પૂર્ણ હોવું જોઈએ, બેંક ખાતું આધાર સાથે લિંક હોવું જોઈએ, અને જમીનના રેકોર્ડ PM કિસાન પોર્ટલ પર નોંધાયેલા હોવા જોઈએ. 

સરકારે eKYC ફરજિયાત બનાવ્યું છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે યોજનાના ભંડોળ સીધા યોગ્ય લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે અને કોઈપણ છેતરપિંડી અથવા ભૂલભરેલા લાભોને અટકાવી શકાય. eKYC વિના, ખેડૂતોના હપ્તામાં વિલંબ થઈ શકે છે, તેથી જેમણે હજુ સુધી eKYC પૂર્ણ કર્યું નથી તેઓએ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી જોઈએ.

ખેડૂતો પાસે હવે eKYC પૂર્ણ કરવાની એક સરળ અને આધુનિક રીત છે. ખેડૂતો તેમના મોબાઇલ ફોન પર ફેસ ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા eKYC પૂર્ણ કરી શકે છે. આ કરવા માટે, PM કિસાન મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને આધાર ફેસ RD એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. 

તમારા મોબાઇલ નંબરથી લોગ ઇન કર્યા પછી, લાભાર્થી સેક્શન પર જાઓ, eKYC પર ક્લિક કરો, તમારો આધાર નંબર દાખલ કરો અને તમારો ચહેરો સ્કેન કરો. સફળ સ્કેનિંગ પર, eKYC પૂર્ણ થાય છે, અને તેનું સ્ટેટસ 24 કલાકની અંદર અપડેટ થાય છે. OTP-આધારિત eKYC અને બાયોમેટ્રિક eKYC CSC અથવા સેવા કેન્દ્રો પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

આ ખેડૂતોને લાભ નહીં મળે

જોકે, કેટલાક ખેડૂતોને પીએમ કિસાન લાભ નહીં મળે. વિભાગે એવા કિસ્સાઓ ઓળખી કાઢ્યા છે જે યોજનાના નિયમો હેઠળ અયોગ્ય હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 પછી જમીન ખરીદનારા ખેડૂતો અથવા એક જ પરિવારના બે સભ્યોને લાભ મળી રહ્યો છે. 

આવા કિસ્સાઓમાં, ભૌતિક ચકાસણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ચુકવણી અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને પીએમ કિસાન વેબસાઇટ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર 'તમારૂ સ્ટેટસ ચેક કરો' વિભાગ અથવા કિસાન ઇ-મિત્ર ચેટબોટ દ્વારા તેમની પાત્રતા તપાસવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

 

