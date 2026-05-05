નર્મદાનું નવું નજરાણું, ગલ્ફ દેશોના ડાઈનિંગ ટેબલ સુધી પહોંચી નર્મદાની મીઠાશ, હવે 'કેવેન્ડિશ' કેળા બન્યા જિલ્લાની નવી ઓળખ

Narmada Banana: સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તરીકે જાણીતો નર્મદા જિલ્લો હવે વિદેશી બજારોમાં પોતાની મીઠાશ માટે ઓળખાઈ રહ્યો છે. નર્મદા જિલ્લાના થરી ગામના યુવા ખેડૂતના સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા 'G-9 કેવેન્ડિશ' કેળા હવે ગલ્ફ દેશોમાં નિકાસ થઈ રહ્યા છે. ઊંચા ભાવ મળતા ખેડૂતોની આવક બમણી થઈ છે અને નર્મદા કેળાનું હબ બની રહ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 05, 2026, 07:54 PM IST|Updated: May 05, 2026, 07:54 PM IST
About the Author

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

