નર્મદાનું નવું નજરાણું, ગલ્ફ દેશોના ડાઈનિંગ ટેબલ સુધી પહોંચી નર્મદાની મીઠાશ, હવે 'કેવેન્ડિશ' કેળા બન્યા જિલ્લાની નવી ઓળખ

Narmada Banana: સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તરીકે જાણીતો નર્મદા જિલ્લો હવે વિદેશી બજારોમાં પોતાની મીઠાશ માટે ઓળખાઈ રહ્યો છે. નર્મદા જિલ્લાના થરી ગામના યુવા ખેડૂતના સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા 'G-9 કેવેન્ડિશ' કેળા હવે ગલ્ફ દેશોમાં નિકાસ થઈ રહ્યા છે. ઊંચા ભાવ મળતા ખેડૂતોની આવક બમણી થઈ છે અને નર્મદા કેળાનું હબ બની રહ્યું છે.
Narmada Banana: નર્મદા જિલ્લો જે અત્યાર સુધી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે જાણીતો હતો, તે હવે વિદેશી બજારોમાં પોતાની 'મીઠાશ' માટે પણ ઓળખાઈ રહ્યો છે. નર્મદાના થરી ગામના એક યુવા ખેડૂતના સ્ટાર્ટઅપે કમાલ કરી બતાવી છે. અહીંના કેળા હવે માત્ર સ્થાનિક બજારોમાં નહીં, પણ ઓમાન, સાઉદી અરેબિયા અને દુબઈ જેવા દેશોના ડાઈનિંગ ટેબલ સુધી પહોંચ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેળાની વધેલી માંગથી નર્મદાના નાના ખેડૂતોની કેવી રીતે બદલાઈ કિસ્મત, ચાલો જાણીએ.
નર્મદા જિલ્લામાં કેળાની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. થરી ગામના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે શરૂ કરેલા સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા હવે નર્મદાના કેળા સાત સમંદર પાર નિકાસ થઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને 'G-9 કેવેન્ડિશ' જાતના કેળાની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભારે માંગ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે ખેડૂત વનરાજસિંહ રાઠોડના ખેતરના કેળા આજે ઓમાન, સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, ઇરાક, ઉઝબેકિસ્તાન, તુર્કી, સિરિયા, જોર્ડન, કતાર અને કુવૈત જેવા દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
કેળાની મોટા પ્રમાણાં થાય છે ખેતી
થરી ગામના ખેડૂત કરે છે એક્સપોર્ટ
કેળા સીધા વિદેશ એક્સપોર્ટ થવાને કારણે સ્થાનિક ખેડૂતોના નફામાં ધરખમ વધારો થયો છે. હાલ ઉનાળાની સિઝનમાં કેળાના બજાર ભાવ આશરે 230 રૂપિયા ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ આ એક્સપોર્ટ કરનાર ખેડૂત અન્ય ખેડૂતો પાસેથી 50થી 60 રૂપિયા વધુ ભાવે કેળા ખરીદી રહ્યા છે. આ સીધો ફાયદો નાના ખેડૂતોના ખિસ્સા સુધી પહોંચી રહ્યો છે. વિદેશમાં માંગ વધતા હવે નર્મદાના ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડીને મોટા પાયે કેળાના વાવેતર તરફ વળ્યા છે.
નર્મદા જિલ્લો બનશે કેળાનું હબ
એક સમય હતો જ્યારે ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ ન મળતા પાક રઝળી પડતો હતો, પરંતુ આજે ટેકનોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપના સથવારે નર્મદાનો કેળા ઉત્પાદક ખેડૂત ગ્લોબલ બની રહ્યો છે. જો આવા જ પ્રયાસો થતા રહેશે, તો આવનારા દિવસોમાં નર્મદા જિલ્લો કેળાના હબ તરીકે વિશ્વભરમાં નામના મેળવશે.