સોના-ચાંદી કરતાં મોંઘુ છે આ મધ, 1 કીલોનો ભાવ છે 1 કરોડ 80 લાખ, સામાન્ય હની કરતાં અલગ છે તેનો રંગ
Most Expensive Honey: આપણે બધાએ સોનેરી મધ વિશે સાંભળ્યું છે, પણ શું તમે લીલા મધ વિશે સાંભળ્યું છે? આ લીલા મધની કિંમત સોના અને ચાંદી કરતાં પણ વધુ છે. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.
Most Expensive Honey: આ લીલું મધ ખૂબ જ દુર્લભ છે. તે સરળતાથી ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે તેને ઉત્પન્ન કરતી મધમાખીઓની સંખ્યા ખૂબ જ મર્યાદિત છે. આ લીલા મધનું ઉત્પાદન ત્યારે થાય છે જ્યારે મધમાખીઓ લીલું અમૃત ચૂસે છે.
ફૂલો, ખનિજો અથવા પર્યાવરણમાંથી આવે છે રંગ
લીલું મધ ચોક્કસ ફૂલોના અમૃતમાંથી બનાવવામાં આવે છે, ખાસ કરીને નેપાળના હિમાલયી પ્રદેશમાં રોડોડેન્ડ્રોન ફૂલોમાંથી બનાવવામાં આવે છે. લીલા મધનો રંગ જંગલી ફૂલો, ખનિજો અથવા પર્યાવરણમાંથી આવે છે. લીલું મધ મલેશિયા અથવા ઇટાલીમાં સ્પિરુલિના ઉમેરીને બનાવવામાં આવે છે.
1 કીલો મધ બનાવવામાં લાગે છે આખું જીવન
જો કે, સાચું લીલું મધ અત્યંત દુર્લભ છે. નેપાળમાં, હિમાલયી મધમાખીઓ 3500 મીટરથી ઉપરના ખડકો પર માળો બનાવે છે. ગુરુંગ સમુદાયના શિકારીઓ ખતરનાક ચઢાણ કરીને મધ એકત્રિત કરે છે. 1 કિલોગ્રામ મધ ઉત્પન્ન કરવા માટે મધમાખીનું આખું જીવનકાળ લાગે છે, તેથી જ આ મધ ખૂબ મોંઘું છે.
100 ગ્રામ મધની કિંમત લગભગ $200
100 ગ્રામ કુદરતી લીલા મધની કિંમત લગભગ $200 છે એટલે કે 1 કીલો મધની કીંમત ભારતીય રૂપિયામાં 1 કરોડ 80 લાખ રૂપિયા થાય છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે બજારમાં રંગ મિશ્રિત લીલું મધ પણ મળે છે, જે સસ્તા ભાવે વેચાય છે. તેથી, બજારમાં વેચાતા મધને તપાસો.
રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે
આ લીલું મધ માત્ર સ્વાદમાં જ મીઠુ નથી પણ તેની નસાની અસર પણ હળવી હોય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ફાયદાકારક છે. આ મધનું સેવન રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને તણાવ ઘટાડે છે. જોકે, તેનું વધુ પડતું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. ભારતના હિમાલયના જંગલોમાં જંગલી મધ જોવા મળે છે, પરંતુ તે ખૂબ જ દુર્લભ છે.
લીલું મધ અત્યંત દુર્લભ
સોના અને ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. પરિણામે, સામાન્ય લોકો સોનું કે ચાંદી ખરીદતા પહેલા બે વાર વિચારી રહ્યા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે મધ સોના અને ચાંદી કરતાં પણ મોંઘુ છે? આ લીલું મધ અત્યંત દુર્લભ છે અને શોધવાનું મુશ્કેલ છે, જેના કારણે તેની કિંમત આટલી ઊંચી હોય છે.
