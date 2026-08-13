/ટામેટાંના પાકને ક્યારેય નહીં લાગે રોગ! બસ અપનાવો આ સરળ ટિપ્સ અને મેળવો બમણું ઉત્પાદન

Tomato Farming Tips: ટામેટાની ખેતી કરતાં ખેડૂતો ને સૌથી મોટી ચિંતા હોય છે કે મહેનતથી તૈયાર કરેલો પાક કોઈ બીમારીને કારણે એક ઝટકામાં બરબાદ ન થઈ જાય. લીફ કર્લ વાયરસ, ચેમ્પિંગ ઓફ અને મૂળમાં ગાંઠ જેવી સમસ્યા હંમેશા ટામેટાના પાકને અસર કરે છે. પરંતુ કૃષિ નિષ્ણાંતની સલાહ છે કે જો યોગ્ય સમય પર કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો પાકને આ બીમારીથી સંપૂર્ણ રીતે બચાવી શકાય છે. આવો જાણીએ..
લીફ કર્લ વાયરસથી આ રીતે બચાવો પાક
ટામેટામાં લીફ કર્લ વાયરસ એક મોટી સમસ્યા બની રહ્યો છે, જે ધીમે-ધીમે પાકને નબળો પાડે છે. તેનાથી બચવા માટે સંક્રમિત છોડને તત્કાલ હટાવી દેવા જોઈએ, જેથી બીમારી બીજા છોડમાં ન ફેલાય. જૈવિક ઉપાયોમાં યલો સ્ટિકી ટ્રેપ અને લીમડાના તેલનો ઉપયોગ અસરકારક માનવામાં આવે છે. એક્સપર્ટની સલાહ છે કે માત્ર એક ઉપાય પર નિર્ભર રહેવાની જગ્યાએ સંકલિત વ્યવસ્થાપન તકનીક અપનાવવી જોઈએ.
મૂળમાં ગાંઠની બીમારીથી છૂટકારો
નેમાટોડ્સ ટામેટાના મૂળ પર ગાંઠો બનાવે છે, જેના કારણે છોડ પીળા પડી જાય છે અને તેમનો વિકાસ અટકી જાય છે. તેનાથી બચાવ માટે મે અને જૂનમાં ખેતર ખેડો અને ખેતરને પારદર્શી પોલીથિનથી ઢાંકી દો, જેથી તડકાથી માટીમાં રહેલ નેમાટોડ્સ ખતમ થઈ જાય. રોગ વિરોધી જાત પસંદ કરવી અને ખેતરમાં સુન શણ અથવા ગલગોટાનો પાક ટ્રેપ ક્રોપ તરીકે લગાવવો પણ ફાયદાકારક રહે છે.
આ એક ફંગલ રોહ છે, જે નર્સરીમાં નાના છોડને બરબાદ કરે છે. તેનાથી બચવા માટે ખેતરમાં પાણી એકત્ર ન થવા દો અને નર્સરી બેડને જમીનથી આશરે 15 સેન્ટીમીટર ઊંચો બનાવો, જેથી પાણી નીકળી શકે અને ફંગસનો ખતરો ઓછો રહે.
ફૂગ સામે આપો રક્ષણ
આ રોગથી પાકને બચાવવા માટે હંમેશા સ્વસ્થ અને રોગમુક્ત છોડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સંક્રમણ દેખાતા અસરગ્રસ્ત છોડને ખેતરમાંથી હટાવી દેવા જોઈએ, જેથી બીમારી સમગ્ર ખેતરમાં ન ફેલાઈ.
સાફ-સફાઈનું રાખો ધ્યાન
દર વર્ષે એક જ ખેતરમાં સતત ટામેટાનું ઉત્પાદન કરવાથી બીમારીનો ખતરો વધી જાય છે. તેથી ટામેટા બાદ અન્ય પાકનું વાવેતર કરવું, માટીમાં બીમારી ફેલાવનાર તત્વોને ઘટાડવાનું કામ કરે છે. સાથે ખેતરની નિયમિત સફાઈ અને નીંદણ દૂર કરવાથી પાક સ્વસ્થ રહે છે.