Tomato Plant: આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી 2 કુંડામાં વાવી દો ટમેટાના બી, કુંડામાં એટલા ટમેટા ઉગશે કે બજારમાંથી લેવા નહીં પડે

Tomato Plant: ઘરની નાનકડી બાલકનીમાં પણ જો તમે 2 કુંડામાં ટમેટાના બી વાવી દેશો તો એક પછી એક કુંડામાં ટમેટા આવતા રહે છે. આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરશો તો ટમેટા તમારે બજારમાંથી ખરીદવા પણ નહીં પડે.

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:36 AM IST

Tomato Plant: રોજની રસોઈમાં આદુ, મરચા, ટમેટા, કોથમીર જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તેથી શાકની સાથે આ વસ્તુઓ પણ ખરીદવી પડે છે. જોકે સારી વાત એ છે કે આ વસ્તુઓ એવી છે જેને તમે ઘરમાં એક નાનકડું કુંડું રાખીને પણ વાવી શકો છો. ટમેટા અને મરચાના છોડ સરળતાથી ઉગી પણ જાય છે. જો તમારા ઘરમાં ટમેટાનો વપરાશ વધારે થતો હોય તો તમે એક કુંડામાં ટમેટાનો છોડ વાવીને ઘરે જ વધારે ટમેટા ઉગાડી શકો છો. આજે તમને કેટલીક ટીપ્સ જણાવીએ જેની મદદથી તમે ટમેટાના એક છોડમાંથી વધારે ટમેટા મેળવી શકો છો. 

ટમેટાના છોડ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સમય પર લગાડવામાં આવે છે ટમેટા લગાડવા માટે મુખ્ય ત્રણ સિઝન હોય છે જેમાં જૂન-જુલાઈ, નવેમ્બર-ડિસેમ્બર અને ફેબ્રુઆરી-માર્ચ દરમિયાન ટમેટાની ખેતી મોટા પ્રમાણમાં થતી હોય છે. જોકે ઘરે કુંડામાં તો તમે કોઈપણ સમયે ટમેટા ઉગાડી શકો છો. પરંતુ જો નવેમ્બર ડિસેમ્બર આસપાસ છોડ લગાડો તો તે ઝડપથી વધે છે. 

ટમેટા સારી રીતે ઉગાડવા માટે સારા બીજ પસંદ કરવા જરૂરી છે. માર્કેટમાં ટમેટાના બી સરળતાથી મળી રહે છે આ બી ને ખરીદીને તડકે એક દિવસ સુકવી લેવા અને પછી કુંડામાં વાવી દેવા. ટમેટા વાવવા માટે 12 થી 14 ઇંચ નું કુંડું પસંદ કરી શકો છો તેમાં ટમેટાનો છોડ સારી રીતે ઉગે છે. 

ટમેટાની માટીમાં છાણનું ખાતર અથવા વર્મી કમ્પોસ્ટ મિક્સ કરો. કુંડામાં સૌથી નીચે થોડી કાંકરાવાળી રેતી રાખવી જેથી વધારાનું પાણી સરળતાથી નીકળી જાય. ટમેટાના બી બે થી ત્રણ ઇંચની ઊંડાઈ પર વાવવા જોઈએ અને પહેલી વખતમાં થોડું જ પાણી છાંટવું. માટીની ઉપર થોડો છોડ દેખાવા લાગે એટલે કુંડાને એવી જગ્યાએ રાખી દેવું જે રોજ થોડો સમય તડકો આવતો હોય. 

ટમેટાનો છોડમાં નિયમિત પાણી નાખો. જ્યારે છોડમાં ફૂલ આવવા લાગે એટલે તેના પર મીઠાનું પાણી અને લીમડાનું પાણી છાંટવું. જેથી ટમેટામાં કીડા નહીં લાગે. આ સ્ટેપ ફોલો કરીને ટમેટાના છોડની સંભાળ લેશો તો છોડમાં એટલા ટમેટા આવશે કે તમારે બજારમાંથી ટમેટા ખરીદવા નહીં પડે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

