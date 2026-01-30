Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

ખેડૂતોને સરકાર પાસે મોટી આશા, જાણો આ વખતે કૃષિ બજેટમાં શું હશે ખાસ?

Union budget 2026: રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરીએ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં બજેટ રજૂ કરશે. દેશના કરોડો ખેડૂતોની નજર આ બજેટ પર છે. ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર દ્વારા મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. ત્યારે આવો જાણીએ કેન્દ્રીય બજેટમાં આ વખતે ખેડૂતો કઈ-કઈ આશા રાખીને બેઠા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:40 AM IST

Trending Photos

ખેડૂતોને સરકાર પાસે મોટી આશા, જાણો આ વખતે કૃષિ બજેટમાં શું હશે ખાસ?

ભારતમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ખેતી સાથે જોડાયેલા છે. ખેડૂતો માત્ર અન્નદાતા નથી, પરંતુ ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાની કરોડરજ્જુ છે. પરંતુ બદલાતા સમયની સાથે હવે ખેતી કરવી સરળ નથી, ક્યારેક હવામાન દગો આપે છે તો ક્યારેક ખર્ચ એટલો વધી જાય છે કે નફાનું નામ પણ સાંભળવા મળતું નથી. બીજ, ખાતર, ડીઝલ, જંતુનાશક અને મજૂરી, દરેક વસ્તુ મોંઘી થઈ રહી છે.

તેવા સમયમાં ખેડૂતોની નજર કેન્દ્રીય બજેટ 2026 પર ટકેલી છે. આ બજેટ માત્ર પૈસાની જાહેરાત નથી, પરંતુ તે નક્કી કરશે કે આવનાર વર્ષમાં ખેડૂતો મજબૂત થશે કે તેની મુશ્કેલી હજુ વધશે. 1 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભામાં નાણામંત્રી બજેટ રજૂ કરશે. તે પહેલા રજૂ કરવામાં આવેલા ઇકોનોમિક સર્વે 2025-2026એ તે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે સરકાર ખેતીને લઈને શું વિચારી રહી છે અને આગળની દિશા શું હોઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઇકોનોમિક સર્વેમાં ખેતી મુદ્દે શું કહેવામાં આવ્યું?
ઇકોનોમિક સર્વે દેશના આર્થિક સ્વાસ્થ્યનો રિપોર્ટ હોય છે. તેમાં સરકાર તે જણાવે છે કે પાછલા વર્ષે અર્થવ્યવસ્થા કેવી રહી અને આગળ શું અનુમાન છે. નાણાકીય વર્ષ 2026મા GDP ગ્રોથ 7.4 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે. ખેતી અને તેની સાથે જોડાયેલા ક્ષેત્રોનો પરેરાશ વૃદ્ધિ દર છેલ્લા 5 વર્ષમાં 4.4 ટકા રહ્યો. તો પીએમ કિસાન યોજના અત્યાર સુધી 11 કરોડ ખેડૂતોને ફાયદો પહોંચાડી ચૂકી છે. કુલ 4.09 લાખ કરોડ રૂપિયા સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલવામાં આવ્યા છે. 

ખેતીમાં ટેક્નોલોજી અને પાણી પર સરકારનું ફોકસ
સરકારે સ્વીકાર્યું કે હવે માત્ર પરંપરાગત ખેતીથી કામ ચાલશે નહીં. ઝારખંડમાં GIS આધારિત ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર, ડિજિટલ રેકોર્ડ, હવામાનની જાણકારી અને જમીન મેનેજમેન્ટ પર જોર છે. યુપીમાં ભૂ-જળ કાયદાથી પાણીનો યોગ્ય ઉપયોગ, અસમમાં સિંચાઈ ક્ષેત્રમાં 24 ટકાનો વધારો, સોલર પંપ અને સિંચાઈ યોજનાઓને પ્રોત્સાહન.

આ વખતે કૃષિ બજેટમાં શું હશે ખાસ?
1. પીએમ-કિસાન યોજનામાં વધારાની આશા- વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની રકમ વધારી શકાય છે. ચુકવણીની પ્રક્રિયા સરળ થઈ શકે છે, વધુ ખેડૂતોને આ યોજના સાથે જોડવામાં આવી શકે છે.

2. પાક વીમા યોજના થશે મજબૂત- જલ્દી વળતર મળવાની વ્યવસ્થા, નુકસાનની યોગ્ય ગણતરી, હવામાનથી થતાં નુકસાનથી ખેડૂતોને રાહત મળી શકે છે.

3. સિંચાઈ માટે વધુ પૈસા- નહેરોનું સમારકામ, ડ્રિપ અને સ્પ્રિંક્લર સિંચાઈ, પાણીની બચત અને સારો પાક થઈ શકે છે.

4. નકલી બીજો પર કડક કાયદો- નવું બીજ બિલ લાવી શકાય છે. નકલી બીજ વેચવા પર 30 લાખ સુધીનો દંડ, 3 વર્ષની જેલ, ખેડૂતોને વાવણીના સમયે મોટું નુકસાન થશે નહીં.

5. કૃષિ લોનમાં રાહત- સસ્તી અને સરળ લોન, જેનું લક્ષ્ય 32.50 લાખ કરોડથી આગળ વધી શકે છે. તેનાથી શાહુકારો પર નિર્ભરતા ઘટશે.

6. 100 જિલ્લામાં વિશેષ કૃષિ યોજના- માટીની તપાસ, સ્થાનીક પાક યોજના અને ટકાઉ ખેતીને પ્રોત્સાહન.

7. કૃષિ નિકાસ વધારવાની તૈયારી- સંગ્રહ, ફૂડ પ્રોસેસિંગને સમર્થન, ખેડૂતોને સારા ભાવ મળે તેવી બજારની તૈયારી થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
AgricultureAgriculture Budget 2026

Trending news