Gardening Tips: કિચન ગાર્ડનમાં ઉગાડેલા શાકભાજીમાં નહીં લાગે કીડા, દર 15 દિવસે આ નેચરલ જંતુનાશકનો કરજો છંટકાવ
Gardening Tips: ઘરમાં બનેલા કિચન ગાર્ડનમાં ઉગેલા શાકભાજીના છોડને જંતુથી બચાવવા માટે તમે નેચરલ જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આજે તમને 5 એવી ટીપ્સ આપીએ જે છોડમાં લાગેલી જીવાતને દુર કરી દેશે.
Gardening Tips: કિચન ગાર્ડનમાં ઉગાડેલા શાકભાજી પૌષ્ટિક હોય છે અને ફ્રેશ હોય છે. ઘરના ગાર્ડનમાં ઉગાડેલી વસ્તુઓ સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે કારણ કે તેમાં કેમિકલનો ઉપયોગ થયો હતો નથી. ઘરમાં જે શાકભાજી ઉગાડવામાં આવે છે તેમાં ઓર્ગેનિક ખાતર, વર્મી કમ્પોસ્ટ અથવા તો છાણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ શાકભાજી કેમિકલ ફ્રી હોય છે તેથી શરીર માટે વધારે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. પરંતુ ઘરમાં જે શાકભાજી ઉગાડેલા હોય તેને જીવજંતુઓથી બચાવવા પણ મુશ્કેલ કાર્ય થઈ જાય છે.
ઘણી વખત ગાર્ડનમાં ઉગાડેલા છોડના પાનમાં ઝીણા ઝીણા કીડા લાગી જાય છે જે પાનને અને ફળને ખાવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં કેમિકલવાળા કીટનાશકનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો નેચરલ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે છોડને કીડાથી બચાવી શકો છો. ઘરમાં રહેલી કઈ વસ્તુઓ કીટનાશકનું કામ કરે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
છોડ માટે નેચરલ કીટનાશક વસ્તુઓ
1.નેચરલ કીટનાશકનો ઉપયોગ કરવો ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. જો તમે શાકના છોડને કીડાથી બચાવવા માંગો છો તો તેની આસપાસ તુલસી, ફુદીનો, એલોવેરા, અજમા જેવા છોડ રાખી દો. આ છોડમાં નેચરલ ગંધ હોય છે જેના કારણે કીડા આ છોડથી દૂર રહે છે. અને તેની આસપાસમાં રહેલા છોડમાં પણ ફરકતા નથી.
2. તમે લગાવેલા છોડમાં વધારે પડતો ભેજ ન રહે તે વાતનું પણ ધ્યાન રાખો.. ભેજવાળી માટી કીડાને આકર્ષિત કરે છે. આ સિવાય છોડની માટીની ઉપરના ભાગે ઈંડાના છોતરાનો પાવડર કરીને છાંટી દો. તેનાથી કુંડામાં કીડા નહીં આવે.
3. શાકભાજીના છોડને કીડાથી બચાવવા હોય તો તેના પર લસણ કે ડુંગળીનો રસ છાંટી શકો છો. સ્પ્રે બોટલમાં પાણી ભરી તેમાં લસણ અથવા ડુંગળીનો થોડો રસ મિક્સ કરી દર પંદર દિવસે છોડ પર છાંટી દો. ડુંગળી અને લસણ નેચરલ કીટનાશક નું કામ કરે છે.
4. ઘણી વખત છોડના પાનની નીચેના ભાગે ઝીણા જંતુઓ દેખાય છે. આવા જંતુઓનો નાશ કરવા માટે અને તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે છોડની પાસે છાણા સળગાવી શકો છો. છાણાના ધુમાડાથી સફેદ ફફુંદ પણ દુર થઈ જશે.
5. શાકભાજી અને ફૂલના છોડને કીડાથી બચાવવા માટે લીમડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. કડવા લીમડાના પાનને છાયામાં સુકવેલો અને પછી તેનો પાવડર બનાવી લો. આ પાવડરનો છંટકાવ છોડમાં દર થોડા દિવસે કરશો એટલે છોડમાં કીડા નહીં લાગે. આ પાવડરને પાણીમાં ઉમેરીને છોડ પર છાંટી પણ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
