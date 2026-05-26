/નૌતપા ખેડૂતો માટે વરદાન છે! નૌતપા ન હોય તો ખેડૂતોનું ચોમાસું બગડે, ત્યારે જાણો શું છે ખેતી અને નૌતપા સાથેનું કનેક્શન

Nautapa And Farmers Monsoon Connection : નૌતપાના નવ દિવસોમાં સૌથી વધુ ગરમી પડે છે. પરંતું આ ગરમી ખેડૂતો માટે વરદાન સમાન હોય છે. આ 9 દિવસની ગરમીનું ખેડૂતો અને આવનારા ચોમાસા સાથે શું સંબંધ હોય છે, નૌતપા એટલે શું અને ખેડૂતો માટે નૌતપાનું શં મહત્વ છે જેવી રસપ્રદ માહિતી જાણો
What is Nautapa : નૌતપાનો અર્થ હોય છે નવ દિવસનો આકરો તાપ, જે 25 મેથી શરૂ થઈને 2 જુન સુધી રહેશે. નૌતપામાં તાપમાન વધી જાય છે, કાળઝાળ ગરમી પડે છે, લૂ લાગે છે. સૂર્યની કિરણો તેજ બને છે. આ દરમિયાન બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની જાય છે. ખાસ કરીને બપોરથી લઈને સાંજ સુધીનો સમય આકરો તાપ પડે છે. જોકે, ખેડૂતો માટે આ ભીષણ ગરમી વરદાન સમાન ગણાય છે. આખરે ખેડૂતો માટે કેમ નૌતપા આટલું જરૂરી છે જાણો.
નૌતપા માત્ર ગરમીનો સમયગાળો નથી, પરંતું પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલું એક જરૂરી ચક્ર છે. મે-જુનની ગરમીમાં અનેક હાનિકારક કીટાણું, ફંગસ અને બેક્ટેરીયાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળે છે. આ ગરમી ચોમાસા માટે એક પ્રકારનું પ્રેશર બનાવે છે. જેનાથી વરસાદનું સંતુલન બની રહે છે. જો નૌતપા નબળું પડે તો ખેતી, વરસાદ અને પર્યાવરણ પર અસર પડી શકે છે. શું તમને ખબર છે નૌતપાનો ખેતી અને ચોમાસા સાથે શું સંબંધ છે.
સનાતન ધર્મમાં ઋતુ પરિવર્તનનું મહત્વ
સનાતન ધર્મમાં પ્રકૃતિ, ઋતુ પરિવર્તન અને ગ્રહ-નક્ષત્રનું વિશેષ મહત્વ બતાવાયું છે. તે માત્ર ભૌતિક તત્વ નથી, પરંતું જીવન અને સૃષ્ટિના સંતુલનનો આધાર છે. વેદ પુરાણોમાં મનુષ્યને પ્રકૃતિનો ભાગ માનવામાં આવ્યો છે. તેથી વૃક્ષો-છોડ, સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહોની ગતિવિધિઓનો સીધો સંબંધ આપણા જીવન સાથે જોડાયેલો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહેવાય છે કે, પ્રકૃતિ પંચતત્વ (પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ) સાથે મળીને બને છે. આપણું શરીર પણ આ જ તત્વોને મળીને બન્યું છે. આ જ કારણે હવામાનના પલટાની અસર આપણા શરીર, મન અને રોજિંદી ક્રિયા પર પડે છે. આયુર્વેદમાં તો ઋતુ પરિવર્તન જણાવાયું છે કે, આ દરમિયાન સ્વાસ્થય અને ખાણીપીણી ને જીવનશૈલીમાં બદલાવ કરવાની જરૂર છે.
ધાર્મિક માન્યતા
સૂર્ય જ્યારે ધરતીની નજીક આવે છે, ત્યારે તાપમાન વધી જાય છે, જેનાથી અધિક ગરમી પડે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં તેને સૂર્યના રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કહેવાય છે. આ દરમિયાન સૂર્યના કિરણો સીધી રીતે ધરતી પર પહોંચે છે. જોકે, સૂર્ય આ નક્ષત્રમાં કુલ 15 દિવસો સુધી રહે છે. પરંતું શરૂઆતના 9 દિવસોમાં તેનો પ્રભાવ વધારે હોય છે. તેના બાદ ધીરે ધીરે પ્રભાવ ઓછો થવા લાગે છે.
ખેડૂતો માટે નૌતપા કેમ જરૂરી છે
ગામમાં વડીલ કહે છે કે, નૌતપા નહિ તપા, તો ધરતી પર રોગ અને કીડા આવશે. નૌતપા માત્ર તાપમાન વધારનારો સમયગાળો નથી, પરંતું તે પ્રકૃતિ માટે એક એવું ઋતુચક્ર છે, જે અનેક હાનિકારક જીવોની સંખ્યાને નિયંત્રિત કરે છે. મે-જુનની તેજ ગરમીમાં આવા કીટાણું, ફંગસ અને બેકટેરીયાના જીવનચક્રને તોડે છે, જે વરસાદના મોસમમાં તેજીથી ફેલાઈ શકે છે. નૌતપા માત્ર ભીષણ ગરમી નથી, પંરતું ધરતીનું પ્રકૃતિક સંતુલન બનાવી રાખતું એક પરિબળ છે.
નૌતપા ન હોય તો શું થાય...
નૌતપાની ચોમાસા સાથે સીધું કનેક્શન
નૌતપાની ગરમીથી ધરતી બરાબરની ગરમ થાય છે. જેનાથી ઉત્તર ભારતમાં લો પ્રેશર બને છે. આ જ દબાણા સમુદ્રથી મોન્સુની હવાઓને ભારત તરફ ખેંચે છે. જો નૌતપા નબળું પડે તો ચોમાસું આવવામાં મોડું થાય છે. તેમજ ચોમાસું નબળું આવી શકે છે, અને વરસાદ તથા ખેતીના સંતુલન પર અસર પડે છે.
નૌતપા પરથી ખેડૂતો શું સમજે છે
ભારતીય ખેડૂતો જૂના જમાનાથી જ ગરમી, ઠંડી અને વરસાદનું અનુમાન લગાવવામાં દેશી ટેકનિકનો ઉપયોગ કરે છે. સૂર્યને જોઈને સમયની માહિતી મેળવવી, ટીટોડી પક્ષીના અનુમાન પરથી વરસાદનો વરતારો કરવો. આ રીતે નાની-નાની વસ્તુઓથી હવામાનના પલટાનું અનુમાન કરવુ. નૌતપા પણ તેમાં સામેલ છે. ખેડૂતો માટે તે વરદાનથી ઓછું નથી. નૌતપાની ગરમીના આધાર પર ચોમાસું અનુમાન નીકળે છે. કહેવાય છે કે, આ દિવસોમાં જેટલી વધુ ગરમી પડે, તેટલું જ ચોમાસું સારું આવે છે. ખેડૂત અંદાજ લગાવે છે કે, આ અનુસાર ખેડૂત ખેતી કરે છે. નૌતપામાં ઉંદર, કીડા-મકોડા અને ફંગસ મરે છે. જેનાથી પાક સુરક્ષિત રહે છે.