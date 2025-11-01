ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો, સામે આવી લેટેસ્ટ અપડેટ, જાણો
PM Kisan Staus: દરેક વ્યક્તિ પીએમ કિસાન યોજનાના 21મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. શું આ રાહ ક્યારે પૂરી થશે? ચાલો તમને લેટેસ્ટ અપડેટ જણાવીએ
PM Kisan Staus: ખેડૂતો લાંબા સમયથી પીએમ કિસાન યોજનાના 21મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે છઠ પૂજાના અંત પછી નવેમ્બરમાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં હપ્તાના પૈસા જમા થઈ શકે છે. નવેમ્બરનો નવો મહિનો આજથી શરૂ થયો છે, તેથી પીએમ કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં ક્યારે જમા થશે તે પ્રશ્ન રહે છે. ચાલો જાણીએ કે કિસાન યોજનાના 21મા હપ્તા અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ શું છે?
કેટલાક રાજ્યોમાં હપ્તા પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યા
કેટલાક પૂર અને આપત્તિગ્રસ્ત રાજ્યોમાં પીએમ કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં નાખવામાં આવ્યો છે. જો કે, ઘણા રાજ્યોને હજુ સુધી 2,000 રૂપિયાનો હપ્તો મળ્યો નથી.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM Kishan) યોજના એક સરકારી યોજના છે, જેના હેઠળ સરકાર નાના ખેડૂતોને વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. આ 6000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે, જેમાં દરેક હપ્તામાં 2000 રૂપિયા ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
હપ્તાના પૈસા ક્યારે આવશે?
એવી અટકળો છે કે PM કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો ક્યારે મળશે. હકીકતમાં, બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો 6 નવેમ્બરે છે. ખેડૂતોને આશા છે કે સરકાર 21મો હપ્તો જાહેર કરી શકે છે. જો કે, રાજ્ય સરકારે હજુ સુધી આ માટે કોઈ તારીખ જાહેર કરી નથી અથવા કોઈ માહિતી આપી નથી.
લેટેસ્ટ અપડેટ શું છે?
PM કિસાનના 21મા હપ્તા અંગેના લેટેસ્ટ અપડેટ્સ અનુસાર, બિહાર ચૂંટણી પહેલા, નવેમ્બર 2025ના પહેલા અઠવાડિયામાં આ હપ્તો જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે પંજાબ, હરિયાણા અને જમ્મુ અને કાશ્મીર જેવા આપત્તિગ્રસ્ત રાજ્યોના ખેડૂતોને પહેલાથી જ ચુકવણી મળી ગઈ છે.
સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું
- આ કરવા માટે, તમારે pmkisan.gov.in વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે.
- ત્યાં લાભાર્થી સ્ટેટસ પસંદ કરો.
- તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર લખો.
- કેપ્ચા લખો અને એન્ટર દબાવો.
- હવે તમને હપ્તાની સ્થિતિ વિશે માહિતી પ્રાપ્ત થશે.
નોંધ કરો કે હપ્તાની રકમ ફક્ત તે ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થશે જેમણે પોતાનું eKYC પૂર્ણ કર્યું છે. eKYC વિના, ખેડૂતોના 21મા હપ્તાની ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તેથી, તમારું eKYC કરાવો.
