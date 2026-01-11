PM કિસાનનો 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે ખાતામાં? આવી એક મોટી અપડેટ, લાખો ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર
PM Kisan 22nd Installment: PM કિસાન યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે, જે ત્રણ હપ્તામાં સીધા તેમના બેંક ખાતામાં જમા થાય છે. અત્યાર સુધીમાં 21 હપ્તા આપવામાં આવ્યા છે, અને ખેડૂતો આવનારા હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
PM Kisan 22nd Installment: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે, દેશભરના લાખો ખેડૂતો PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના આગામી હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વખતે, ચર્ચા 22મા હપ્તાની છે, પરંતુ સરકારે સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપી છે કે જો અમુક મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પૂર્ણ ન થાય, તો 2,000 રૂપિયાના આ હપ્તામાં વિલંબ થઈ શકે છે.
પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે, જે સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ત્રણ હપ્તામાં જમા કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં, 21 હપ્તા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, અને ખેડૂતો આગામી હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
22મો હપ્તો ક્યારે આવશે?
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરી અથવા માર્ચ 2026ની આસપાસ જાહેર થઈ શકે છે, જોકે સરકાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. ખેડૂતોને નિયમિતપણે પીએમ કિસાન પોર્ટલ તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.
નોંધનીય છે કે 21મો હપ્તો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 19 નવેમ્બરના રોજ તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરથી બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં DBT દ્વારા આશરે 9 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં 18,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
શું બદલાયું છે?
આ વખતે સૌથી મોટો ફેરફાર ફરજિયાત ખેડૂત ID છે. પહેલાં, ફક્ત e-KYC પૂર્ણ કરવાનું પૂરતું માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જે ખેડૂતો પાસે અનન્ય ખેડૂત ID નથી તેમનો આગામી હપ્તો રોકી શકાય છે, ભલે e-KYC પૂર્ણ હોય.
ખેડૂત IDએ ડિજિટલ ઓળખનો એક પ્રકાર છે જે જમીનના રેકોર્ડ, પાકની માહિતી અને અન્ય વિગતો સાથે જોડાયેલ છે. હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ફક્ત સાચા અને લાયક ખેડૂતોને જ યોજનાનો લાભ મળે.
આ કારણે પણ હપ્તાઓમાં વિલંબ થઈ શકે
ખેડૂત ID સાથે E-KYC હજુ પણ જરૂરી છે. E-KYC વેબસાઇટ દ્વારા, CSC સેન્ટર પર બાયોમેટ્રિક્સ દ્વારા અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં ચહેરા પ્રમાણીકરણ દ્વારા ઑનલાઇન કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત, બેંક ખાતા અને આધાર વિગતોમાં વિસંગતતા, નામની ખોટી જોડણી, ખાતું બંધ થવું અથવા જમીનના રેકોર્ડમાં સુધારા ન થવાને કારણે પણ હપ્તાઓમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
જો ચુકવણીમાં વિલંબ થાય છે, તો ખેડૂતો CSC કેન્દ્ર, બેંક, કૃષિ વિભાગ અથવા હેલ્પલાઇન નંબર 1800-115-526 / 011-23381092 પર સંપર્ક કરી શકે છે. બધી ઔપચારિકતાઓ સમયસર પૂર્ણ કરવાથી ખાતરી થશે કે 2,000 રૂપિયાનો હપ્તો કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ખાતામાં જમા થશે.
