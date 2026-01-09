PM કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો ક્યારે રિલીઝ થશે? 2000 રૂપિયા ખાતામાં ન આવે તો શું કરવું...જાણો તમામ વિગતો
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Installment Latest Update: ખેડૂતો પીએમ કિસાન નિધિ યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વખતે યોજનાનો લાભ લેવા માટે એક મહત્વનો ફેરફાર પણ કરાયો છે જે ખેડૂતોને જાણ હોવી જરૂરી છે. હપ્તો ક્યારે ખાતામાં આવશે? હપ્તો ન અટકે એ માટે શું કરવું વગેરે તમામ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
ખેડૂતો માટે સરકાર અનેક યોજના ચલાવે છે જેમાંથી એક યોજના છે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન યોજના. જેમાં વર્ષમાં ત્રણ હપ્તામાં 6000 રૂપિયા સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ વર્ષનો પહેલો અને યોજનાનો 22મો હપ્તો ક્યારે ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે તેની ખેડૂતો રાહ જોઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોએ એ વાત પણ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે આ હપ્તો તમારા ખાતામાં ત્યારે જ આવશે જ્યારે તમે નિયમમાં થયેલા ફેરફારને જાણતા હશો અને તે પ્રમાણે અનુસરશો. ખેડૂતો એની પણ વાટ જોઈ રહ્યા છે કે આ હપ્તો ક્યારે તમારા ખાતામાં આવશે?
કિસાન સન્માન નિધિનો 22 મો હપ્તો
ખેડૂતોને આર્થિક મદદ કરવા માટે સરકારે આ યોજના શરૂ કરેલી છે જેમાં દર વર્ષે ખેડૂતોને 6000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ કરાય છે. આ આર્થિક મદદ 2000 રૂપિયાના 3 હપ્તા દ્વારા કરવામાં આવે છે. દરેક હપ્તો સીધો ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચે છે. અત્યાર સુધી યોગ્યતા ધરાવતા ખેડૂતોને 21 હપ્તા મળી ચૂક્યા છે અને 22મા હપ્તાની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ક્યારે ખાતામાં આવશે પૈસા
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે યોજનાનો આ 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરીમાં ખેડૂતોના ખાતામાં આવી શકે છે. જો કે સરકાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ પણ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. યોજના સંલગ્ન તમામ માહિતી માટે ખેડૂતોએ પીએમ કિસાન યોજનાની અધિકૃત વેબસાઈટને ચેક કરતા રહેવું જેથી કરીને મહત્વની જાણકારીઓ ધ્યાનમાં રહે.
નિયમમાં શું ફેરફાર કરવામાં આવ્યો?
પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આ વખતે સરકારે નિયમમાં એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે. ત્યારબાદ હવે માત્ર e KYC કરી લેવાથી પૈસા ખાતામાં આવી જશે એવું નહીં બને. કારણ કે હવે સરકારે બદલેલા નિયમ મુજબ જો ખેડૂત પોતાનું યુનિક ફાર્મર આઈડી નહીં દર્શાવે તો પણ હપ્તો ખાતામાં આવશે નહીં.
શું છે આ Farmer ID
આ ફાર્મર આઈડીએ ખેડૂતોનું એક યુનિક ડિજિટલ ઓળખ હશે. જેમાં ખેડૂતની જમીનની જાણકારી, પાકનો ડેટા, ખેતી સંબંધિત તમામ જાણકારીઓ અને આવક સંલગ્ન રેકોર્ડ હશે. જે ખેડૂતોએ આ આઈડી નહીં બનાવડાવ્યું હોય તેમને 22મો હપ્તો e KYC થવા છતાં પણ મળી શકશે નહીં. સરકારનું માનવું છે કે આ યોજના થકી પાત્ર ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળે અને ગેરરીતિઓ અટકે. આથી જેમણે પણ આ યુનિક ફાર્મર આઈડી ન બનાવડાવ્યું હોય તે બનાવડાવી લેજો નહીં તો લાભ મળશે નહીં.
e KYC પણ જરૂરી, કેવી રીતે કરવું
એવું ન સમજતા કે યુનિક ફાર્મર આઈડી હશે તો e KYC નહીં કર્યું હોય તો ચાલશે. આ બંને જરૂરી રહેશે. જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી e KYC ન કરાવ્યું હોય તેમનો પણ હપ્તો અટકી શકે છે. હવે આ e KYC કરાવવું કેવી રીતે તો ચલો એ પણ તમને જણાવી દઈએ.
- ખેડૂતો પીએમ કિસાનની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈને મોબાઈલ ઓટીપી દ્વારા e KYC કરી શકે છે. આ ઉપરાંત ઓફલાઈન કરવું હોય તો નજીકના CSC સેન્ટર પર જઈને બાયોમેટ્રિક કેવાયસી પણ કરાવી શકાય છે.
- આ ઉપરાંત મોબાઈલ યૂઝર્સ પીએમ કિસાન એપ પર ફેસ ઓથેન્ટિકેશનની સુવિધાનો લાભ મેલવી શકે છે. કિસાન એપ ડાઉનલોડ કરીને લોગઈન કરી ચહેરાની ઓળખ દ્વારા e KYC પ્રક્રિયા પૂરી કરી શકો છો. e KYC કર્યા બાદ લગભગ 24 કલાક પછી તેનું સ્ટેટસ પોર્ટલ પર જોવા મળે છે.
આ કારણોસર પણ અટકી શકે પૈસા
અનેકવાર બધુ કરવા છતાં પણ હપ્તો અટકી શકે છે. જો આધાર અને બેંક ખાતામાં ગડબડી હોય તો ખાતામાં પૈસા નહીં આવે. જેમ કે નામના સ્પેલિંગમાં ભૂલ હોવી, બેંક ખાતું બંધ હોય, IFSC કોડ ખોટો હોવો કે બદલાયેલો હોય, વગેરે. આ ઉપરાંત જમીન સંલગ્ન રેકોર્ડમાં ગડબડી હોય તો પણ હપ્તો અટકી જાય છે. જમીનનો રેકોર્ડ અપડેટ ન હોય, મ્યુટેશન પેન્ડિંગ હોય કે જમીન વિવાદમાં હોય તો સિસ્ટમમાં ખેડૂતો અયોગ્ય જોવા મળી શકે છે. આવા કેસમાં ખેડૂતોએ વિગતો અપડેટ કરાવી લેવી જોઈએ.
ખાતામાં જો હપ્તો ન આવે તો શું કરવું
જો ખેડૂતોની બધી વિગતો બરાબર હોય, પ્રક્રિયા બરાબર પૂરી કરી હોય છતાં પણ ખાતામાં હપ્તો ન આવે તો CSC સેન્ટર, બેંક કે કૃષિ વિભાગની મદદ લઈ શકાય છે. ખેડૂતોની મદદ માટે સરકારે હેલ્પલાઈન અને ઈમેઈલ સુવિધા પણ આપેલી છે. પીએમ કિસાન યોજના સંબંધિત કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો ખેડૂતો ટોલ ફ્રી નંબર 155261 કે 1800115526 પર કોલ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત 011 23381092 નંબર ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકાય. ઈમેઈલ દ્વારા રજૂઆત માટે pmkisan-ict@gov.in પર સંપર્ક થઈ શકે છે.
પ્રક્રિયા પૂરી કરો, ખાતામાં આવશે 2000 રૂપિયા
પીએમ કિસાન યોજનાનો હપ્તો તમારા ખાતામાં સમયસર આવી જાય તે માટે ખેડૂતોએ e KYC પૂરું કરવું જોઈએ, ફાર્મર આઈડી બનાવડાવી લેવું અને બેંક-જમીન સંબંધિત ડેટા ચેક કરાવી લેવો જોઈએ. સમયસર બધી કામગીરી પૂરી કરશો તો હપ્તો ખાતામાં આવી શકશે.
