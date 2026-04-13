ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculturePM કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો ક્યારે આવશે? જો હજુ સુધી 22મો હપ્તો નથી મળ્યો તો શું કરવું જોઈએ?

PM કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો ક્યારે આવશે? જો હજુ સુધી 22મો હપ્તો નથી મળ્યો તો શું કરવું જોઈએ?

PM Kisan 23rd Installments: પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 22મો હપ્તો અત્યાર સુધીમાં 9.46 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી ગયો છે. હવે, ખેડૂતો 23મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો તેમનો 22મો હપ્તો બાકી હોય તો ખેડૂતોએ શું કરવું જોઈએ?

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:44 PM IST
  • PM કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો ક્યારે આવશે?
  • આ પ્રશ્ન લાખો ખેડૂતોના મનમાં છે
  • પરંતુ ઘણા લોકો હજુ પણ વિચારી રહ્યા છે કે તેમનો 22મો હપ્તો કેમ નથી આવ્યો. 

PM કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો ક્યારે આવશે? જો હજુ સુધી 22મો હપ્તો નથી મળ્યો તો શું કરવું જોઈએ?

PM Kisan 23rd Installments: PM કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો ક્યારે આવશે? આ પ્રશ્ન લાખો ખેડૂતોના મનમાં છે, પરંતુ ઘણા લોકો હજુ પણ વિચારી રહ્યા છે કે તેમનો 22મો હપ્તો કેમ નથી આવ્યો. પીએમ મોદીએ 13 માર્ચ, 2026ના રોજ 22મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો. ત્યારથી એક મહિનો વીતી ગયો છે. જે ખેડૂતોને તેમનો 22મો હપ્તો મળ્યો નથી તેઓ તેમના જિલ્લા નોડલ અધિકારીનો સંપર્ક કરી શકે છે. તે પહેલાં, તમે સત્તાવાર વેબસાઇટ https://pmkisan.gov.in પર 22મા હપ્તા સંબંધિત તમામ લેટેસ્ટ અપડેટ્સ ચેક કરી શકે છે. અહીં, તમને ખબર પડશે કે તમારા પૈસા ક્યાં ફસાયેલા છે. 

સ્ટેપ 1: પીએમ કિસાન સન્માન નિધિની સત્તાવાર વેબસાઇટ, https://pmkisan.gov.in/ પર જાઓ, અને લાભાર્થી યાદી પર ટેપ કરો.

સ્ટેપ 2: "લાભાર્થી યાદી" સાથે એક નવું પેજ ખુલશે. રાજ્ય, જિલ્લો અને ગામ દાખલ કરો. બ્લોક અને ગામ પસંદ કરો. પછી, રિપોર્ટ મેળવો પર ટેપ કરો. સમગ્ર ગામ માટે સૌથી તાજેતરની યાદી ખુલશે.

જો તમને હજુ પણ સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય છે, તો PM કિસાન પોર્ટલના હોમ પેજ પર જાઓ અને જમણી બાજુના બોક્સમાંથી Search your Point of Contact (POC) પર ક્લિક કરો.

એક પેજ ખુલશે, જેમાં State Nodal Contact Details સૂચિબદ્ધ હશે. જો તમને State Nodal ના નામ, સરનામું અને નંબરની જરૂર હોય, તો Search State Nodal પર ક્લિક કરો, અને જો તમે જિલ્લા અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવા માંગતા હો, તો Search District Nodal પર ક્લિક કરો.

23મો હપ્તો ક્યારે આવશે?

સરકારે PM કિસાનના 23મા હપ્તા માટે હજુ સુધી કોઈ તારીખ નક્કી કરી નથી, પરંતુ એપ્રિલ અને જુલાઈ વચ્ચે, 23મા હપ્તા માટે ખેડૂતોના ખાતામાં 2,000 રૂપિયા જમા કરવામાં આવશે.

PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી હતી?

કેન્દ્ર સરકારે આ યોજના 2019માં શરૂ કરી હતી. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને ત્રણ સમાન હપ્તામાં વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા મળે છે. દરેક હપ્તામાં 2,000 રૂપિયા સબસિડી આપવામાં આવે છે.

કોનો 22મો હપ્તો રોકી દેવામાં આવ્યો છે?

કેટલાક કિસ્સાઓમાં, 22મો હપ્તો રોકી દેવામાં આવ્યો છે. આ ખેડૂતો યોજનાના બાકાત માપદંડ હેઠળ આવે છે, એટલે કે તેઓ લાભાર્થીઓની યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. આમાં 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 પછી જમીન ખરીદનારા ખેડૂતો અને પરિવારના બહુવિધ સભ્યો (જેમ કે પતિ-પત્ની, અથવા પુખ્ત અને સગીર સભ્યો બંને) યોજનાના લાભો માટે નોંધણી કરાવનારા ખેડૂતોનો સમાવેશ થાય છે.

આવા કિસ્સાઓમાં, ભૌતિક ચકાસણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી હપ્તો રોકી રાખવામાં આવે છે. પોર્ટલ દ્વારા ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા 'કિસાન ઈ-મિત્ર' ચેટબોટની મુલાકાત લઈને તેમની પાત્રતા સ્થિતિ તપાસે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

