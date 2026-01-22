Prev
PM Kisan Yojana: બીજાની જમીન પર ખેતી કરતા ખેડૂતોને PM કિસાનનો 22મો હપ્તો મળશે? નિયમ ખાસ જાણો

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ અપાતા 6000 રૂપિયાનો લાભ કયા ખેડૂતોને મળે છે અને શું જમીન ન ધરાવતા ખેડૂતો પણ આ લાભ લઈ શકે છે? વિગતો ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 22, 2026, 11:58 AM IST

PM Kisan Yojana: બીજાની જમીન પર ખેતી કરતા ખેડૂતોને PM કિસાનનો 22મો હપ્તો મળશે? નિયમ ખાસ જાણો

ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના ઉદ્ધાર માટે અનેક સરકારી યોજનાઓ ચાલે છે. જેનો કરોડો ખેડૂતો લાભ લે છે. આમાંથી એક યોજના છે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM-Kisan). આ યોજના દ્વારા દેશના કરોડો ખેડૂતોને સરકાર આર્થિક મદદ કરે છે. 6000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તામાં  પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોના સીધા ખાતામાં પહોંચે છે. અત્યાર સુધીમાં સરકારે 21 હપ્તા ટ્રાન્સફર કર્યા છે અને 22મો હપ્તો હવે ખાતામાં આવશે. છેલ્લો હપ્તો 19 નવેમ્બર 2025ના રોજ ખેડૂતોના ખાતામાં આવ્યો હતો. 

ખેડૂતો આતુરતાથી જુવે છે રાહ
હાલ ખેડૂતો આતુરતાપૂર્વક પીએમ કિસાન યોજનાના 22માં હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે નિયમો અંગે મોટી ગેરસમજ પણ સામે આવી રહી છે. ખાસ કરીને બીજાની જમીન પર ખેતી કરતા ખેડૂતો વચ્ચે એ વાત અંગે ભ્રમ ફેલાઈ રહ્યો છે કે તેઓ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે હકદાર છે કે નહીં. 

યોગ્ય જાણકારીના અભાવે કે દસ્તાવેજોમાં મામૂલી ખામીના પગલે અનેક  ખેડૂતોના માથે હપ્તો અટકવાનું જોખમ તોળાયેલું રહેતું હોય ચે. આથી આગામી હપ્તો રિલીઝ થાય તે પહેલા નિયમો બરાબર સમજવા જરૂરી છે. 

પીએમ કિસાન યોજના માટે શું છે યોગ્યતા?
પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના માટે પાત્રતા ધરાવનારા ખેડૂતો અંગે સરકારે સીધીને સટ શરતો રાખી છે. આ માપદંડો પર જે ખેડૂતો ખરા ઉતરે તેઓ જ આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. ત્યારે આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવવા માટે યોગ્યતાના શું માપદંડો છે તે ખાસ જાણો. 

1. સ્વામિત્વનું પ્રમાણ
જેમના નામ પર ખેતી લાયક જમીન સરકારી રેકોર્ડમાં બોલતી હોય તેવા ખેડૂતોને જ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે છે. 

2. રાજસ્વ રેકોર્ડ
ખેડૂતોના નામ રાજ્ય સરકારના જમીન રેકોર્ડમાં હોવું જરૂરી છે. 

3. કેટેગરી
આ મુખ્યત્વ નાના અને સીમાન્ત ખેડૂતો માટે છે જેમની પાસે પોતાની જમીન છે. 

4. દસ્તાવેજ
આધારકાર્ડ, બેંક ખાતા અને જમીન રેકોર્ડનો પરસ્પર યોગ્ય રીતે મેચ થવું જરૂરી છે. 

શું બીજાની જમીન પર ખેતી કરતા હોય તેમને પૈસા મળે?
આ સવાલ વારંવાર પૂછાય છે કે શું બીજાની જમીન પર ખેતી કરતા હોય તેવા ખેડૂતોને સરકારની આ પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ 6000 રૂપિયાનો લાભ મળી શકે ખરો? તો અહીં નિયમ સમજવો જરૂરી છે. 

બીજાની જમીન પર ખેતી કરતા ખેડૂતો (ભાગીયા): જો તમે બીજાની જમીન પર ખેતી કરતા હોવ અને જમીન રેકોર્ડમાં તમારું નામ માલિક તરીકે નોંધાયેલું ન હોય તો તમે આ યોજનાના લાભ માટે યોગ્યતા ધરાવતા નથી એવું કહી શકાય. 

લીઝ પર ખેતી: કોઈ પણ લેખિત કાનૂની લીઝ કે માલિકી હક વગર ખેતી કરતા ખેડૂતોને યોજનાનો લાભ મળતો નથી. ટૂંકમાં કહીએ તો યોજનાનો આધાર 'ખેતી કરવી' એ નથી પરંતુ 'જમીનનું માલિક' હોવું એ છે. 

કયા ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળી શકે નહીં?
સરકાર આ યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે અને અયોગ્ય હોય તેવા લોકો ખોટો ફાયદો ન ઉઠાવે તે માટે સમયાંતરે ઓડિટ કરતી રહે છે. આ યોજના હેઠળ કોણ લાભ ન ઉઠાવી શકે તે યાદી પણ ખાસ જાણો. 

- આવકવેરો ભરતા ખેડૂતો
- સરકારી કર્મચારી (વર્તમાન કે નિવૃત્ત) અને 10,000 રૂપિયાથી વધુ પેન્શન મેળવતા લોકો. 
- બંધારણીય પદ પર બેઠેલા લોકો.
- સંસ્થાગત જમીન માલિક કે ખુબ મોટા જમીનદાર.

જો આ ભૂલો કરી તો પણ અટકી શકે છે તમારો 22મો હપ્તો

- આધાર કાર્ડ અને બેંક ખાતામાં નામનો સ્પેલિંગ ખોટો હોય.
- આધાર કાર્ડનું બેંક ખાતા સાથે લિંક ન હોવું. 
- જમીન રેકોર્ડમાં ભૂલ: લેન્ડ રેકોર્ડ રજિસ્ટરના ડેટાનું પોર્ટલ સાથે મેચ ન થવું. 
- જો તમે હજુ સુધી બાયોમેટ્રિક કે ઓટીપી દ્વારા e-KYC ન કરાવ્યું હોય. 
- ખાતા નંબર કે IFSC કોડમાં એક પણ અંકની ભૂલ.
- સમયાંતરે થનારા ફિઝિકલ વેરિફિકેશનમાં ગેરહાજર રહેવું. 

 

