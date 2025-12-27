2026મા કમાણીનું મશીન બનશે આ 5 ખેતી! બધા ખેડૂતો ખાસ જાણે, થશે ફાયદો
ભારતમાં ખેતી આજે બિઝનેસ બની રહી છે. હકીકતમાં વર્ષ 2026 માટે 5 એવા પાક છે જે ખેડૂતોને માલામાલ કરશે. ડ્રેગન ફ્રૂટ, મિલેટ્સ, ઔષધીય છોડ, મશરૂમ અને ચંદનની ખેતી, તેનું ઉત્પાદન કરી ખેડૂતો સારી કમાણી કરી શકે છે.
Top 5 profitable crops 2026: એક સમય એવો હતો ત્યારે કહેવામાં આવતું કે ખેતી એટલે માત્ર મહેનત અને પરસેવો, પરંતુ હવે સમય બદલાઈ ગયો છે. પહેલાના સમયમાં ભલે ખેડૂતોને વર્ષોની મહેનત બાદ પણ તેવો નફો નહોતો થતો જે પૈસા નોકરી કે બિઝનેસમાં લોકો કમાતા હતા, પરંતુ આજના સમયમાં ખેતી પણ પ્રોફિટનું મશીન બની ગઈ છે, બસ આ મસીનને સાચી રીતે ચલાવવાનું હુનર ખેડૂતની પાસે હોવું જોઈએ. આ કારણ છે કે વર્ષ 2026 સુધી ભારતની ખેતી બિઝનેસ બનવા જઈ રહી છે.
જો તમે હજુ પણ ફક્ત ઘઉં અને ચોખા પર આધાર રાખતા હોવ, તો તમે પાછળ રહી જશો. બજારની માંગ બદલાઈ રહી છે, અને લોકો આરોગ્ય અને ગુણવત્તામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તો, જો તમે આ પાંચ પાકોની ખેતી કરવાનું શરૂ કરો છો, તો મારા પર વિશ્વાસ કરો, તમારી જમીન સોનું ઉત્પન્ન કરવાનું શરૂ કરી શકે છે. ચાલો પાંચ પાકોની શોધ કરીએ જે 2026 સુધીમાં ખેડૂતોને શ્રીમંત બનાવી શકે છે.
1. ડ્રેગન ફ્રૂટ
ડ્રેગન ફ્રૂટની માંગ ભારતમાં ખૂબ વધી રહી છે. આ ફળ એક સમયે વિદેશથી ભારત આવતું હતું. પરંતુ હવે સરકાર તેની ખેતીને વધારવા માટે પ્રોત્સાહનના ભાગરૂપે સબસિડી આપી રહી છે.
નફો કેમ: એકવાર વાવેતર કર્યા પછી, તે 20-25 વર્ષ સુધી ફળ આપે છે.
ખાસ વિશેષતા: તેને ખૂબ ઓછા પાણીની જરૂર પડે છે અને ઉજ્જડ જમીન પર પણ ઉત્તમ વળતર આપે છે. 2026 સુધીમાં તેની નિકાસ માંગ વધુ વધશે.
કમાણી: જો તમે પ્રતિ એકર આશરે 1,800 થી 2,000 છોડ વાવો છો, તો તમે સરળતાથી 1 થી 2 લાખ રૂપિયાનો નફો કમાઈ શકો છો.
2. ઔષધીય છોડ
આજકાલ, આખું વિશ્વ આયુર્વેદ પ્રત્યે ઝનૂની લાગે છે. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ હવે ખેડૂતો સાથે સીધા કરાર કરી રહી છે.
નફો કેમ: અશ્વગંધા, તુલસી અને શતાવરી જેવા છોડના મૂળ અને બીજ બંને ઊંચા ભાવે વેચાય છે.
નફાનું ગણિત: પરંપરાગત પાકોની તુલનામાં, ખર્ચ ઓછો છે અને નફાનું માર્જિન 3 થી 4 ગણું વધારે છે, જેનો અર્થ છે કે હજારોથી 1 થી 2 લાખ રૂપિયા સુધીનો નફો મેળવી શકાય છે. પરિણામે, આરોગ્ય ઉદ્યોગમાં તેની માંગ 2026 સુધીમાં ટોચ પર પહોંચી શકે છે.
૩. શ્રી અન્ન (બાજરી - બાજરી, રાગી, જુવાર)
સરકાર હવે બાજરીને "શ્રી અન્ના" તરીકે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. પરિણામે, મોટા શહેરોમાં લોકો પિઝા અને બર્ગર છોડીને રાગી અને બાજરાની રોટલી શોધી રહ્યા છે.
ફાયદો: ઓછા વરસાદ અને ખરાબ હવામાનમાં પણ આ પાકને નુકસાન થતું નથી.
બજાર: બિસ્કિટ, નાસ્તા અને આરોગ્યપ્રદ પીણાં બનાવતી કંપનીઓ હવે ખેડૂતો પાસેથી સીધી બાજરી ખરીદી રહી છે.
કમાણી: એક એકર બાજરીમાંથી સરળતાથી ₹1 લાખ થી ₹2 લાખની આવક થઈ શકે છે.
4. ચંદન અને મહોગની ખેતી
જો તમારી પાસે થોડી વધારાની જમીન હોય, તો ત્યાં ચંદન અથવા મહોગનીના વૃક્ષો વાવો, અને તે તમને કરોડપતિ બનાવશે.
ભવિષ્ય: મહોગનીના લાકડાનો ઉપયોગ જહાજો, મોંઘા ફર્નિચર અને વધુમાં થાય છે.
વળતર: આજે વાવેલા એક વૃક્ષની કિંમત 12-15 વર્ષમાં લાખો રૂપિયા થશે. આ વૃક્ષો 1 થી 10 લાખ રૂપિયાની આવક પેદા કરી શકે છે. તેથી, તમે તેમને તમારી 2026ની ખેતી યાદીમાં સામેલ કરી શકો છો.
5. મશરૂમની ખેતી (ખેતર વગરની ખેતી)
મશરૂમની ખેતી માટે તમારે જમીનની જરૂર નથી, તેને એક નાના રૂમથી શરૂ કરી શકાય છે.
ટ્રેન્ડઃ બટન મશરૂમ અને ઓયસ્ટર મશરૂમની માંગ હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સમાં હંમેશા રહે છે.
ઓછા સમયમાં કમાણીઃ માત્ર 30થી 40 દિવસની અંદર પાક તૈયાર થઈ જાય છે અને પૈસા હાથમાં આવી જાય છે.
ખેડૂત ભાઈઓ માટે ખાસ ટિપ્સ
જો તમે 2026મા સફળ થવા ઈચ્છો છો તો આ ત્રણ વાતનું ધ્યાન જરૂર રાખોમાટી પરીક્ષણ: માટી પરીક્ષણ વિના કોઈ પણ ખર્ચાળ ખેતી શરૂ કરવી જોઈએ નહીં.
સીધું માર્કેટિંગ: વચેટિયાઓથી દૂર રહો અને પાક માર્કેટિંગ માટે સોશિયલ મીડિયા અને માર્કેટ એપ્સનો ઉપયોગ કરો.
તાલીમ: નવું ખેતી સાહસ શરૂ કરતા પહેલા, તમે તમારા નજીકના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (KVK) પાસેથી પણ તાલીમ લઈ શકો છો.
