ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

વિશ્વની બીજી સૌથી મોંઘી ખેતી! એક પાક કરાવે છે લાખોની કમાણી, અહીં સમજો સમગ્ર પ્રક્રિયા

વેનીલા વિશ્વનો બીજો સૌથી મોંઘો પાક છે, જેની કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ 20,000 થી 40,000 રૂપિયા છે. યોગ્ય હવામાન, હાથથી પરાગનયન અને યોગ્ય પ્રક્રિયા સાથે, ખેડૂતો એક એકરમાંથી લાખો કમાઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:41 AM IST

Farming News: આઈસ્ક્રીમ અને કેકમાં સુગંધ ઉમેરતી એક મહેત તમને ઘણી વાર આકર્ષિત કરી હશે, પરંતુ શું તમને ક્યારેય એવું વિચાર્યું છે કે આ સુગંધ ક્યાંથી આવે છે? ખરેખર, આ સુગંધ 'વેનીલા' ની છે, જેને કેસર પછી વિશ્વનો બીજો સૌથી મોંઘો મસાલા માનવામાં આવે છે. હા, તેની કિંમત સાંભળીને તમે ચોંકી જશો. તેની માંગ માત્ર ભારતીય બજારમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ ખૂબ મોટી છે. તેને ખેતી કહેવું ખોટું હશે, તે ખરેખર 'પૈસાનું મશીન' છે. તેથી જો તમે પરંપરાગત ખેતીથી અલગ કંઈક મોટું કરવા માંગતા હો, તો વેનીલા ખેતી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.

આખરે કેમ મોંઘી વસ્તુ છે વેનીલા?
માર્કેટમાં સારી ગુણવત્તાના સૂકા વેનીલા બીન્સની કિંમત આશરે 20 હજારથી 40 હજાર પ્રતિ કિલો હોઈ શકે છે (બજાર ભાવ અનુસાર). તેનું કારણ છે કે વેનીલા ઉગાડવા માટે મહેનત જ નહીં ધૈર્ય પણ જોઈએ. આમ તો તેનો સ્વાદ સિન્થેટિક નહીં પરંતુ કુદરતી હોય છે, જેની માંગ ફૂડ ઈન્ડસ્ટ્રીથી લઈને પરફ્યુમ ઈન્ડસ્ટ્રી દરેક જગ્યા પર છે.

વેનીલાની ખેતી માટે કેવું હવામાન જોઈએ?
વેનીલા એક પ્રકારની આર્કિડ (બેલ) હોય છે.
તાપમાનઃ તેને ન વધુ ગરમી જોઈએ, ન વધુ ઠંડી. એટલે કે 25થી 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસનું તાપમાન સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.
છાયો (Shade): વેનીલાને 50 ટકા છાયાની જરૂર હોય છે, તેથી તેને સોપારી, નાળિયેર કે અન્ય બગીચામાં ઈન્ટરક્રોપિંગ (સહ-પાક) તરીકે ઉગાડવું સૌથી સારૂ છે.
માટીઃ આ માટે છૂટક અને કાર્બનિક પદાર્થોથી ભરપૂર માટી શ્રેષ્ઠ છે.

ખેતી શરૂ કરવાની પ્રક્રિયા
કટિંગઃ વેનીલા બીજથી નહીં, પરંતુ કટિંગથી લાગે છે. તેનું કટિંગ કોઈ સરકારી નર્સરી કે સ્પાઇસ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાથી માન્યતા પ્રાપ્ત કેન્દ્રથી ખરીદો.
લગાવવાનો સમયઃ વેનીલા લગાવવાનો સૌથી સારો સમય ચોમાસું કે જ્યારે વાતાવરણમાં ભેજ હોય.
સપોર્ટઃ આ એક છોડ છે, તેને ચઢાવવા માટે સહારાની જરૂર હોય છે.

સૌથી મોટું સીક્રેટ
વેનીલાની ખેતીનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને રસપ્રદ પાસું તેનું પરાગનયન છે. તેના ફૂલોનું પરાગનયન માનવ હાથ દ્વારા નાની લાકડીનો ઉપયોગ કરીને કરવું પડે છે.
ફૂલો સવારે ખીલે છે અને બપોર સુધીમાં સુકાઈ જાય છે, તેથી આ કાર્ય સવારે 6 થી બપોરે 12 વાગ્યાની વચ્ચે કરવું જોઈએ.

કમાણીની ગણતરી
સમયઃ છોડ લગાવવાના ત્રણ વર્ષ બાદ તેમાં ફળ (બીન્સ) આવે છે.
ઉત્પાદનઃ એક એકરમાં સારી રીતે માવજત કરવામાં આવે તો વર્ષે 300થી 500 કિલો સુધી બીન્સ આવી શકે છે.
પ્રક્રિયા: લીલા કઠોળને સૂકવીને "ક્યુરિંગ" પ્રક્રિયામાંથી પસાર કરવામાં આવે છે, જેનાથી તેમનું વજન ઓછું થાય છે પરંતુ તેમની કિંમત વધે છે.
જો તમે સૂકા વેનીલા કઠોળ વેચો છો, અને ધારો કે સરેરાશ કિંમત 15,000 થી 20,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે, તો તમે એક એકરમાંથી સરળતાથી લાખો રૂપિયાનો નફો કમાઈ શકો છો.

નફાની સંપૂર્ણ ગણતરી

કેટેગરી જાણકારી
ફળ આવવાનો સમય છોડ લગાવવાના ત્રણ વર્ષ બાદ બીન્સ તૈયાર થાય છે
વાર્ષિક ઉત્પાદન પ્રતિ એકર 300-500 કિલો
પ્રોસેસિંગ (ક્યોરિંગ) સૂકવ્યા બાદ વજન ઘટે છે, પરંતુ કિંમત વધી જાય છે
વેચાણ મુલ્ય (સૂકા બીન્સ) ₹15,000 – ₹20,000 પ્રતિ કિલો
એક એકરનો નફો વર્ષે લાખો રૂપિયાનો નભો (બજાર અને ગુણવત્તા પર નિર્ભર)

ધનવાન બનવા માટે વેનીલા પસંદ કરો
વેનીલાની ખેતી રાતોરાત અમીર બનાવવાની સ્કીમ નથી, આ એક લાંબાગાળાનું રોકાણ છે. તેમાં પહેલા ત્રણ વર્ષ મહેનત કરવી પડશે, બાદમાં આ છોડ 12-14 વર્ષ સુધી સતત કમાણી કરાવે છે. શરૂઆત કરતા પહેલા તમે તમારા નજીકના કૃષિ કેન્દ્ર કે સ્પાઇસ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા સાથે સંપર્ક જરૂર કરો. (નોટઃ આ ગણતરી હવામાન અનુકૂળ રહેવા અને માર્કેટના ભાવના એવરેજ આંકડા પર આધારિત છે)

