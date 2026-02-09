કઠોળના ઉત્પાદનમાં ખેડૂતોની નોંધપાત્ર પ્રગતિ, ચણાની ઉત્પાદકતામાં દેશમા ગુજરાત અગ્રેસર, તુવેરમાં પણ સારૂ પ્રદર્શન
10 ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ કઠોળ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં પણ કઠોળની ઉત્પાદકતામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતના ખેડૂતોએ કઠોળની ઉત્પાદકતામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. આજે અમે તમને કઠોળના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતે કેવી રીતે પ્રગતિ કરી તે વિશે જણાવીશું.
ગુજરાતે કૃષિ અને પશુપાલન ક્ષેત્રે અનેક સિદ્ધિઓ હાસિલ કરી છે. ગુજરાતમાં ખેડૂતો વિવિધ પાકનું ઉત્પાદન કરી રહ્યાં છે. ગુજરાત અનેક વસ્તુના ખેત ઉત્પાદનમાં દેશમાં મહત્વનું યોગદાન આપી રહ્યું છે. મગફળી, કપાસ, ઘઉં સિવાય કઠોળના ઉત્પાદનમાં પણ ગુજરાત અગ્રેસર બની રહ્યું છે. વિશ્વભરમાં 10 ફેબ્રુઆરીએ 'વિશ્વ કઠોળ દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઠોળના ઉત્પાદનમાં દેશમાં ગુજરાત ક્યા સ્થાને છે.
તુવેર અને ચણાના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત આગળ
ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી તુવેર અને ચણાની ઉત્પાદકતામાં વધારો થયો છે. વાત કરવામાં આવે તો 2021-22થી 2023-24 દરમિયાન તુરેવની સરેરાશ ઉત્પાદકતા પ્રતિ હેક્ટર 1199 કિલો અને ચણાની 1795 કિલોગ્રામ નોંધાઈ હતી. તો વર્ષ 2023-2024મા 1714 કિલો ચણાની ઉત્પાદકતા સાથે ગુજરાતે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું.
ગુજરાતમાં આ કઠોળની થાય છે ખેતી
ગુજરાતમાં શિયાળાની સીઝનમાં ખેડૂતો કઠોળની ખેતી કરતા હોય છે. રાજ્યમાં વાત કરવામાં આવે તો ચણા, મગ, અડદ, મઠ, તુવેર અને વટાણાની મુખ્યત્વે ખેતી થાય છે. ગુજરાત કઠોળની નિકાસ પણ કરે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત વિવિધ પ્રકારના કઠોળની ખેતી કરે છે, જેમાં ચણા, મગ, અડદ, મઠ, તુવેર અને વટાણાનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય આ કઠોળની નિકાસ પણ કરે છે. એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઑથોરિટી (APEDA) અનુસાર, એપ્રિલથી નવેમ્બર (2025-26) દરમિયાન, ગુજરાતે વૈશ્વિક બજારોમાં 69.98 મિલિયન ડોલર (લગભગ ₹581 કરોડ)ના મૂલ્યના 74,652.82 મેટ્રિક ટન કઠોળની નિકાસ કરી હતી.
‘કઠોળ આત્મનિર્ભર મિશન’ કઠોળના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ
ગુજરાતમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કઠોળના વાવેતરમાં વધારો થયો છે. રાજ્યમાં કઠોળનું વાવેતર 2018-2019મા 6.62 લાખ હેક્ટરથી વધી 2023-2024મા 10.89 લાખ હેક્ટર થયું છે. ખાસ કરીને, ચણાના વાવેતરમાં અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જેમાં 2018-19માં 1.73 લાખ હેક્ટરનો વાવેતર વિસ્તાર 2023-24માં 6.22 લાખ હેક્ટરનો થયો છે, જ્યારે ઉત્પાદન 2.35 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધીને 10.66 લાખ મેટ્રિક ટન થયું છે.
સરકાર તરફથી પ્રોત્સાહન
ભારત સરકાર દ્વારા આત્મનિર્ભરતા મિશન અંતર્ગત ચણા, તુવેર અને અડદની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. જેમાં ખેડૂતોને પ્રમાણિત બીજ, સબસિટી, પ્રદર્શનો અને ઉત્પાદન વધારવા માટે તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે. આ માટે રાજ્ય સરકારે સીડ રિપ્લેસમેન્ટ રેટ યોજના પણ અમલમાં મૂકી છે, જેથી ખેડૂતોને ગુણવત્તાયુક્ત પ્રમાણિત બીજ મળી રહે છે.
આધુનિક ટેક્નોલોજી દ્વારા લાભ
કૃષિ ક્ષેત્રે સારો પાક મળે તે માટે ખેડૂતો આધુનિક તકનીક અપનાવી રહ્યાં છે. જેમાં સારી જાતના બિયારણો, યાંત્રિકીકરણ, જંતુનાશક અને ખાતરનો ડ્રોનથી છંટકાવ, મજબૂત સિંચાઈ પદ્ધતિથી ઉત્પાદકતામાં વધારો થયો છે. ગુજરાતમાં સંકલિત, કુજરતી અને જૈવિક ખેતી પદ્ધતિઓથી કઠોળના ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે.
