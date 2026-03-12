ઘરની અગાસી પર પણ ઉગાડી શકો છો દુનિયાનું સૌથી મોંઘું ફળ, જાણો 3 લાખના ફળનું 'જાપાની' સિક્રેટ
Miyazaki Mango Price: ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આ કેરીની કિંમત ₹2.5 લાખથી ₹3 લાખ પ્રતિ કિલો સુધી જઈ શકે છે. તેની ખાસિયતની વાત કરીએ તો, આ કેરી ઘેરા લાલ રંગની અને મધ જેવી મીઠાશ ધરાવતી હોય છે. આ ફળ છે 'મિયાઝાકી મેંગો' (Miyazaki Mango), જેની ગણના વિશ્વની સૌથી મોંઘી કેરીઓમાં થાય છે. તાજેતરમાં કર્ણાટકના દરિયાકાંઠાના જિલ્લા ઉડુપીમાં રહેતા એક શોખીન માળી જોસેફ લોબોએ તેને પોતાના ઘરની અગાસી પર ઉગાડીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે.
Trending Photos
Miyazaki Mango Price: ભારતમાં આ દિવસોમાં એક અત્યંત ખાસ અને મોંઘું ફળ ચર્ચામાં છે. જોસેફ લોબોની આ સફળતા એટલા માટે ખાસ છે કારણ કે સામાન્ય રીતે આવા મોંઘા અને દુર્લભ ફળો મોટા બગીચાઓમાં ઉગાડવામાં આવે છે. પરંતુ લોબોએ સાબિત કરી દીધું છે કે જો યોગ્ય માવજત અને ધીરજ હોય, તો શહેરોમાં નાની જગ્યાએ પણ આવા ફળો ઉગાડી શકાય છે.
જાપાનથી આવેલી આ ખાસ કેરી
મિયાઝાકી કેરીની શરૂઆત જાપાનથી થઈ છે. આ કેરીની સૌથી મોટી ખાસિયત તેનો ઘેરો લાલ રંગ અને અત્યંત મીઠો સ્વાદ છે. તેનું ટેક્સચર પણ ઘણું ક્રીમી અને મુલાયમ હોય છે, જેના કારણે તે વિશ્વના સૌથી પ્રીમિયમ ફળોમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય લક્ઝરી ફ્રૂટ માર્કેટમાં તેની કિંમત ખૂબ જ વધારે હોય છે. અનેક અહેવાલો મુજબ તેની કિંમત અંદાજે ₹2.5 લાખ પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે અમુક કિસ્સાઓમાં આ કિંમત ₹3 લાખ સુધી પણ નોંધાઈ છે. આ જ કારણ છે કે તેને અવારનવાર “Eggs of the Sun” એટલે કે 'સૂર્યના ઇંડા' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
શહેરોમાં અગાસી પર ખેતીની વધતી શક્યતાઓ
આ ઘટના બાદ અનેક શહેરી બાગાયત પ્રેમીઓની રુચિ વધી છે. તેનાથી સાબિત થયું છે કે શહેરોમાં પણ ટેરેસ ગાર્ડનિંગ દ્વારા દુર્લભ ફળો ઉગાડી શકાય છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ગરમ હવામાન અને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ આવા છોડ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોનું વાતાવરણ આ પ્રકારના છોડ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આ સાથે જ જૈવિક માટી અને નિયમિત દેખરેખ પણ અત્યંત આવશ્યક છે.
મિયાઝાકી કેરી ઉગાડવા માટે જરૂરી ધીરજ
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, કેરીના છોડને ફળ આપતા થોડા વર્ષો લાગી શકે છે. તેથી બાગાયત કરનારાઓએ ધીરજ રાખવી જરૂરી છે. છોડને સમયાંતરે પોષક તત્વો આપવા અને કુદરતી રીતે જીવાતોથી બચાવવા પણ જરૂરી છે. જો છોડને પૂરતો તડકો અને યોગ્ય માટી મળતી રહે, તો થોડા વર્ષો પછી સારા ફળ મળવાની શક્યતા વધી જાય છે.
ટેરેસ ગાર્ડનિંગથી પર્યાવરણને પણ ફાયદો
સંશોધકોનું માનવું છે કે શહેરોમાં અગાસી પર બાગાયત કરવાથી અનેક પર્યાવરણીય ફાયદા થાય છે. તેનાથી શહેરોમાં હરિયાળી વધે છે અને હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, આવા બગીચાઓ મધમાખીઓ અને અન્ય પરાગનયન કરતા જીવજંતુઓ માટે પણ મદદરૂપ થાય છે. સ્થાનિક સ્તરે ફળ ઉગાડવાથી પર્યાવરણને પણ ફાયદો થાય છે કારણ કે તેનાથી પરિવહન અને પેકેજિંગની જરૂરિયાત ઘટે છે.
શું ઘરે ઉગી શકે છે આ મોંઘી કેરી?
જોસેફ લોબોની વાર્તા દર્શાવે છે કે યોગ્ય કાળજી અને ધીરજ સાથે ઘરની અગાસી પર પણ દુર્લભ ફળો ઉગાડી શકાય છે. જો છોડને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ, પોષણ અને જગ્યા મળે, તો ભવિષ્યમાં અનેક શહેરી બાગાયત પ્રેમીઓ આ મોંઘી કેરીને પોતાના ઘરોમાં ઉગાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. આ રીતે મિયાઝાકી કેરી માત્ર મોટા બગીચાઓ સુધી સીમિત ન રહેતા શહેરોની અગાસીઓ સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે