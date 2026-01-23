હાયરિંગમાં AI હવે પ્રયોગ નહીં, પરંતુ જરૂરિયાત બની ચૂક્યું છે
ભારતમાં હવે ભરતી પ્રક્રિયામાં AIનું મહત્વ વધી ગયું છે. 63 ટકા ભરતીકારો ઝડપી ભરતી અને ચોક્કસાઈ માટે એઆઈ પાવર્ડ ટુલ્સનો ઉપયોગ કરે છે. ઝી મીડિયાની સ્પેશિયલ સીરીઝ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ ના બીજા એપિસોડમાં LinkedIn ના APAC VP – Talent & Learning Solutions, રુચિ આનંદ અને Wiproના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર સંજીવ જૈને આ ફેરફાર પર ચર્ચા કરી.
ભારતભરના રિક્રૂટર્સ હવે સ્માર્ટ અને પ્રભાવી રીતે હાયરિંગ કરવા માટે ઈન્ટેલિજન્ટ ટેકનોલોજી અપનાવી રહ્યું છે. LinkedIn ના સંશોધન મુજબ, ભારતમાં 63% રિક્રૂટર્સ હાયરિંગની સ્પીડ અને ચોકસાઈ વધારવા માટે AI-પાવર્ડ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. તેનું કારણ એ છે કે હાયરિંગમાં AI ની ભૂમિકા હવે માત્ર ઓટોમેશન પૂરતી સીમિત રહી નથી. હવે આ વર્કફ્લોને નવો આકાર આપી રહ્યું છે, નિર્ણયોને વધુ સારા બનાવી રહ્યું છે અને એવા નક્કર પરિણામો આપી રહ્યું છે જે સીધો બિઝનેસ માટે મૂલ્ય જોડે છે.
આ ફેરફાર ઝી મીડિયાની સ્પેશિયલ સીરીઝ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ ના બીજા એપિસોડનો મુખ્ય વિષય છે. આ એપિસોડમાં LinkedIn ના APAC VP – Talent & Learning Solutions, રુચિ આનંદ અને Wiproના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર સંજીવ જૈન સામેલ છે. વાતચીતમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે AI, 'LinkedIn Hiring Assistant' જેવા ટૂલ્સ દ્વારા મોટા પાયે કાર્યક્ષમતા વધારી રહ્યું છે, અને તે પણ માનવીય સમજ અને જજમેન્ટને બદલ્યા વિના, જેનાથી હાયરિંગના પરિણામો વધુ સારા મળી રહ્યા છે.
AI દ્વારા સ્કિલ-બેઝ્ડ જોબ ડિઝાઇન અને રોલ્સની નવી વ્યાખ્યા
AI જે સૌથી ઝડપી રીતે રિક્રૂટર્સના વર્કફ્લોને બદલી રહ્યું છે, તે છે રોલ્સને વ્યાખ્યાયિત કરવાની અને ટેલેન્ટ શોધવાની રીત. આ એપિસોડમાં સંજીવ જૈન જણાવે છે કે, “AI નો ઉપયોગ હવે સ્કિલ્સ અને ક્ષમતાઓના આધારે રોલ્સ નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.” અનુભવ-આધારિત અને સખત જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનથી હટીને, હવે રિક્રૂટર્સ એ વાત પર ધ્યાન આપી શકે છે કે કોઈ રોલમાં સફળ થવા માટે વાસ્તવમાં કઈ સ્કિલ્સની જરૂર છે.
AI રોલની જરૂરિયાતોનું એનાલિસિસ કરીને તેને જરૂરી સ્કિલ્સ સાથે જોડે છે. આનાથી રિક્રૂટર્સને વધુ સચોટ અને સ્પષ્ટ જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન બનાવવામાં મદદ મળે છે અને હાયરિંગ પ્રોસેસની શરૂઆતથી જ સારું તાલમેલ બને છે. આ સાથે જ, AI ઇન્ટરનલ જોબ મેચિંગમાં પણ મદદ કરે છે, જ્યાં આ સંસ્થાની અંદર રહેલી ક્ષમતાઓ અને રોલ્સ વચ્ચેના કનેક્શનને ઓળખે છે, જે માત્ર બહારથી ટેલેન્ટ શોધવા પર નિર્ભર રહેવાને બદલે આંતરિક પ્રતિભાને પણ તક આપે છે. પરિણામે, વર્કફ્લોને જટિલ બનાવ્યા વિના, વધુ માહિતી આધારિત, કાર્યક્ષમ અને તક-કેન્દ્રિત હાયરિંગ નિર્ણયો શક્ય બને છે.
સમગ્ર હાયરિંગ ફનલમાં AI થી બહેતર ક્વોલિટી
AI ની અસર હાયરિંગ ફનલના દરેક સ્ટેજ પર જોવા મળે છે, જેનાથી નિર્ણયો ઝડપી પણ બને છે અને મજબૂત પણ. Wiproના અનુભવના આધારે સંજીવ જૈન જણાવે છે કે AI જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનને વધુ ક્લિયર અને રિલેટેડ બનાવે છે, નક્કી કરેલી સ્કિલ્સના આધારે પ્રોફાઇલ્સનું સ્ક્રીનિંગ કરે છે અને ડેટા-આધારિત તથા કોઈ પણ પક્ષપાત વિનાના મૂલ્યાંકન દ્વારા શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા ઉમેદવારોની ક્વોલિટી સુધારે છે. આજે ભારતમાં 63% રિક્રૂટર્સ AI-પાવર્ડ સ્ક્રીનિંગ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને 54% નું કહેવું છે કે આનાથી સ્કિલ્સ અને રોલ વચ્ચે વધુ સારું મેચિંગ થઈ રહ્યું છે. જેના કારણે હાઈ ક્વોલિટીની શોર્ટલિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે.
LinkedIn Hiring Assistant થી છુપાયેલ ટેલેન્ટ સામે આવે છે
જ્યારે AI રૂટિન કામ સંભાળી લે છે, ત્યારે રિક્રૂટર્સનો સમય તે કામ માટે બચે છે જે સૌથી વધુ મહત્વનું છે – એટલે કે 'કેન્ડિડેટ એક્સપિરિયન્સ'. સંજીવ જૈનના મતે, LinkedIn Hiring Assistant જેવા ટૂલ્સ રિક્રૂટર્સને આગળ પાછળ થનાર વાતચીત ઓછી કરીને અને શરૂઆતી હાયરિંગ ટાસ્કને સરળ બનાવીને ઝડપથી કામ કરવામાં મદદ કરે છે. મેન્યુઅલ મહેનત ઓછી થવાથી રિક્રૂટર્સને કિંમતી સમય પાછો મળે છે, જેનો ઉપયોગ તેઓ એવા કામોમાં કરી શકે છે જે કોઈ AI ટૂલ કરી શકતું નથી.
આ સમય હવે હાયરિંગ મેનેજર્સને સલાહ આપવા, ઉમેદવારો સાથે મજબૂત સંબંધો બનાવવા અને વર્કફોર્સ તથા સ્કિલ પ્લાનિંગમાં યોગદાન આપવા જેવા ઉચ્ચ-મૂલ્ય ધરાવતા કામોમાં કરી શકાય છે. આ એવા ક્ષેત્રો છે જ્યાં માનવ સમજણ અને નિર્ણયશક્તિ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. રુચિ આનંદ પણ આ વાતને દોહરાવે છે કે LinkedIn Hiring Assistant જેવા AI ટૂલ્સ ભરતી કરનારાઓને “માત્ર વધુ પ્રોફાઇલ્સ પ્રોસેસ કરવાને બદલે, નિર્ણયો લેવામાં વધુ ઇરાદાપૂર્વક અને સમજી વિચારીને કામ કરવામાં” મદદ કરે છે.
LinkedIn Hiring Assistant એ માત્ર ઓટોમેશન માટે ઓટોમેશન નથી. તે યોગ્ય રિક્રૂટર જજમેન્ટ, મજબૂત હાયરિંગ પરિણામો અને વધુ અસરદાર રિક્રૂટમેન્ટ ફંક્શનને વધુ અસરકારક બનાવે છે, જે સ્માર્ટ, ઝડપી અને મોટા પાયે હાયરિંગ કરવા માટે તૈયાર થાય છે.
Beyond AI, CVs & JDs નો બીજો એપિસોડ જુઓ:
