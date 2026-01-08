AIએ CVને ઝડપી અને સિગ્નલને બનાવ્યા વધુ મુશ્કેલ, ટેલેન્ટ લીડરોએ આગળ શું કરવું જોઈએ ?
આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલે કે AIનો ભરતી પ્રક્રિયા પર પ્રભાવ અને પડકારો...ઝી મીડિયા અને લિંક્ડઈન દ્વારા 'Beyond AI, CVs & JDs' નામની નવી સીરિઝમાં સિનિયર ઉદ્યોગ લીડર અને LinkedIn Talent & Learning Solutions Indiaના હેડ રૂચી આનંદ અને Wipro સંજીવ જૈન ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસરે AI દ્વારા ભરતી પર વિસ્તૃત રીતે ચર્ચા કરી. વાંચો અહેવાલ.
AIએ ભરતી પ્રક્રિયામાં ઘણા નિર્ણયો વ્યાવસાયિકો અને ભરતી કરનારાઓ બન્ને માટે ખૂબ જ સરળ બનાવ્યા છે. જેમાં CV અને JDનું ઝડપી બનવું, સ્ક્રીનીંગ અને શોર્ટલિસ્ટ ઝડપીથી થવુ જેવી ગતિવિધિ અને સામેલ તમામ પક્ષો વચ્ચે બરોબર મેસેજની આપલે છે. હવે અસલી પડકાર સિગ્નલનો છે, જેનો અર્થ એ છે કે કોણ કામ કરી શકે છે, ઝડપથી બનાવી શકે છે અને ભૂમિકાઓ વિકસિત થાય છે તેમ વિકાસ કરી શકે છે તે જાણવું છે.
Zee Media અને LinkedIn દ્વારા 'Beyond AI, CVs & JDs' નામની નવી સીરિઝમાં સિનિયર ઉદ્યોગ લીડર અને LinkedIn Talent & Learning Solutions Indiaના હેડ રૂચી આનંદ અને Wipro સંજીવ જૈન ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસરે જણાવ્યું કે, આગામી શિફ્ટ ઝડપીથી કેમ ભરાતી નથી, પરંતુ સ્માર્ટ ટેલેન્ટ યોજના છે જે ઓટોમેશન ક્ષમતા બનાવે છે, કનેક્ટેડ ટેલેન્ટ દૃશ્યતા વિસ્તૃત કરે છે અને આંતરિક ગતિશીલતા જે ખરેખર આગળ વધે છે.
AIએ એક્સેસ અને તકોના ગુણક તરીકે
AI એ ખરેખર પ્રતિભા, શિક્ષણ અને તકોનું લોકશાહીકરણ કર્યું છે, જૈને કહ્યું કે, કેવી રીતે અદ્યતન સાધનો, આંતરદૃષ્ટિ અને શિક્ષણ પ્રણાલીઓ જે એક સમયે પસંદગીપૂર્વક ઉપલબ્ધ હતી, તે હવે તમામ સંસ્થાઓમાં સુલભ છે તે પ્રકાશિત કરે છે. વધુ એક્સેસનો અર્થ વધુ વોલ્યુમ પણ થાય છે. જેમ-જેમ એપ્લિકેશનો અને ડેટા વધે છે, તેમ-તેમ પ્રતિભાશાળી લીડરોને ઘોંઘાટથી ક્ષમતાને અલગ કરવા માટે મજબૂત કૌશલ્ય સંકેતો અને વધુ ઇરાદાપૂર્વક મૂલ્યાંકનની જરૂર પડે છે.
તેમજ આનંદે ભાર મૂકતા કહ્યું કે, આ પરિવર્તન કાર્યસ્થળમાં ઇરાદાપૂર્વકનું એક નવું સ્તર રજૂ કરે છે. જેમ જેમ AI પુનરાવર્તિત કાર્યોના ભારણને ઘટાડે છે, તેમ તેમ ટીમો વ્યૂહાત્મક સહયોગ, સમસ્યાનું નિરાકરણ અને હાઈ-મૂલ્યના કાર્ય પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. ટેલેન્ટ લીડરો માટે આનો અર્થ સ્કીલ-ફસ્ટ હાઈરિંગ અને વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે, જેથી તેમની ટીમો ફક્ત વંશાવલિ અથવા વંશવેલો જ નહીં, પરંતુ તેમની ક્ષમતાઓના આધારે આંતર-કાર્ય કરી શકે.
ઓટોમેશનથી એમ્પ્લીફિકેશન સુધી
સંગઠનાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી વાત કરતા બન્ને લીડરોએ ફક્ત સમય બચાવવાના સાધનથી આગળ AIની બદલાતી ધારણા પર ભાર મૂક્યો છે. લીડરો નિર્ણય લેવાને વેગ આપવા, ઓપરેશનલ સ્થિતિસ્થાપકતા સુધારવા અને ટીમોમાં સર્જનાત્મકતાના ઉચ્ચ સ્તરને અનલોક કરવા માટે AIનો ઉપયોગ કરવાના રસ્તાઓ શોધી રહ્યા છે. LinkedIn રિસર્ચર જણાવે છે કે, ભરતી ટેકનોલોજી/AI ટૂલ્સને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવું એ ભારતમાં અડધાથી વધુ (52%) હાઈરિંગ કરનારા માટે પહેલું સ્ટેપ્સ છે.
જૈને સમજાવ્યું તેમ વિપ્રોમાં એક AI-સક્ષમ મદદગાર દર અઠવાડિયે એક લાખથી વધુ કર્મચારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપીને કાર્યક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે, જ્યારે ટીમોને નવીનતા અને વ્યૂહાત્મક સહયોગ તરફ ક્ષમતાને રીડાયરેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
વ્યવહારમાં આ પરિવર્તનનો અર્થ એ છે કે હાઈરિંગ કરનારાઓ અને TAs હાઈરિંગ કરનારા મેનેજરોને તાલીમ આપવામાં વધુ યોગ્ય નોકરીના ક્ષેત્રોને આકાર આપવામાં અને સ્પષ્ટ વ્યવસાયિક ઉદ્દેશ્ય સાથે પ્રતિભા પાઇપલાઇન્સનું આયોજન કરવામાં વધુ સમય વિતાવી શકે છે, અમલવારીને હાઈ વેલ્યું અને અસરમાં બદલે છે.
આંતરિક ગતિશીલતા મુખ્ય પ્રતિભા વ્યૂહરચના હોવી જોઈએ
નિષ્ણાતો કહ્યું તેમ, AIએ સંસ્થાઓમાં શાંતિથી લાવેલ એક મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન એ છે કે વૈકલ્પિક પ્રથાને બદલે માળખાગત વ્યૂહરચના તરીકે આંતરિક ગતિશીલતાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. આનંદે કહ્યું કે, તે ફક્ત પ્રતિભા ખરીદવા વિશે નથી પરંતુ પ્રતિભા બનાવવા વિશે છે. AI-સંચાલિત ભૂમિકા મેચિંગ, સ્કીલ મેપિંગ અને વ્યક્તિગત શિક્ષણ માર્ગો હવે કંપનીઓને બાહ્ય ભરતી તરફ વળતા પહેલા આંતરિક પ્રતિભાને વધુ અસરકારક રીતે ઓળખવા અને ઉન્નત કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.
પ્રોફેશનલ્સ માટે અનુકૂલનક્ષમતા પ્રાથમિકતા
પ્રોફેશનલ્સ માટે કરિયર પ્રગતિ રેખીય કરતાં વધુ પ્રવાહી બની રહી છે. કુશળતા, શીખવાની ચપળતા અને નવી જવાબદારીઓ સાથે અનુકૂલન કરવાની ક્ષમતા દ્વારા વિકાસ આકાર પામી રહ્યો છે. LinkedIn ડેટા દર્શાવે છે કે, આજે ભારતમાં 78% અથવા હાઈરિંગ કરનારાઓ ડિગ્રી કરતાં વ્યવહારુ, ટ્રાન્સફરેબલ કુશળતાને પ્રાથમિકતા આપે છે.
જૈને ભાર મૂક્યો હતો કે, જટિલ વિચારસરણી અને તર્ક જેવી કુશળતા જે પ્રોફેશનલ્સને યોગ્ય પ્રશ્નો પૂછવામાં મદદ કરે છે તે આવશ્યક બનશે કારણ કે AI કામમાં વધુ એમ્બેડેડ બનશે. આનંદે વ્યાવસાયિક સફળતા માટે શીખવાની ક્ષમતાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો, તેને એક મહત્વપૂર્ણ કૌશલ્ય તરીકે ભાર મૂક્યો જે ટીમોને એવી ભૂમિકાઓ માટે હાઈરિંગ કરવામાં મદદ કરે છે જે હજું સુધી સંપૂર્ણપણે અસ્તિત્વમાં નથી.
તેણીએ વધુમાં કહ્યું કે, મને બધું ખબર નથી તે જાણવાની નમ્રતા હોવી જોઈએ અને હું કેવી રીતે શીખતી રહી શકું છું. આ કુશળતા ઘણીવાર ઓછી આંકવામાં આવે છે પરંતુ તે ખૂબ જ શક્તિશાળી છે.
જેમ જેમ AI આપણે કેવી રીતે કાર્ય કરીએ છીએ તેને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે, પ્રતિભા વ્યૂહરચનાઓ અને માંગમાં રહેલી કુશળતા ઝડપથી વિકસિત થઈ રહી છે. વ્યાવસાયિકો અને સંસ્થાઓ જે આ ફેરફારોને વહેલા સ્વીકારે છે અને અનુકૂલનશીલ માનસિકતા સાથે આગળ વધે છે તેઓ AI-સંચાલિત અર્થતંત્રમાં નેતૃત્વ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં રહેશે.
બિયોન્ડ AI, CVs & JDs નો પ્રથમ એપિસોડ અહીં જુઓ....
