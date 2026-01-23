ભરતીના બદલાતા નિયમો: ઝડપી ભરતીથી લઈને સ્માર્ટ અને વ્યૂહાત્મક વર્કફોસ બનાવવા સુધી
અત્યારના સમયમાં ભરતીકારોની પ્રાથમિકતા માત્ર અમલીકરણ નહીં પરંતુ રણનીતિક બની રહી છે. ઝડપી ભરતીની સાથે સ્માર્ટ રીતે કામ કરવું પણ જરૂરી બન્યું છે. ઝી મીડિયા સાથે મળી તૈયાર કરવામાં આવેલ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ના બીજા એપિસોડમાં APAC VP – Talent & Learning Solutions, રૂચી આનંદ અને Wipro ના Chief Operating Officer સંજીવ જૈને આ ફેરફાર વચ્ચે ભરતી કઈ રીતે બદલાઈ રહી છે અને સારા હાયરિંગ પરિણામ માટે AI કેમ મહત્વનું છે તેના પર વાતચીત કરી.
આજના સમયમાં ભરતી કરનારા હાઈ-પ્રેશર માહોલમાં કામ કરે છે. તેની પાસે આશા રાખવામાં આવે છે કે તે સ્કિલ્ડ ટેલેન્ટની મજબૂત પાઇપલાઇન તૈયાર કરે, મોટા પાયા પર ભરતી કરે અને બિઝનેસ પર સ્પષ્ટ અસર દેખાડે, તે પણ ઓછા સમયની અંદર. હવે રિક્રૂટમેન્ટને માત્ર cost-per-hire જેવા માપદંડના આધારે માપવામાં આવતી નથી, પરંતુ તેને સીધી બિઝનેસ પ્રોડક્ટિવિટીથી જોડવામાં આવે છે.
આ ફેરફાર ભરતી માટે નક્કી કરવામાં આવેલા માપદંડોમાં ફેરફારના તબક્કાને દર્શાવે છે. ભરતીકારોની પ્રાથમિકતા હવે માત્ર અમલીકરણથી હટી રણનીતિક તરફ વધી રહી છે, જ્યાં સ્માર્ટ રીતે કામ કરવું એટલું જરૂરી થઈ ગયું છે, જેટલું ઝડપી ભરતી કરવી. ઝી મીડિયા સાથે મળી તૈયાર કરવામાં આવેલ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ના બીજા એપિસોડના કેન્દ્રમાં આ ફેરફાર છે. આ વાતચીતમાં LinkedIn ના APAC VP – Talent & Learning Solutions, રૂચી આનંદ અને Wipro ના Chief Operating Officer સંજીવ જૈન જણાવે છે કે આ ફેરફાર વચ્ચે ભરતી કઈ રીતે બદલાઈ રહી છે અને સારા તથા સમજદાર હાયરિંગ પરિણામ માટે AI કેમ મહત્વનું બની રહ્યું છે.
'રાઇટ ફિટ' નક્કી કરવાનો વધતો દબાવ
હાયરિંગના દબાવ વચ્ચે રિક્રૂટર્સની જમીની હકીકત સતત બદલાઈ રહી છે. પહેલા જ્યાં જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનને રિઝ્યુમ સાથે મેચ કરવાની એક સીધી પ્રક્રિયા હતી, તે હવે ટેક્નોલોજીમાં થઈ રહેલા ફેરફાર બિઝનેસની જરૂરિયાતને પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છે, જેનાથી સંગઠનોની માંગ બદલાઈ જાય છે. આ સિવાય મોટી સંખ્યામાં અરજી આવવી અને તેમાં સાચા કે યોગ્ય ઉમેદવાર ન મળવા રિક્રૂટર્સ પર વધુ દબાણ નાખે છે.
રૂચી આનંદ તેને ઘણા 'ટેક્સ' સાથે જોડીને સમજાવે છે. તેમના પ્રમાણે એક switch tax હોય છે, જ્યાં બિઝનેસની જરૂરિયાત બદલવાની સાથે રોલ્સ પણ વારંવાર બદલાતા રહે છે. બીજો scroll tax છે, જેમાં રિક્રૂટર્સને મોટી સંખ્યામાં પ્રોફાઇલ્સ સ્ક્રોલ કરી યોગ્ય પ્રોફાઇલ શોધવી પડે છે. આ બંને ભારણ મળી રિક્રૂટર્સના કામને વધુ જટિલ બનાવે છે.
આ દબાણોને કારણે, ભરતી કરનારાઓ વધુ ઇરાદાપૂર્વક અને કુશળતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. LinkedIn ના ડેટા પ્રમાણે ભારતમાં અડધાથી વધુ રિક્રૂટર્સ ઉમેદવારમાં કલ્ચરલ ફિટ શોધવા પર ધ્યાન આપી રહ્યાં છે. તો 64% રિક્રૂટર્સનું કહેવું છે કે સાચા ટેક્નિકલ અને હ્યુમન સ્કિલ્સને સંતુલિત રાખનાર ઉમેદવારોને ઓળખવા આજે પણ મુશ્કેલ છે.
સ્પીડ હવે એક રણનીતિક પ્રાથમિકતા
હવે હાયરિંગની સ્પીડ માત્ર એક ઓપરેશનલ મેટ્રિક રહ્યું નથી, પરંતુ આ એક સ્પર્ધાત્મક સરસાઈ બની છે. LinkedIn ના રિસર્ચ અનુસાર 58% રિક્રૂટર્સ માને છે કે ઝડપી હાયરિંગથી ટોપ ટેલેન્ટ સુધી સારી પહોંચ મળે છે. તેમ છતાં હાયરિંગમાં થનાર મોટા ભાગના વિલંબ ઈરાદાપૂર્વક નહીં, પરંતુ માળખાને કારણે થાય છે.
ભારતમાં અડધાથી વધુ રિક્રૂટર્સનું કહેવું છે કે મલ્ટી-લેયર મંજૂરી પ્રક્રિયા ધીમી ભરતીનું એક મોટું કારણ છે. તેને રૂચી આનંદ ત્રીજા ટેક્સના રૂપમાં “stall tax” કહે છે. તેનો મતલબ છે કે આંતરિક અવરોધોને કારણે ભરતીની ગતિ ધીમી થાય છે, ન કે ઉમેદવારોની તૈયારીની કમીથી. જ્યારે પ્રક્રિયા અટવાઈ છે, તો ઉમેદવારની રૂચિ ઓછી થઈ જાય છે અને સંગઠન સમય તથા તક બંને ગુમાવે છે. તેથી સ્પીડનો મતલબ ઉતાવળ નહીં, પરંતુ આવી અડચણોને હટાવવાનો છે, જેથી ક્વોલિટી સાથે સમજુતિ વગર કામ આગળ વધી શકે.
AI કઈ રીતે રિક્રૂટર્સને મદદ કરે છે
અહીં AI એક મહત્વની ભૂમિકા નિભાવે છે. તે રિક્રૂટર્સના નિર્ણયની જગ્યા નથી લઈ રહ્યું, પરંતુ તેને ક્વોલિટી, સ્પીડ અને સ્કેલ વચ્ચે સારૂ સંતુલન બનાવવામાં મદદ કરી રહ્યું છે. LinkedIn ના રિસર્ચ પ્રમાણે 45% રિક્રૂટર્સ માને છે કે AI ભરતી કાર્યદક્ષતા વધારે છે, જ્યારે 42% નું કહેવું છે કે તે તેને રિપીટ થતાં કામોથી રાહત આપે છે, જેનાથી તે વધુ જરૂરી કામો પર ધ્યાન આપી શકે છે.
એપિસોડમાં સંજીવ જૈન જણાવે છે કે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન, સ્ક્રીનિંગ અને ઉમેદવાર રેન્કિંગ જેવા કામોમાં મેનુઅલ મહેનત ઓછી કરી AI રિક્રૂટર્સને ઉમેદવાર એન્ગેજમેન્ટ, સારો અનુભવ અને સમજી-વિચારી મૂલ્યાંકન કરવાની તક આપે છે. પરિણામ માત્ર ઝડપી ભરતી નહીં, પરંતુ સારી ભરતી થાય છે. AI રિક્રૂટર્સને જટિલતાઓને સંભાળવાથી આગળ વધી ખરેખર અસર ઉભી કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી તે બિઝનેસ માટે એક રણનીતિક પાર્ટનરના રૂપમાં વધુ મજબૂત બને છે.
Beyond AI, CVs & JDs નો બીજો એપિસોડ જુઓ:
