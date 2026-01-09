કનેક્ટેડ વર્કપ્લેસ: જ્યાં AI ટીમો કેવી રીતે રિક્રુટ કરે, શીખે અને પ્રતિભાને આગળ વધારે છે તેમાં બદલાવ લાવે છે
ઝી મીડિયાની સ્પેશિયલ સિરીઝ Beyond AI, CVs & JDs’ with Linked Inના પ્રથમ એપિસોડમાં લિન્ક્ડઈન ટેલેન્ટ એન્ડ લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ (ઈન્ડિયા)ના હેડ રુચિ આનંદ, વિપ્રોના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસ સંજીવ જૈને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI)ના પ્રભાવ અને કનેક્ટેડ વર્કપ્લેસના ફાયદા પર વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરી.
Trending Photos
AI ચૂપચાપ સંગઠનાત્મક પ્રક્રિયાઓને અંદર અને બહારથી ફરીથી માળખું આપી રહ્યું છે. મોટા અવરોધો દ્વારા નહીં પરંતુ સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિવાળા માળખાગત ફેરફારો દ્વારા, જે કંપનીઓ કેવી રીતે સંચાલન, નવીનતા અને વિકાસ કરે છે તેને પ્રભાવિત કરે છે . રિક્રુટર્સ AI ને હવે અલગ અલગ ઉપયોગ સુધી મર્યાદિત રાખવાની જગ્યાએ એક વ્યૂહાત્મક આધાર તરીકે અપનાવી રહ્યા છે જેના પરિણામ સ્વરૂપે મૂળભૂત ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. નોકરીની ભૂમિકાને કામની યાદીની જગ્યાએ કુશળતાના સમૂહ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. રિક્રુટર્સ માત્ર રિક્રુટ કરનારા નહીં પરંતુ હવે વ્યૂહાત્મક કારકિર્દી સલાહકાર બન્યા છે.
ઝી મીડિયાની સ્પેશિયલ સિરીઝ Beyond AI, CVs & JDs’ with Linked Inના પ્રથમ એપિસોડમાં લિન્ક્ડઈન ટેલેન્ટ એન્ડ લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ (ઈન્ડિયા)ના હેડ રુચિ આનંદ, વિપ્રોના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસ સંજીવ જૈને AI કઈ રીતે સંસ્થાકીય કાર્યપદ્ધતિમાં એક એવો યુગની શરૂઆત કરી રહ્યું છે જે વધુ સ્માર્ટ, કનેક્ટેડ અને વધુ સહયોગાત્મક છે તેના પર ચર્ચા કરી.
AIનો પ્રભાવ માત્ર કામગીરી સુધી મર્યાદિત નહીં પરંતુ માળખાકીય
AI સંસ્થાકીય આયોજન, નિર્ણય લેવામાં અને ક્ષમતાના નિર્માણના આધારને ફરીથી એક આકાર આપી રહ્યું છે. રિક્રુટમેન્ટથી લઈને કામગીરીના મૂલ્યાંકન સુધી, AI એન્ટરપ્રાઇઝના દરેક સ્તર પર અસર કરી રહ્યું છે. લિન્ક્ડઈન ડેટા જણાવે છે કે, 52% રિક્રુટર્સ AI ટૂલ્સને પ્રાથમિકતા આપે છે તથા ભારતમાં લગભગ અડધોઅડધ કંપનીઓએ રિક્રુટમેન્ટ ટેક્નોલોજીમાં રોકાણ વધાર્યું છે. રુચિ આનંદ આ પરિવર્તનને “હાઇપથી હેન્ડબુક સુધી”ના ફેરફાર તરીકે વર્ણવે છે, જે દર્શાવે છે કે AI હવે મુખ્ય વ્યવસાયિક કાર્યોમાં રોજિંદું ઉપયોગમાં લેવાતું સાધન બની ગયું છે.
AI સંગઠનાત્મક આયોજન, નિર્ણય લેવા અને ક્ષમતા નિર્માણના પાયાને ફરીથી આકાર આપી રહ્યું છે. ભરતીથી લઈને કામગીરી સુધી, AI એન્ટરપ્રાઇઝના દરેક સ્તરને પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે. LinkedIn ડેટા દર્શાવે છે કે 52% ભરતી કરનારા AI ટૂલ્સ અપનાવવાને પ્રાથમિકતા આપે છે, અને ભારતમાં લગભગ અડધી કંપનીઓએ ભરતી ટેકનોલોજીમાં તેમનું રોકાણ વધાર્યું છે. આનંદ આ બદલાવને 'હાઇપથી હેન્ડબુક તરફના પરિવર્તન' તરીકે વર્ણવે છે. તેઓ ભારપૂર્વક કહે છે કે, AI હવે મુખ્ય વ્યવસાયિક કાર્યોમાં લાગુ કરવામાં આવતું રોજબરોજનું સાધન છે.
સમગ્ર વેલ્યુ ચેઈનમાં AIનું સંકલન
AI કે જે હવે સંસ્થાકીય પ્રક્રિયાઓમાં ઊંડે સુધી સંકળાયેલું છે, કંપનીની કાર્યશૈલીને આકાર આપે છે, ગ્રાહકોને સેવા આપે છે અને મૂલ્ય ઊભું કરે છે. જૈન સમજાવે છે કે, જ્યારે ઈન્ટેલિજન્સ રોજિંદા વર્કફ્લોઝમાં વણાય છે ત્યારે ટીમો વધુ ઝડપ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કામ કરે છે અને તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેમ સ્કીલ્સ-ફર્સ્ટ રોલ ડિઝાઇન અને સતત આંતરિક ક્ષમતા નિર્માણ સંસ્થાઓમાં સામૂહિક કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરવા માટે ખુબ મહત્વનું છે.
જોડાયેલા રહેવું- એ કામનું ભવિષ્ય છે
AI સક્ષમ વર્કપ્લેસ તરફનું કદમ કામના એવા ભવિષ્ય માટે રસ્તો તૈયાર કરે છે જેને આનંદ ‘જોડાયેલા’ તરીકે દર્શાવે છે. તેમના કહેવા મુજબ કનેક્ટેડ વર્કપ્લેસ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં કુશળતાઓ, અભ્યાસ અને ગતિશીલતા વિકાસ સાથે હાથમાં હાથ મિલાવી આગળ વધે છે, જે પ્રતિભાના વિકાસને તાબડતોબ નહીં પરંતુ વધુ હેતુપૂર્ણ બનાવે છે. અહીં AI ટીમો વચ્ચે ક્ષમતાનું લેવલિંગ કરીને તથા સંસ્થાઓને વધુ મૂલ્ય પેદા કરી શકે તે રીતે પ્રતિભાઓને ઉપયોગમાં લેવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
જૈને કહ્યું કે વિપ્રો પહેલેથી જ આ વાસ્તવિકતા સાથે જીવી રહ્યું છે. 60 દેશોમાં વિસ્તરેલા 2.3 લાખથી વધુ કર્મચારીઓની વૈશ્વિક વર્કફોર્સ સાથે કંપની WeNow નામના AI આધારિત ઈન્ટરનલ આસિસ્ટન્ટનો ઉપયોગ કરે છે જે દર સપ્તાહે 1 લાખથી વધુ કર્મચારીઓના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે છે. આ માત્ર કામગીરીની સુવિધા નથી પરંતુ કલ્ચરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. AI હવે એક એવો કનેક્ટિવ ટિશ્યુ બની રહ્યું છે જે કર્મચારીઓને સીમાઓ અને સમય ઝોનની વચ્ચે સરળતાથી કામ કરવામાં મદદ કરે છે.
AI SMBs માટે સમાન તક ઊભી કરી રહ્યું છે
જ્યારે વિપ્રો જેવી મોટી એન્ટરપ્રાઇઝીસ આ અપનાવાની દોડમાં નેતૃત્વ કરી રહી છે ત્યારે SMBs પણ ઝડપથી આ અંતર ઘટાડી રહ્યા છે. Linked In ના આંકડા દર્શાવે છે કે 10 માંથી 9 SMBs (96%) પહેલેથી જ AI માં રોકાણ કરી રહ્યા છે અથવા તો AI અપનાવવા માટે યોજના ઘડી રહ્યા છે, જે પ્રયોગોથી આગળ વધીને AI ને તેમની મુખ્ય કામગીરીમાં સામેલ કરવાની દિશામાં એક નિર્ણાયક બદલાવ દર્શાવે છે. નાના વ્યવસાયો કઈ રીતે પોતાની સંગઠનાત્મક શક્તિ ઊભી કરવા પ્રતિભાઓ શોધે છે, તેનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને પછી તેની ભરતી કરે છે, તેમાં પણ AI પરિવર્તન લાવી રહ્યું છે. જેમાં કુશળતા અને ડિજિટલ પ્રાવિણ્ય પરંપરાગત ઓળખ કરતાં વધુ મૂલ્યવાન બની રહ્યા છે.
ભારતના વર્કફોર્સ માટે કુશળતા સૌથી મોટો ફાયદો બની રહી છે
ભારતીય વ્યવસાયિકો માટે, ઉદ્યોગોમાં જે રીતે મોટા પાયે AI અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે તેનાથી અપસ્કિલિંગની (કામદારોના કૌશલ્યમાં સુધારો) જરૂરિયાત વધી રહી છે. India Inc. પહેલેથી જ આ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આનંદ જણાવે છે કે, ભારત વિશ્વમાં AI પેનેટ્રેશન રેટમાં સૌથી ઉપર છે, જ્યાં ભારતીય વ્યવસાયિકો શીખવા માટે વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા બમણો સમય આપે છે. ભારતના લોકસાંખ્યિક લાભને વૈશ્વિક શક્તિમાં પરિવર્તિત કરવા માટે વ્યવસાયિકોએ ભવિષ્ય માટે તૈયાર રહેવા જિજ્ઞાસુ રહેવું, પોતાની કુશળતાઓને અપડેટ કરવી અને સતત શીખવાની પ્રક્રિયાને સ્વીકારવી જરૂરી છે.
બિયોન્ડ AI, CVs & JDs નો પ્રથમ એપિસોડ અહીં જુઓ...
(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે