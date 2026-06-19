Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Brand desk
  • /મજબૂતી પણ અને સુરક્ષા પણ! રોજના ટેન્શનમાંથી મુક્તિ આપશે Suzuki e-ACCESS

મજબૂતી પણ અને સુરક્ષા પણ! રોજના ટેન્શનમાંથી મુક્તિ આપશે Suzuki e-ACCESS

 Suzuki e-ACCESS: સુઝુકી મોટરસાયકલનું ભારતમાં પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, સુઝુકી ઈ-એક્સેસ ટકાઉપણું, સલામતી અને વિશ્વસનીયતાની અપેક્ષામાં ખરું ઉતર્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:34 PM IST
મજબૂતી પણ અને સુરક્ષા પણ! રોજના ટેન્શનમાંથી મુક્તિ આપશે Suzuki e-ACCESS

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વર્લ્ડ કપ 2027મા રોહિત અને વિરાટ રમશે કે નહીં? સામે આવી BCCIની પ્રતિક્રિયા, કહ્યું..
ICC ODI World Cup 20275 min ago
2
karnataka11 min ago
3
Car Stops In Rain30 min ago
4
Iran US Peace Deal35 min ago
5
Ambalal Patel big prediction46 min ago