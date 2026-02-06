Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBrand desk

અનુભવથી એડેપ્ટેબિલિટી સુધી: AIના કામને નવુ રૂપ આપવાના સમયમાં સુસંગત કેવી રીતે રહેવું

AI ઝડપથી આપણી કાર્યક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવી રહ્યું છે, અને જે વ્યાવસાયિકો AIને સ્વીકારતા નથી તેઓની કારકિર્દી ટૂંકી થવાનું જોખમ રહે છે. આ ખાસ કરીને મીડિયમ લેવલના અને મોટા વ્યાવસાયિકો માટે સાચું છે જેમના કામ AI પહેલાના યુગમાં બનેલી છે. સંસ્થાઓ ઝડપથી AI અપનાવી રહી છે, AIનો પ્રતિકાર કરવો હવે એક વ્યવહારુ વ્યૂહરચના નથી.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 06, 2026, 03:30 PM IST

Trending Photos

અનુભવથી એડેપ્ટેબિલિટી સુધી: AIના કામને નવુ રૂપ આપવાના સમયમાં સુસંગત કેવી રીતે રહેવું

ZEE મીડિયાના સહયોગથી નિર્મિત 'Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn'ના અંતિમ એપિસોડમાં AI-સંચાલિત કાર્યસ્થળો કેવી રીતે નવી અપેક્ષાઓ બનાવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને અનુભવી વેપારીઓ માટે. LinkedInના APAC VP ઓફ ટેલેન્ટ એન્ડ લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ, રુચિ આનંદ અને વિપ્રોના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર, સંજીવ જૈન, સમજાવે છે કે AI-સક્ષમ કાર્યસ્થળમાં સુસંગત રહેવા માટે વ્યવસાયિકોએ શીખવાની, માનસિકતા અને નેતૃત્વ પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર કેમ છે.

ફક્ત અનુભવ હવે પૂરતો નથી
AI પહેલાં વ્યાવસાયિકોને શું સફળ બનાવ્યું તે હવે લાંબા ગાળે સાચું નથી. અનુભવ હજુ પણ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તે એકલું હવે પૂરતું નથી, કારણ કે ભૂમિકાઓ અને કુશળતા સતત બદલાતી રહે છે. તેથી, આનંદ એપિસોડમાં સમજાવે છે તેમ, શીખવાની ક્ષમતા મુખ્ય કૌશલ્ય બની રહી છે. તેણી તેને કામના પ્રવાહમાં શીખવા માટે જગ્યા બનાવવી, નવા સાધનો અપનાવવા અને જિજ્ઞાસા રાખવી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. મધ્યમ સ્તર અને વરિષ્ઠ વ્યાવસાયિકો માટે, સુસંગતતા હવે તેમના કૌશલ્યોને કેટલી ઝડપથી અપડેટ કરી શકે છે, નવા સંદર્ભોમાં શિક્ષણ લાગુ કરી શકે છે અને અનુકૂલનક્ષમતા દર્શાવી શકે છે તેના પર વધુ આધાર રાખે છે, ફક્ત ભૂતકાળના અનુભવની ઊંડાઈ પર નહીં.

Add Zee News as a Preferred Source

શીખવું નહીં, ફરીથી શીખવું, પુનરાવર્તન કરવું
પોતાને ફરીથી શોધવી એ હવે ક્યારેક બનતી ઘટના નથી; તે એક સતત પ્રક્રિયા છે. જેમ જૈન કહે છે, આપણે શીખવું નહીં, પછી શીખવું પડશે અને પછી ફરીથી શીખવું પડશે. આપણે ગઈકાલે જે શીખ્યા તેના પર આપણું આખું જીવન જીવી શકતા નથી. તે હવે કામ કરશે નહીં. જેમ જેમ કુશળતા અને કામ કરવાની રીતો ઝડપથી બદલાય છે, અનુભવી વ્યાવસાયિકો માટે અનુકૂલન કરવું આવશ્યક છે. આનંદ કહે છે, "AI ઓછી નોકરીઓ વિશે નથી, તે નવી નોકરીઓ વિશે છે," અને સમજાવે છે કે પરિવર્તન માટે ખુલ્લા રહેવું શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. મહત્વપૂર્ણ રીતે, પુનઃશોધ એ નેતૃત્વની જવાબદારી પણ છે, વરિષ્ઠ વ્યાવસાયિકો ટીમના ધોરણો નક્કી કરે છે, શીખવાની સંસ્કૃતિને પ્રભાવિત કરે છે અને સંકેત આપે છે કે શું અનુકૂલન અને શિક્ષણને સમગ્ર સંસ્થામાં પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે.

AI-પ્રથમ માનસિકતા ઉચ્ચ-મૂલ્ય ધરાવતા નેતૃત્વને ખોલે છે
જેમ જૈન સમજાવે છે, AI-પ્રથમ હોવાનો અર્થ એ છે કે AI ને "મિત્ર" તરીકે જોવું, તેનો ઉપયોગ એવી રીતે કરવો જે માનસિક બોજ ઘટાડે, વ્યાવસાયિકોને સર્જનાત્મકતા, સંદેશાવ્યવહાર અને નેતૃત્વ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની મંજૂરી આપે. આ ખાસ કરીને વરિષ્ઠ વ્યાવસાયિકો માટે સંબંધિત છે, જેમનું મૂલ્ય હવે નિર્ણય, માર્ગદર્શન, સમસ્યાનું નિરાકરણ અને વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીમાં વધુને વધુ રહેલું છે.

જોકે, AI-પ્રથમ નેતૃત્વ ફક્ત તકનીકી નિપુણતા સુધી મર્યાદિત નથી. તેનો અર્થ એ છે કે AIનો ઉપયોગ માનવ શક્તિઓને વધારવા માટે કરવો - જેથી અનુભવી વ્યાવસાયિકો વધુ સ્પષ્ટતા, હેતુ અને અસર સાથે નેતૃત્વ કરી શકે. AI-સક્ષમ કાર્યસ્થળમાં, જેઓ ક્યારેય શીખવાનું બંધ કરતા નથી, પરિવર્તન માટે ખુલ્લા રહે છે અને તેમની મજબૂત ક્ષમતાઓને વધારવા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે, તેમને બદલવા માટે નહીં, તેઓ ખીલશે.

Beyond AI, CVs & JDsનો અંતિમ એપિસોડ જુઓ અને જાણો કે વાસ્તવિક સમયમાં કારકિર્દી કેવી રીતે ફરીથી વ્યાખ્યાયિત થઈ રહી છે.
 

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Artificial IntelligenceHiringRecruitmentAI ImpactHiring ProcessLinkedInBeyond AI CVs and JDsJob News

Trending news