/Organicના દાવાથી Lab Report સુધી: COWBERRY Food માં Trustની રીત કેવી રીતે બદલી રહ્યું છે

નવી દિલ્હી, 14 સપ્ટેમ્બર: ભારતમાં "Organic Food Market" ઝડપથી વધી રહ્યું છે. ગ્રાહકો હવે પોતાના ઘરમાં પહોંચતા અનાજ, દાળ, મસાલા, તેલ અને રોજિંદા ખોરાકની ગુણવત્તા વિશે વધુ જાગૃત બન્યા છે. પરંતુ આ વધતી જાગૃતિ સાથે એક મોટો પ્રશ્ન પણ ઊભો થયો છે — શું ઓર્ગેનિક તરીકે વેચાતું દરેક પ્રોડક્ટ ખરેખર ઓર્ગેનિક છે.
વર્ષો સુધી આ Industry મુખ્યત્વે દાવાઓ પર ચાલી. બ્રાન્ડ્સ ઓર્ગેનિક નો દાવો કરતી રહી, ગ્રાહકોએ દાવાઓ પર વિશ્વાસ રાખતા રહ્યા, અને ખેડૂતો, જેઓ આ સમગ્ર "Value Chain" ની મૂળ શક્તિ છે, તેઓ ઘણી વખત સૌથી ઓછું સાંભળવામાં આવ્યા. આવા સમયે, એપ્રિલ 2023માં એક વિચાર જન્મ્યો — "Organic" ને માત્ર Promise નહીં, પરંતુ Proof પર આધારિત બનાવવાનો. આ વિચારથી COWBERRY ની શરૂઆત થઈ.COWBERRYના પાછળ ત્રણ અલગ-અલગ પૃષ્ઠભૂમિવાળા લોકોનું vision જોડાયું — હરેશ પરવાડિયા, દર્શન પરવડિયા અને કૌશિક સોનાણી.
હરેશ પરવડિયા સફળ Businessman અને Philanthropist તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ ખેતી તેમની Family Legacy નો અભિન્ન ભાગ રહી છે. દર્શન પરવાડિયા USA માં Finance & Financial Engineering નો અભ્યાસ કર્યા પછી New York અને Los Angeles ની comfortable life છોડીને ભારત પરત ફર્યા. જ્યારે કૌશિક સોનાણી (Ex-IIM) આ Vision ને સાકાર કરવા, અને Strategic Direction આપવા માટે તરીકે જોડાયા. “ત્રણે FOUNDERS” ને એક વાત સ્પષ્ટ દેખાતી હતી — ભારતના Organic Marketમાં સમસ્યા Supply ની નહોતી. સમસ્યા Trust ની હતી.
એટલે શરૂઆત ખેતરમાંથી થઈ, Boardroom માંથી નહીંએપ્રિલ 2023 અને તે પછીના મહિનાઓમાં Founders ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોના ગામોમાં પહોંચ્યા. ઉદ્દેશ ખેડૂતોને તરત જોડવાનો નહોતો, પરંતુ તેમને સાંભળવાનો હતો.
Image: કિસાન પર રહેલા ઓર્ગેનિક રૂપાંતરણના જોખમને માત્ર તેની જવાબદારી ન રાખીને, સહિયારા અને સહયોગ આધારિત મોડેલ તરફ લઈ જવું.
ખેડૂતો સાથેની વાતચીતમાં એક કડવી હકીકત સામે આવી. જે ખેડૂતો Organic Farming & Natural Farming તરફ આગળ વધવા માંગતા હતા, તેઓ Certification નાં ખર્ચ, પેપરવર્ક, ટેકનીકલ ગાયડન્સનો અભાવ અને Conversion Period દરમિયાન આવકનાં ફર્ક જેવા પડકારો સામે એકલા ઊભા હતા. Organic Farming નો Risk ખેડૂત લેતો હતો, પરંતુ માર્કેટમાં બજાર-કિંમત બરોબર મળતી નહોતી. ખેડૂત મહેનત કરતો હતો, પરંતુ તેની વાત ગ્રાહક સુધી પહોંચતી નહોતી. આ જ Gap COWBERRY એ address કરવાનો નિર્ણય લીધો.
ખેડૂતો માટે SUPPORT, ગ્રાહકો માટે “PROOF”
COWBERRY નું મોડેલ બે છેડાઓને એક-બીજા સાથે જોડે છે — Farmer અને Customer.“Farmer Side” પર Company Fair અને Transparent Pricing, Organic Conversion Support, Agronomy Guidance, Assured Offtake અને Transition Period દરમિયાન long-term support આપવા પર કામ કરે છે. Organic Farming તરફ વળવા માંગતા ખેડૂત માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન માત્ર Cultivationનો નથી, પરંતુ Financial Survivalનો છે. COWBERRY એ આ પડકારને Organic Ecosystem નો મુખ્ય-મુદ્દો માનીને સરખો કર્યો.
“Customer side” પર COWBERRY એ Transparency ને Product Packaging સુધી લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો. Company ના દાવા અનુસાર, દરેક પ્રોડક્ટ બેચ “Internationally Accredited Laboratories” માં organic standards હેઠળ 252+ banned chemicals માટે test કરવામાં આવે છે. દરેક pack પર QR code આપવામાં આવે છે, જેના દ્વારા customer તે exact batchનો lab report જોઈ શકે છે. તથા, કાવબેરી ની મોબાઈલ એપ્લીકેશન દ્વારા ઓર્ગેનિક ગ્રોસરી ચાહકો ને, દ્વારા ઘરે બેસીને ૧૫૦+ ગ્રોસરી પ્રોડક્ટ્સ મળી શકે છે. COWBERRY ની Product Range ની વ્યાપકતા માત્ર એક મોટા Catalogueને દર્શાવતી નથી, પરંતુ આ Catalogue તૈયાર કરવા પાછળ અપનાવવામાં આવેલા Manufacturing-led Approach ને પણ દર્શાવે છે. આ approach ને company એક સરળ lineમાં સમજાવે છે — “Proof, not Promise.”
Triple Certification થી Global CredibilityCOWBERRY આજે NPOP (India Organic), NOP (USDA Organic) અને EU Organic standards હેઠળ triple certification ધરાવે છે. આ combination Indian organic brands માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે domestic market સાથે American અને European markets માટે પણ credibility બનાવે છે. તેના Certification Framework વિશે વધુ માહિતી COWBERRY ની Certifications Page પર ઉપલબ્ધ છે.
Company નું network હવે ભારતના “9” સે ભી ઝ્યાદા રાજ્યોમાં 1,50,000+ certified organic farmers સુધી વિસ્તર્યું છે. Product catalogue માં 25+ categories અને 150+ SKUs નો સમાવેશ થાય છે, જેમાં Staples, Pulses, Spices, Oils અને Specialty Foods જેવી રોજિંદી તથા Premium Food Categories સામેલ છે. પરંતુ COWBERRYનું સૌથી મોટું differentiation માત્ર Product Range નથી. તેનું Differentiation Traceability અને Batch-level Verification છે.
Organic Industry માટે Benchmark?Organic food industry માં મોટાભાગે trust packaging, branding અને certification logo સુધી મર્યાદિત રહે છે. COWBERRY આ trustને એક ડગલું આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે — Consumer ને Direct Lab Report Access આપીને. આ Model Organic Category માં accountability નું નવું માપદંડ ઊભું કરી શકે છે. કારણ કે જ્યારે Customer Product ખરીદે છે, ત્યારે તે માત્ર Brand Claim પર આધારિત નથી રહેતો. તે QR Code Scan કરીને પોતે “Lab Report” જોઈ શકે છે. આથી COWBERRY organic food ને emotional promise થી scientific verification તરફ લઈ જતી brand તરીકે ઉભરી રહી છે.
Brand નહીં, Organic Infrastructure COWBERRY માત્ર પોતાને Organic Brand તરીકે જોતી નથી, કંપની પોતાને “Organic Infrastructure” તરીકે જોવાનું પસંદ કરે છે — એવી system જે Farmer Support, Certification, Lab Testing, Traceability, Supply Chain અને Consumer Trustને એક જ Framework માં જોડે છે. ભારતમાં Organic Food નો આગળનો માર્ગ માત્ર “કેમિકલ-ફ્રી” અથવા “નેચરલ” જેવા શબ્દોથી આગળ જશે. હવે પ્રશ્ન હશે — શું ઓર્ગેનિક કંપની દ્વારા કરવામાં આવતા દાવા “વેરીફાય” કરી શકાય છે? COWBERRY નો જવાબ છે: હા, જો સિસ્ટમ બનેલી હોય પ્રૂફ ઉપર. એપ્રિલ 2023માં ત્રણ લોકોથી શરુ થયેલો આ વિચાર આજે “ખેડૂત પ્રથમ” અને “Customer-Transparent Organic Model” તરીકે આગળ વધી રહ્યો છે. ભારતમાં ઓર્ગેનિકને લાંબા સમય સુધી Promise તરીકે, વાયદાઓ કરીને વેચવામાં આવ્યું, પણ COWBERRY તેને “Proof”, “સાબિતી” તરીકે સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. અને કદાચ ભારતના “Organic Food Market” ને આ જ બદલાવની સૌથી વધુ જરૂર હતી.
COWBERRY ના સમગ્ર Product Portfolio અને Organic Food ને લઈને COWBERRY ના અભિગમ વિશે વધુ જાણવા માટે www.cowberry.com પર જાઓ।
Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.