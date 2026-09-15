Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Brand desk
  • /Organicના દાવાથી Lab Report સુધી: COWBERRY Food માં Trustની રીત કેવી રીતે બદલી રહ્યું છે

Organicના દાવાથી Lab Report સુધી: COWBERRY Food માં Trustની રીત કેવી રીતે બદલી રહ્યું છે

ભારતના ઓર્ગેનિક ફૂડ માર્કેટમાં “પ્રૂફ”નો નવો અધ્યાય: કેવી રીતે COWBERRY એ વચનથી આગળ વધીને વિશ્વાસની સિસ્ટમ બનાવી. 150,000+ Certified Organic Farmers, Triple Organic Certification અને દરેક Batch માટે Lab-Tested Transparency સાથે COWBERRY ભારતના Organic Ecosystem ને નવી દિશા આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

Written ByViral Raval
Published: Sep 15, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:41 PM IST
Organicના દાવાથી Lab Report સુધી: COWBERRY Food માં Trustની રીત કેવી રીતે બદલી રહ્યું છે
Image Credit: ખાદ્ય ગુણવત્તા અંગે ગ્રાહકોમાં જાગૃતિ વધવાની સાથે, ભારતનું ઓર્ગેનિક ફૂડ માર્કેટ સતત વિકસ્યું છે.

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પુરુષો માટે ચેતવણી! સાધારણ યુરિન પ્રોબ્લેમ સમજીને નજરઅંદાજ ન કરો આ 5 લક્ષણો
2
3
4
5