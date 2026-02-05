કાર્ય આધારિત જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનથી કૌશલ્ય આધારિત અનુકૂલનક્ષમતા તરફ: AI સંચાલિત દુનિયામાં 'રાઈટ ફીટ' કેવી રીતે રીતે શોધવો
અત્યારના સમયમાં દરેક જોબ રોલ કંઈકને કંઈક મુખ્ય કૌશલ્ય તદઉપરાંત ભૂમિકા બદલાવવાની સાથે સાથે પોતાને ઢાળવાની અને આગળ વધવાની ક્ષમતા ઉપર પણ આધારિત હોય છે. નોકરીઓને જોવાની આ નવી પદ્ધતિ ભરતીની નવી પદ્ધતિઓમાં પણ ફેરફાર લાવી રહ્યો છે. LinkedInના એક રિસર્ચ મુજબ હવે ઈન્ટરવ્યુ ઓફર કરતી વખતે ભરતીકારો અનુભવ, સ્કિલ-રોલ ફીટ અને શૈક્ષણિક લાયકાત વચ્ચે સંતુલન જુએ છે.
હાયરિંગ એપ્રોચમાં આ ફેરફાર Zee Media સાથે મળીને બનાવવામાં આવેલા ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ નાં છેલ્લા એપિસોડના કેન્દ્રમાં છે. તેમાં LinkedIn ના APAC VP of Talent & Learning Solutions રૂચી આનંદ અને વિપ્રોના Chief Operating Officer સંજીવ જૈન સામેલ છે. આ એપિસોડ ભરતીકર્તાઓએ ફક્ત ડિગ્રી કે પ્રોફાઈલ નહીં પરંતુ ઉમેદવારની ક્ષમતાને આંકવા માટે પોતાની ભરતીની વ્યૂહરચના કેવી રીતે બદલવી પડશે તે દર્શાવે છે.
અનુભવ ફિલ્ટરથી સ્કિલ સિગ્નલ્સ સુધી
પરંપરાગત અનુભવ ફિલ્ટર હવે અસલ કામ કરવાની ક્ષમતાને યોગ્ય રીતે દેખાડતા નથી. જે રીતે કૌશલ્ય અને ભૂમિકા પહેલા કરતા વધુ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યા છે, તેમ તેમ ભરતીકારો માટે યોગ્ય પસંદગી શોધવી મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે. 54% ભરતીકારોનું કહેવું છે કે ફક્ત અડધા કે તેનાથી ઓછા ઉમેદવારો જ નોકરીની જરૂરિયાતો પર ખરા ઉતરે છે, જે કડક ભરતી માપદંડોની મર્યાદાઓ દર્શાવે છે.
અહીં LinkedIn Hiring Assistantની તસવીર બદલે છે. હાયરિંગને ફક્ત ટાઈટલ અને સીધી કરિયર લાઈનથી અલગ કૌશલ્ય, શીખવાની ક્ષમતા અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર ક્ષમતાઓ પર લઈ જઈને હાયરિંગ આસિસ્ટન્ટ ભરતીકારોને એવા ઉમેદવારો શોધવામાં મદદ કરે છે જે ફક્ત વર્તમાન ભૂમિકા માટે નહીં, પરંતુ તે ભૂમિકાની આવનારી જરૂરિયાતો માટે પણ એકદમ યોગ્ય હોય. આ પદ્ધતિ ભરતીમાં થઈ રહેલા મોટા બદલાવને દર્શાવે છે, જ્યાં ભારતમાં હવે 78% ભરતીકારો ઔપચારિક ડિગ્રીની જગ્યાએ વ્યવહારુ અને ટ્રાન્સફરેબલ કુશળતાને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. તેનાથી પ્રતિભા સુધી પહોંચ વધે છે અને ઝડપથી તથા ભરોસા સાથે ભરતીના નિર્ણયો લઈ શકાય છે.
એપિસોડમાં જૈન આ ફેરફાર અને તેના સહાયક પહેલુંને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વર્ણવે છે, કહે છે કે, "આજે અનેક ભૂમિકાઓમાં હાઇબ્રિડ કૌશલ્યોની જરૂર હોય છે, જેમ કે Kafka સિસ્ટમ એન્જિનિયરિંગ સાથે MongoDB, આ પ્રતિભા બજારમાં મળવી ખુબ મુશ્કેલ છે. LinkedIn ના હાયરિંગ આસિસ્ટન્ટે અમને આવી જ એક 9 મહિનાથી ખાલી niche role (વિશિષ્ટ જગ્યા) ભરવામાં મદદ કરી. ગ્રોથ માઈન્ડસેટ અને શીખવાની ક્ષમતાવાળા ઉમેદવારોની ઓળખ કરતા પ્રિડિક્ટિવ એનાલિસિસની મદદથી અમે ગણતરીના સપ્તાહોમાં યોગ્ય વ્યક્તિ શોધી શક્યા."
લર્નિંગ એજિલિટી એ જ ભરતીનો ખરો ફાયદો છે
સૌથી મજબૂત ભરતીઓ પહેલા દિવસની તૈયારીઓથી કરતા ઓછું અને શીખવાની ક્ષમતાથી વધુ નક્કી થાય છે. જે લાંબા ગાળાની કામગીરીનો સચોટ સંકેતક છે. એપિસોડ દરમિયાન આનંદ કહે છે કે " મને બધુ નથી આવડતું એ માની લેવાની વિનમ્રતા અને હું સતત કેવી રીતે શીખી શકું એ પૂછી લેવું, એક ખુબ જ શક્તિશાળી કૌશલ્ય છે." જેમ જેમ કૌશલ્યોનો જીવનકાળ નાનો થતો જાય છે તેમ તેમ આ સોચ વધુ મહત્વની બને છે. જૈન તેને વિપ્રોના એક વાસ્તવિક ઉદાહરણ દવારા સમજાવે છે જ્યાં કોઈ પણ AI બેકગ્રાઉન્ડ વગરના માર્કેટિંગ એાલિસ્ટ્સે પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ શીખ્યું અને ચેટબોટ બનાવ્યું, જેનાથી કસ્ટમર એન્ગેજમેન્ટમાં 40%નો સુધારો થયો.
જ્યાં ભરતીકારનો નિર્ણય સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે
જેમ જેમ ભરતી વધુ જટિલ બને છે તેમ તેમ ભરતીકારોનો સમય અને તેમની નિર્ણયશક્તિ સૌથી કિંમતી સંસાધન બની રહ્યા છે. રિપિટ થનારા કામોનો ભાર ઓછો કરીને, ભારતમાં 42% ભરતીકારો કહે છે કે AI તેમને સૌથી વધુ મહત્વની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો સમય આપે છે જેમ કે પર્સનલાઈઝ્ડ એન્ગેજમેન્ટ અને સારો નિર્ણય. આમ, AI ભરતીને ફક્ત વ્યવહારિક કાર્યક્ષમતાથી આગળ લઈ જઈને ઉદ્દેશપૂર્ણ, મનુષ્ય કેન્દ્રિત નિર્ણય પ્રક્રિયા તરફ દોરી જાય છે જેનાથી ભરતીકારો સાચા ટેલેન્ટ આર્કિટેક્ટ બની શકે છે.
Beyond AI, CVs & JDs નો અંતિમ એપિસોડ જુઓ અને કઈ રીતે કરિયર રિયલ ટાઇમમાં ફરીથી વ્યાખ્યાયિત થઈ રહી છે તે જાણો:
