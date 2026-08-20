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કલામંદિર જ્વેલર્સે ગુજરાતમાં વિસ્તારી પોતાની હાજરી, વડોદરામાં ભવ્ય નવા શોરૂમનો શુભારંભ

ગુજરાતની અગ્રણી અને વિશ્વસનીય જ્વેલરી બ્રાન્ડ કલામંદિર જ્વેલર્સે વડોદરામાં 30,000 ચોરસ ફૂટના ફ્લેગશિપ શોરૂમનો પ્રારંભ કર્યો છે. ગ્રાહકો માટે આકર્ષક કલેક્શન અને ખાસ ઓફર્સ સાથેના આ ભવ્ય શોરૂમના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં વડોદરાવાસીઓનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:31 PM IST
કલામંદિર જ્વેલર્સે ગુજરાતમાં વિસ્તારી પોતાની હાજરી, વડોદરામાં ભવ્ય નવા શોરૂમનો શુભારંભ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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કલામંદિર જ્વેલર્સે ગુજરાતમાં વિસ્તારી પોતાની હાજરી,વડોદરામા ભવ્ય નવા શોરૂમનો શુભારંભ
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