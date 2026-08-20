/કલામંદિર જ્વેલર્સે ગુજરાતમાં વિસ્તારી પોતાની હાજરી, વડોદરામાં ભવ્ય નવા શોરૂમનો શુભારંભ

ગુજરાતની અગ્રણી અને વિશ્વસનીય જ્વેલરી બ્રાન્ડ કલામંદિર જ્વેલર્સએ વડોદરામાં તેના ભવ્ય 30,000 ચોરસ ફૂટના ફ્લેગશિપ શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન કરીને વિકાસના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરી છે.
આ ભવ્ય ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે શહેરભરમાંથી સેંકડો જ્વેલરી પ્રેમીઓ, પરિવારો અને શુભેચ્છકો નવા શોરૂમની મુલાકાતે ઉમટી પડ્યા હતા. ગ્રાહકોના ઉત્સાહભર્યા પ્રતિસાદે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે વડોદરાના લોકો ગુણવત્તાયુક્ત કારીગરી, વિશ્વાસપાત્ર બ્રાન્ડ અને વિશ્વસ્તરીય જ્વેલરી ખરીદીના અનુભવને ખૂબ મહત્વ આપે છે.
આ ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહના મુખ્ય અતિથિ તરીકે રાજ્યસભા સાંસદ તથા રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ડિરેક્ટર – કોર્પોરેટ અફેર્સ પરિમલ નથવાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની ગૌરવમય હાજરીએ સમગ્ર કાર્યક્રમને વિશેષ ભવ્યતા બક્ષી હતી.
સમારોહમાં શહેરના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારી આગેવાનો, સામાજિક અગ્રણીઓ, વિશિષ્ટ મહેમાનો અને મોટી સંખ્યામાં આમંત્રિતોએ હાજરી આપી હતી, જેના કારણે સમગ્ર વાતાવરણ ઉત્સવમય બની ગયું હતું.
આધુનિક આર્કિટેક્ચર અને વૈભવી આંતરિક સજાવટ
આધુનિક આર્કિટેક્ચર અને વૈભવી આંતરિક સજાવટ સાથે તૈયાર કરાયેલું આ નવું શોરૂમ ગ્રાહકોને પ્રીમિયમ અને વિશ્વસ્તરીય જ્વેલરી ખરીદીનો અનુભવ કરાવવાના ઉદ્દેશ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
વિશાળ ડિસ્પ્લે એરિયા, અલગ-અલગ કલેક્શન ઝોન, આરામદાયક કસ્ટમર લાઉન્જ અને આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન ગ્રાહકોને નિરાંતે અને આનંદપૂર્વક ખરીદી કરવાની સુવિધા આપે છે.
શોરૂમનો દરેક ખૂણો એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે કે ગ્રાહકો આરામદાયક વાતાવરણમાં પોતાની પસંદગીની જ્વેલરી સરળતાથી પસંદ કરી શકે.
ઉદ્ઘાટનના પ્રથમ જ દિવસથી વહેલી સવારથી ગ્રાહકોનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. મુલાકાતીઓએ ગોલ્ડ, ડાયમંડ, પોલકી, પ્લેટિનમ, એન્ટિક, ટેમ્પલ, બ્રાઇડલ, કન્ટેમ્પરરી તથા ડેઇલી વેર જ્વેલરીના વિશાળ અને આકર્ષક કલેક્શનનું નિરીક્ષણ કર્યું.
લગ્ન, સગાઈ, વર્ષગાંઠ, તહેવારો, કોર્પોરેટ ગિફ્ટિંગ અથવા રોજિંદા ઉપયોગ માટે—દરેક પ્રસંગ અને દરેક વયજૂથને અનુરૂપ ડિઝાઇનોની વિશાળ શ્રેણીએ ગ્રાહકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા.
ગુણવત્તા, પારદર્શિતા અને વ્યક્તિગત સેવા
ગ્રાહકોએ માત્ર જ્વેલરીના વૈવિધ્યસભર કલેક્શનની જ નહીં પરંતુ BIS હોલમાર્ક ગોલ્ડ જ્વેલરી, પ્રમાણિત ડાયમંડ કલેક્શન, પારદર્શક કિંમત વ્યવસ્થા અને અનુભવી જ્વેલરી સલાહકારોની વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન સેવાઓની પણ પ્રશંસા કરી.
દરેક ગ્રાહકની જરૂરિયાત, પસંદગી અને બજેટને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવેલી વ્યક્તિગત સેવા દ્વારા ખરીદીનો સમગ્ર અનુભવ વધુ વિશ્વાસપૂર્ણ અને યાદગાર બન્યો.
વિશેષ લોન્ચ ઓફરે વધાર્યો ઉત્સાહ
ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે જાહેર કરાયેલ "મેકિંગ ચાર્જ પર 100% સુધીની છૂટ" જેવી વિશેષ લોન્ચ ઓફરે ગ્રાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જગાવ્યો હતો.
મર્યાદિત સમય માટે ઉપલબ્ધ આ ઓફરનો લાભ લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકોએ ખરીદી કરી હતી. અનેક પરિવારો અને ગ્રાહકોએ આગામી લગ્ન પ્રસંગો, તહેવારો, વર્ષગાંઠો, પારિવારિક ઉજવણીઓ અને ભેટ આપવા માટે સુંદર અને કિંમતી જ્વેલરીની પસંદગી કરી હતી.
સમગ્ર દિવસ દરમિયાન શોરૂમમાં ગ્રાહકોની ભારે અવરજવર અને ખરીદી જોવા મળી હતી.
ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ
આ ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ પરંપરાગત વિધિ, સુંદર સજાવટ અને ઉષ્માભર્યા સ્વાગત સાથે ઉજવવામાં આવ્યો હતો.
શોરૂમની આકર્ષક સજાવટ, મહેમાનોનું આત્મીય સ્વાગત અને ઉત્સવમય માહોલે ઉપસ્થિત દરેક વ્યક્તિને યાદગાર અનુભવ કરાવ્યો હતો.
આ કાર્યક્રમ વડોદરાના અગ્રણી રિટેલ લોન્ચમાં સ્થાન પામે તેવો ભવ્ય અને સફળ રહ્યો હતો.
મિલન શાહે વ્યક્ત કર્યા વિચારો
આ પ્રસંગે કલામંદિર જ્વેલર્સના ડિરેક્ટર મિલન શાહએ જણાવ્યું હતું કે, "વડોદરાના લોકો તરફથી અમને મળેલો પ્રેમ, વિશ્વાસ અને પ્રોત્સાહન અમારા માટે અત્યંત આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. આ યાદગાર શરૂઆતનો ભાગ બનેલા દરેક ગ્રાહકનો અમે દિલથી આભાર માનીએ છીએ. અમારું આ ફ્લેગશિપ શોરૂમ શ્રેષ્ઠ કારીગરી, પારદર્શિતા અને ઉત્તમ ગ્રાહક સેવાના અમારા સંકલ્પનું પ્રતિબિંબ છે. અમે આગામી પેઢીઓ સુધી દરેક પરિવારના વિશ્વાસને જાળવી રાખી તેમના જીવનના દરેક શુભ પ્રસંગમાં સહભાગી બનવા આતુર છીએ."
વિશ્વાસ, ગુણવત્તા અને શ્રેષ્ઠ કારીગરીની પરંપરા
વિશ્વાસ, ગુણવત્તા અને શ્રેષ્ઠ કારીગરીની સમૃદ્ધ પરંપરા સાથે કલામંદિર જ્વેલર્સે ગુજરાતમાં પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે.
બ્રાન્ડ ભારતીય પરંપરાગત જ્વેલરી કલાને આધુનિક ડિઝાઇન સાથે જોડીને ગ્રાહકોની બદલાતી પસંદગીને અનુરૂપ કલેક્શન રજૂ કરે છે.
દરેક આભૂષણ અત્યંત ઝીણવટભરી કારીગરી અને ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેથી તે જીવનના દરેક ખાસ પ્રસંગને વધુ યાદગાર બનાવી શકે.
બ્રાન્ડના વિસ્તરણમાં મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન
વડોદરામાં આ નવા શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન બ્રાન્ડના વિસ્તરણના માર્ગમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન છે.
બદલાતી ગ્રાહક અપેક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કલામંદિર જ્વેલર્સ માત્ર ઉત્તમ જ્વેલરી જ નહીં પરંતુ વિશ્વાસ, પારદર્શિતા, નવીનતા અને શ્રેષ્ઠ ગ્રાહક સેવા પર આધારિત સંપૂર્ણ શોપિંગ અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
કલામંદિર જ્વેલર્સનો હેતુ વડોદરાના દરેક પરિવારની ખુશીઓ, પરંપરાઓ અને જીવનના યાદગાર પ્રસંગોનો અભિન્ન ભાગ બનવાનો છે.
લગ્ન, સગાઈ, વર્ષગાંઠ, તહેવાર કે અન્ય કોઈપણ શુભ પ્રસંગ હોય—બ્રાન્ડ તેના ગ્રાહકોને એવી જ્વેલરી પ્રદાન કરવા માટે સમર્પિત છે, જે સૌંદર્ય, લાગણી અને અવિસ્મરણીય સ્મૃતિઓનું પ્રતીક બને.
વડોદરામાં મળેલા અદભૂત પ્રતિસાદ બદલ કલામંદિર જ્વેલર્સ શહેરના તમામ ગ્રાહકો અને શુભેચ્છકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે.
બ્રાન્ડ આગામી વર્ષમાં પણ શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા, વિશ્વાસપાત્ર સેવા, નવીનતા અને ઉત્તમ કારીગરી સાથે ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવા અને તેમની દરેક ખુશીના પ્રસંગનો ભાગ બનવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
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