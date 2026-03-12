MMCF પુરસ્કારો 2026: સેવા, હિંમત અને વારસાને સમર્પિત એક પ્રતિષ્ઠિત પરંપરા
MMCF Awards 2026: મહારાણા મેવાડ ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશન (MMCF) દ્વારા આપવામાં આવતા વાર્ષિક MMCF પુરસ્કારો, ભારતમાં એક પ્રતિષ્ઠિત પરંપરા છે જે સમાજ પ્રત્યે સેવા, હિંમત અને સમર્પણના મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપનારા વ્યક્તિઓનું સન્માન કરે છે. આ પુરસ્કારોની સ્થાપના 1980 માં મેવાડના 75મા એકલિંગ દિવાન મહારાણા ભાગવત સિંહ મેવાડ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
મેવાડના ઐતિહાસિક વારસા સાથે જોડાયેલા મૂલ્યોને જીવંત રાખનારા લોકોનું સન્માન કરવા માટે શરૂ કરાયેલા MMCF પુરસ્કારો આજે સંસ્કૃતિ, સમાજ સેવા, શાસન, પર્યાવરણીય સંભાળ અને વારસા સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં યોગદાન આપનારાઓને ઓળખ આપતું એક મહત્વપૂર્ણ મંચ બની ચૂક્યું છે.
આ વર્ષે MMCF એવોર્ડ્સ 2026 શ્રીજી હુઝુર ડૉ. લક્ષ્યરાજ સિંહજી મેવાડ, મેવાડ ગૃહના 77મા રખેવાળ, દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે. મહારાણા મેવાડ ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે તેઓ વારસા સંરક્ષણ, શિક્ષણ, યુવા વિકાસ અને સમુદાય જોડાણ જેવી અનેક પહેલોને આગળ વધારી રહ્યા છે.
આ વર્ષે પુરસ્કાર વિજેતાઓમાં ડૉ. મોલી એમ્મા એટકેનને કર્નલ જેમ્સ ટોડ પુરસ્કાર અને શ્રી કમલેશ સિંહને હલ્દીઘાટી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે. શ્રી મારીમુથુ યોગનાથનને સમાજ સેવા માટે મહારાણા ઉદય સિંહ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. પન્ના ધાઈ પુરસ્કાર કેપ્ટન પ્રણવ છાબરિયા, તેજસ ચવ્હાણ, મોહમ્મદ તાજ હયાત, કેથરિન વાર્શ્નેય, સુષ્મિતા ડેવિડ, ડેબોરાહ તાવારેસ અને ઇશા જયકરને આપવામાં આવશે.
તે ઉપરાંત વેદમૂર્તિ દેવવ્રત મહેશ રેખેને મહર્ષિ હરિત રાશિ પુરસ્કાર, સુશ્રી પ્રીતિકા યાશિની અને શ્રી ભુવનેશ જૈનને મહારાણા મેવાડ પુરસ્કાર, શ્રી તરુણ કુમાર દધીચને મહારાણા કુંભા પુરસ્કાર અને શ્રી અજય રાવતને મહારાણા સજ્જન સિંહ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે. ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતમાં તેમના યોગદાન બદલ હરિપ્રસાદ ચૌરસિયાને ડાગર ઘરાના પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત શ્રીમતી ડિમ્પલ ચાંદતને રાણા પુંજા પુરસ્કાર, શ્રીમતી અવની લેખરા અને શ્રી રામ રતન જાટને અરાવલી પુરસ્કાર, અને શ્રી રાજેશ વૈષ્ણવને વિશેષ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. સમારોહ દરમિયાન રાજસ્થાનના શ્રેષ્ઠ પોલીસ સ્ટેશનને પણ સન્માનિત કરવામાં આવશે.
