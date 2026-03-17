મહારાણા મેવાડ ફાઉન્ડેશન ૪૨મા વાર્ષિક પુરસ્કાર સમારોહમાં માનવીય મૂલ્યો અને યુવા પ્રતિભાઓનું સન્માન
Maharana Mewar Charitable Foundation દ્વારા આયોજિત ૪૨મા વાર્ષિક પુરસ્કાર સમારોહમાં સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનાર પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ અને દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ગણાતા પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ અને મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી Lakshyaraj Singh Mewarએ સમારોહમાં હાજર તમામ મહાનુભાવો અને વિદ્યાર્થીઓને પુરસ્કારો અર્પણ કર્યા.
- Marimuthu Yoganathanને મહારાણા ઉદય સિંહ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો
- રમતગમત ક્ષેત્રે Ram Ratan Jat અને પેરાલિમ્પિક પદક વિજેતા Avani Lekharaને અરાવલી સન્માન એનાયત
- મહારાણા મેવાડ એવોર્ડ ભારતની પ્રથમ ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલા પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર Prithika Yashini અને વરિષ્ઠ પત્રકાર Bhuvnesh Jainને એનાયત
મેવાડની ભવ્ય અને પ્રાચીન પરંપરાઓને આગળ ધપાવવાના ઉદ્દેશ્યથી આયોજિત આ સમારોહમાં વિદ્વાનો, સામાજિક કાર્યકરો, કલાકારો અને વિવિધ ક્ષેત્રોના યુવા પ્રતિભાઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. કાર્યક્રમની શરૂઆત પરંપરાગત રીતે દીપ પ્રગટાવીને કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે પરમેશ્વર શ્રી Eklingnathji તથા ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક Bhagwat Singh Mewarને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને સમારોહનું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.
પોતાના સંબોધન દરમિયાન ડૉ. લક્ષ્યરાજ સિંહ મેવાડે પોતાના પૂર્વજોને યાદ કરતાં પોતાના પિતા Arvind Singh Mewarને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે ૭૭મા શ્રી એકલિંગ દીવાન તરીકે તેઓ પોતાના પિતા પાસેથી વારસામાં મળેલા મૂલ્યો અને પરંપરાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ મેવાડની સમૃદ્ધ પરંપરાઓને આગળ ધપાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ ભાવનાને વ્યક્ત કરતાં તેમણે પોતાના પિતાની સ્મૃતિમાં નવો રાષ્ટ્રીય સ્તરનો સન્માન “મહારાણા અરવિંદ સિંહ મેવાડ એવોર્ડ” જાહેર કર્યો.
૮૧ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા
ડૉ. મેવાડે ભારત અને વિદેશથી આવેલા મહાનુભાવોને પુષ્પમાળાઓ પહેરાવી સ્વાગત કર્યું. કાર્યક્રમની શરૂઆત વિદ્યાર્થીઓના સન્માનથી થઈ, જેમાં કુલ ૮૧ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. તેમની સિદ્ધિઓને બિરદાવતાં ઉપસ્થિત મહેમાનો ઉભા રહી તાળીઓ પાડી તેમના ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો. આ વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય કર્નલ જેમ્સ ટોડ એવોર્ડ અમેરિકન વિદ્વાન Molly Emma Aitkenને એનાયત કરવામાં આવ્યો. તેઓ ભારતીય લઘુચિત્ર ચિત્રકળા, ખાસ કરીને મેવાડ અને રાજપૂત દરબાર ચિત્રકળાના અભ્યાસના અગ્રણી નિષ્ણાત છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તરનો હલ્દીઘાટી એવોર્ડ વરિષ્ઠ પત્રકાર Kamlesh Kishore Singhને એનાયત કરવામાં આવ્યો. તેઓ છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી ભારતીય મીડિયા ક્ષેત્રમાં સક્રિય રહી ડિજિટલ પત્રકારત્વ અને હિન્દી પત્રકારત્વના વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપી રહ્યા છે.
આ વર્ષે ભારતીય વાયુસેનાના સ્ક્વોડ્રન લીડર Rizwan Malik (VRC)ને હાકીમ ખાન સુર એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો. ૨૦૨૫માં Operation Sindoor દરમિયાન દર્શાવેલી બહાદુરી બદલ તેમને Vir Chakraથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
જાણો કોને કોને મળ્યા એવોર્ડ
પર્યાવરણ સંરક્ષણમાં નોંધપાત્ર યોગદાન બદલ “ભારતના વૃક્ષ પુરુષ” તરીકે જાણીતા Marimuthu Yoganathanને મહારાણા ઉદય સિંહ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
ફરજની બહારની અસાધારણ સેવા બદલ આપવામાં આવતો પન્ના ધાયા એવોર્ડ આ વર્ષે Jet Airways ફ્લાઇટ 9W-569ના ક્રૂ સભ્યોને સામૂહિક રીતે એનાયત કરવામાં આવ્યો. ૨૦૧૭માં તેમણે ૩૫,૦૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએ મર્યાદિત સંસાધનો વચ્ચે કટોકટી પ્રસૂતિ સફળતાપૂર્વક સંભાળી હતી.
આ વર્ષે પ્રથમ “મહારાણા અરવિંદ સિંહ મેવાડ એવોર્ડ” Puneet Chhatwal (Managing Director & CEO, Indian Hotels Company Limited)ને ભારતના પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં તેમના યોગદાન બદલ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
રાજ્ય સ્તરના સન્માનોમાં મહર્ષિ હરિત રાશિ પુરસ્કાર વેદમૂર્તિ દેવવ્રત મહેશ રેખેને એનાયત કરવામાં આવ્યો. ૧૯ વર્ષીય દેવવ્રતે વારાણસીમાં ૫૦ દિવસ સુધી શુક્લ યજુર્વેદના દુર્લભ દંડકરામ વિકૃતિપાઠનું સંપૂર્ણ પાઠ કરીને વૈદિક પરંપરાને જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.
આ વર્ષે મહારાણા મેવાડ એવોર્ડ ભારતની પ્રથમ ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલા પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર Prithika Yashini અને વરિષ્ઠ પત્રકાર Bhuvnesh Jainને એનાયત કરવામાં આવ્યો.
અન્ય સન્માનોમાં સાહિત્યકાર તરુણ કુમાર દધીચને મહારાણા કુંભા પુરસ્કાર, આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત રેતી કલાકાર અજય રાવતને મહારાણા સજ્જન સિંહ પુરસ્કાર, પદ્મ વિભૂષણ પંડિત Hariprasad Chaurasiaને ડાગર ઘરાના પુરસ્કાર, તેમજ મંડણા કલાકાર ડિમ્પલ ચંદતને રાણા પૂંજા પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યા.
રાજેશ વૈષ્ણવને રાજ્ય સ્તરનું “મહારાણા મેવાડ વિશેષ સન્માન”
રમતગમત ક્ષેત્રે Ram Ratan Jat અને પેરાલિમ્પિક પદક વિજેતા Avani Lekharaને અરાવલી સન્માન એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત, રાજસ્થાનના શ્રેષ્ઠ પોલીસ સ્ટેશન સુરતગઢ શહેર અને મેવાડની ૫૦૦ વર્ષ જૂની પવિત્ર જળ પરંપરા ‘સાંઝી’ના સંરક્ષણમાં યોગદાન આપવા બદલ ઉદયપુરના રાજેશ વૈષ્ણવને રાજ્ય સ્તરનો “મહારાણા મેવાડ વિશેષ સન્માન” એનાયત કરવામાં આવ્યો. અંતમાં મહાલક્ષિકા કુમારી મેવાડે આભાર વ્યક્ત કર્યો. કાર્યક્રમનું સંચાલન હિન્દીમાં ગોપાલ સોની અને અંગ્રેજીમાં શ્રીમતી રૂપા ચક્રવર્તીએ કર્યું હતું.
