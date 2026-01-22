હવે અનુભવ નહીં, પણ બદલાવાની તૈયારી અને તમારો ઈરાદો જ કરિયરમાં સફળતા અપાવશે
અગાઉ ભરતી વખતે અનુભવનું ખાસ્સું મહત્વ રહેતું હતું પરંતુ હવે સમય બદલાયો છે અને અનુભવ કરતા પણ કઈ વ્યક્તિ બદલાતી જરૂરિયાતોની સાથે પોતાને કેટલો ઝડપથી તેમાં ઢાળી શકે તે મહત્વનું બન્યું છે. ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ ના બીજા એપિસોડમાં LinkedInના APAC VP of Talent & Learning Solutions, રૂચી આનંદ, અને Wiproના Chief Operating Officer, સંજીવ જૈને આ મુદ્દે વાતચીત કરી.
Trending Photos
આજે લગભગ દરેક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એક મોટો પડકાર જોવા મળી રહ્યો છે, કુશળતા એ નોકરીની ભૂમિકાઓ કરતા વધુ ઝડપથી વિક્સી રહી છે. આવામાં ભરતીકર્તાઓ અને વ્યવસાયિકો બંને માટે નોકરી માટેની તૈયારીનો અર્થ હવે એ નથી કે કોની પાસે ભૂતકાળનો કેટલો અનુભવ છે, પરંતુ કઈ વ્યક્તિ સતત બદલાતી જરૂરિયાતો સાથે પોતાને કેટલો ઝડપથી તેમાં ઢાળી શકે છે તેની ઓળખ વિશે છે, કારણ કે નોકરીની ભૂમિકાઓ પોતે સતત બદલાઈ રહી છે.
આ જ બદલાવ Zee Media સાથે મળીને તૈયાર કરાયેલા ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ ના બીજા એપિસોડના કેન્દ્રમાં છે. આ વાતચીતમાં LinkedInના APAC VP of Talent & Learning Solutions, રૂચી આનંદ, અને Wiproના Chief Operating Officer, સંજીવ જૈન સામેલ છે. એપિસોડમાં એ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કે કઈ રીતે AI કુશળતાઓની માંગને ઝડપથી બદલી રહ્યું છે અને ભારતના બદલાતા જોબ માર્કેટમાં કરિયરને સુરક્ષિત અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર રાખવા માટે કઈ વાતોની જરૂરિયાત છે.
AIના સમયમાં કૌશલ્યમાં સુધારો અને શીખવાની પ્રક્રિયા સતત ચાલતી રહે છે
AI એ કામ કરવાની પદ્ધતિને સમજવા અને તેને અંજામ આપવાની પ્રક્રિયામાં લાંબા સમયથી ચાલતા ફેરફારને વધુ ઝડપી કર્યો છે. રૂચી આનંદ આ ફેરફારના વ્યાપને સમજાવતા જણાવે છે કે આજે કોઈ પણ ભૂમિકામાં સફળ થવા માટે જરૂરી લગભગ 70 ટકા કૌશલ્ય 2030 સુધીમાં બદલાઈ જશે. તેનો અર્થ એ થયો કે કુશળતાનો જીવનકાળ હવે ખુબ નાનો રહી ગયો છે અને વ્યવસાયિકોએ સતત પોતાની કુશળતામાં નવા કૌશલ્ય જોડતા રહેવું પડશે.
સંજીવ જૈન આ દૌરના મહત્વને સમજાવવા માટે AI ના પ્રભાવની સરખામણી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના સમયે આવેલી એસેમ્બલી લાઇન સાથે કરે છે જેણે કામ કરવાની પદ્ધતિને હંમેશા માટે બદલી નાખી હતી. તેમના મુજબ, આજે AI ની સમજ સંગઠનોને મોટા સ્તર પર નવીનતા લાવવામાં સક્ષમ બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે AI સાક્ષરતા હવે માત્ર એન્ટ્રી લેવલ જ નહીં પરંતુ લીડરશીપ ભૂમિકા માટે પણ જરૂરી થઈ ગઈ છે. AIની પ્રાથમિક સમજ હવે લઘુત્તમ જરૂરિયાત બની ચૂકી છે જ્યારે અસલ ફરક તો પ્રોફેશનલ તેના ઉપર કેટલું નવું અને સારું બનાવી શકશે એ વાત પર પડશે.
નવી કુશળતાઓ પ્રાથમિકતાઓ: માનવીય ગુણોનું વધતું મહત્વ
જેમ જેમ AIનું જ્ઞાન આધાર સ્તંભ બની રહ્યું છે તેમ તેમ માનવીય ક્ષમતાઓ અસલ ઓળખ બની રહી છે. રૂચી આનંદ જણાવે છે કે સર્જનાત્મકતા, સમસ્યાનું નિરાકરણ, વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી અને નવીનતા જેવી કુશળતાઓ હવે ટેક્નોલોજીથી લઈને નાણાં અને કામગીરી સુધી દરેક ભૂમિકામાં મહત્વની થઈ ગઈ છે. આ જ મિશ્ર કુશળતાઓ આજે ભરતીકર્તાઓએ સૌથી વધુ શોધવી પડે છે. ભારતમાં 64% ભરતીકર્તાઓ માને છે કે યોગ્ય ટેક્નિકલ અને માનવીય કુશળતાઓનું સંતુલન રાખનારા ઉમેદવારો શોધવા તેમના માટે મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.
શીખવાની ક્ષમતા જ અસલ ઓળખ
આ અંતરને દૂર કરવા માટે સતત શીખવું અને તેને સ્પષ્ટ રીતે દેખાડવું એ ખુબ જરૂરી છે. રૂચી આનંદ તેને ટ્રાફિક સિગ્નલના ઉદાહરણથી સમજાવે છે. કારણ વગર કરિયર બ્રેક કે બદલાવ, ભરતીકર્તાઓ માટે રેડ સિગ્નલ જેવા હોય છે. વ્યવસાયિકોએ પોતાની પ્રોફાઈલ પર આ બદલાવના કારણ સમજાવવા જોઈએ જેથી કરીને સમગ્ર તસવીર સામે આવી શકે. અધૂરી પ્રોફાઈલ એમાં પણ ખાસ કરીને જરૂરી કુશળતાઓની જાણકારી ન હોય તે યલ્લો સિગ્નલ ગણાય છે. જ્યારે સ્પષ્ટ અને મજબૂત પ્રોફાઈલ- જેમાં સારી પ્રોફાઈલ સમરી, મજબૂત સ્કિલ સેટ અને ‘Open to Work’ બેજ દ્વારા જોબ સર્ચનો સ્પષ્ટ ઈરાદો જોવા મળે તે ભરતીકર્તાઓને ગ્રીન સિગ્નલ આપે છે.
સ્પષ્ટ ઈરાદો અને અપડેટેડ પ્રોફાઈલની અસર
Open to Work, નોટિસ પીરિયડ, પગારની અપેક્ષાઓ અને અપડેટેડ કુશળતાઓ જેવા ફીચર્સ ભરતીકર્તાઓને કોઈ વ્યવસાયિકની તૈયારીને જલદી અને ભરોસા સાથે સમજવામાં મદરૂપ થાય છે. આંકડા મુજબ જે LinkedIn પ્રોફાઈલ્સમાં પાંચ કે તેનાથી વધુ કુશળતાઓ જોડવામાં આવે છે તેમની ભરતીકર્તાઓ દ્વારા જોવાની સંભાવના 5.6 ગણી સુધી વધી જાય છે. બદલાતા જોબ માર્કેટમાં જે વ્યવસાયિકો શીખવાની ઈચ્છા, સ્પષ્ટ ઈરાદો અને પોતાને ઢાળવાની ક્ષમતાને ખુલીને દેખાડી શકે છે એ જ આગળ વધી શકશે.
Beyond AI, CVs & JDsનો બીજો એપિસોડ જુઓ:
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે