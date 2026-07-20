રેડિયોથી ડિજિટલ સુધી હવે AIનો પાવર : Reliance લાવ્યું ભવિષ્યની યુનિફાઇડ મીડિયા ઇકોસિસ્ટમ, 'ONE BIG WORLD'

રિલાયન્સ બ્રોડકાસ્ટ નેટવર્ક લિમિટેડ દ્વારા 'ONE BIG WORLD'ના લોન્ચિંગની જાહેરાત: AI સંચાલિત ભવિષ્ય માટે ભારતની યુનિફાઇડ મીડિયા અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમ
BIG FMના વિશ્વાસ અને વારસાથી પ્રેરિત આ અગ્રગણ્ય પહેલ ભારતની સૌથી કનેક્ટેડ મીડિયા અને એન્ટરટેઇમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમના સર્જન માટે રેડિયો, મલ્ટી-ફોર્મેટ ન્યૂઝ નેટવર્ક, ડિજિટલ એન્ટરટેઇનમેન્ટ પ્લેટફોર્મ, ડિજિટલ OOH અને લાઇવ એક્સપિરિયન્સને સંકલિત કરે છે.
ONE BIG WORLD એકમાત્ર પ્લેટફોર્મ નથી - તે એક ફિલસૂફી
ONE BIG WORLD 67 BIG એફએમ રેડિયો સ્ટેશન, BIG ન્યૂઝ નેટવર્ક, 100 મિલિયન+ લાઇફટાઇમ BIG લાઇવ યુઝર્સ, 20 મિલિયન+ સોશિયલ મીડિયા રિચ અને 75+ શહેરોમાં 5,000+ BIG DOOH સ્ક્રીન થકી 500 મિલિયનથી વધારે માસિક વપરાશકર્તાઓ સુધી પોતાની પહોંચ ધરાવે છે. આ લોન્ચ BIG FM વન, BIG એક્સપિરિયન્સ અને BIG વાઇબની શરૂઆત થકી હાઇપરલોકલ, વર્નાક્યુલર ડિજિટલ અને એક્સપિરિન્શિયલ સેક્ટર્સમાં મહત્ત્વપૂર્ણ વિસ્તરણના પણ સંકેત આપે છે.
હાર્દરૂપ રીતે, ONE BIG WORLD એકમાત્ર પ્લેટફોર્મ નથી - તે એક ફિલસૂફી છે. કન્ટેન્ટ, ડિસ્ટ્રિબ્યુશન, ઓડિયન્સ અને બ્રાન્ડ એક્સપિરિયન્સની વચ્ચે રહેલા તફાવતોને દૂર કરીને RBNL અભૂતપૂર્વ મલ્ટી-પ્લેટફોર્મ નેટવર્કનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે, જે ગ્રાહકો સાથે ગાઢ જોડાણ, સમુદાય નિર્માણ, વેપાર અને એડ્વટાઇઝર્સ માટે નોંધપાત્ર પરિણામો મેળવવા માટે ઇષ્ટતમ લાભ મેળવે છે.
મીડિયા પાવરહાઉસના નિર્માણમાં એક સાહસપૂર્ણ નવા પ્રકરણનો ઉમેરો
આ લોન્ચ પ્રસંગે RBNLના ચેરમેન સાહિલ મંગલાએ જણાવ્યું હતું કે,"આશરે બે દાયકાથી BIG FMએ ઊંડા વિશ્વાસ, હાઇપર લોકલ સુસંગતતા અને ભારતીય ઓડિયન્સ સાથે અભૂતપૂર્વ ભાવનાત્મક જોડાણ પ્રસ્થાપિત કર્યુ છે.
ONE BIG WORLD અમારી ઊભરી રહેલી નોન-લિનિયર કન્ઝ્યુમર સફરનો વ્યૂહાત્મક પ્રતિભાવ છે. તે રિલાયન્સ બ્રોડકાસ્ટને રેડિયો બ્રોડકાસ્ટરમાંથી અત્યંત મહત્ત્વના રોજિંદા સાથીમાં પરિવર્તિત કરે છે, જે રેડિયો, ન્યૂઝ, ડિજિટલ, DOOH અને લાઇવ એક્સપિરિયન્સના એક સર્વસમાવેશી, AI-પાવર્ડ ઇકોસિસ્ટમમાં પરિવર્તિત કરે છે. મોટા રોકાણકર્તાઓ અને અગ્રણી બિઝનેસ જૂથોથી સમર્થિત આ પહેલ ભારતના સૌથી પ્રગતિશીલ, કનેક્ટેડ અને ભરોસા આધારિત મીડિયા પાવરહાઉસના નિર્માણમાં એક સાહસપૂર્ણ નવા પ્રકરણનો ઉમેરો કરે છે."
હવે બ્રાન્ડ્સે જુદા-જુદા કેમ્પેઇન માટે અલગ-અલગ જગ્યાએ મહેનત કરવાની જરૂર નથી
RBNLના CEO આશિત કુકિયને ઉમેર્યું હતું કે, "ONE BIG WORLD સાથે અમે ગ્રાહકો અને એડ્વર્ટાઇઝિંગ પાર્ટનર્સ માટે મૂલ્યવાન એક નવા પાસાંનો ઉમેરો કરી રહ્યાં છે. હવે બ્રાન્ડ્સે જુદા-જુદા કેમ્પેઇન માટે અલગ-અલગ જગ્યાએ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. અમે કન્ટેન્ટ ક્રિએશનથી માંડીને મલ્ટી-ચેનલ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન અને રેડિયો, ન્યૂઝ, ડિજિટલ, DOOH અને એક્સપિરેન્શિયલ પ્લેટફોર્મ પર ઓન-ગ્રાઉન્ડ એક્ટિવેશન સુધી 360 ડિગ્રી મજબૂત ઇન-હાઉસ સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યાં છે. આ સંકલિત અભિગમ રિયલ ROI સાથે વધુ ગાઢ એન્ગેજમેન્ટ, વધુ મોટ વ્યાપ અને માપી શકાય તેવા બિઝનેસ પરિણામો ઉપલબ્ધ કરાવે છે."
ONE BIG WORLD ત્રણ વ્યૂહાત્મક સ્તંભો ઉપર નિર્માણ પામેલું છેઃ
1. ફાઉન્ડેશન પિલર્સ
2. ડિજિટલ અને પ્રોડક્ટ ફ્રન્ટિયર્સ
BIG FM ONE: આ ફ્લેગશિપ ટેક અને AI સંચાલિત ડિજિટલ ડેસ્ટિનેશન છે જે એપિસોડિક લિસનિંગને રોજિંદી આદત આધારિત ઉપયોગમાં પરિવર્તિત કરે છે. તે વર્નાક્યુલર, હાઇપરલોકલ, વર્ટિકલ, શોર્ટ અને લોંગ ફોર્મેટમાં ઓડિયો-વીડિયો કન્ટેન્ટ, કમ્યુનિટી સ્પેસિસ, ઇન્ટરેક્ટિવ ફોર્મેટ, ઇન્ટિલિજન્ટ પર્સનાલાઇઝેશન અને ગ્લોબલ સ્ટિમીંગ એમ્બિશન સાથે ઇન્ટિગ્રેટેડ કોમર્સની વિશેષતા ધરાવે છે.
BIG LIVE: RBNLનું 100 મિલિયન+ લાઇફટાઇમ યુઝર્સ ધરાવતું સ્થાપિત થયેલું ડિજિટલ એન્ગેજમેન્ટ હબ છે, જે 'આસ્ક RJ' અને 'BIG FM કે પંડિત જી' જેવા ઇન્ટરેક્ટિવ ફોર્મેટ્સ ધરાવે છે.
BIG સોશિયલ કન્ટેન્ટઃ વિકસી રહેલી સોશિયલ મીડિયા ઇકોસિસ્ટમ વર્તમાનમાં 20 મિલિયન+ યુઝર્સ સુધી પહોંચી રહી છે, જે તમામ શ્રેણીઓ અને ફોર્મેટ્સમાં 100થી વધારે હેન્ડલ્સ સાથે નોંધપાત્ર રીતે વ્યાપ વધારવા માટે તૈયાર છે.
3. એક્સપિરિન્શિયલ અને લાઇવ વર્ટિકલ્સ
BIG વાઇબઃ હાઇ ફ્રિકવન્સી, યુથ સેન્ટ્રિક લાઇવ એન્ટરટેઇનમેન્ટ વર્ટિકલ નાઇટલાઇફ, આર્ટિસ્ટ ટૂર્સ અને પ્રિમિયમ વેન્યુ પાર્ટનરશિપને લક્ષમાં રાખે છે.
BIG કોન્સર્ટ્સ & IPs: સફળ કોન્સર્ટ્સ (પાપોન, જાવેદ અલી, હર્શદીપ કૌર, સલમાન અલી વગેરે) ઉપર નિર્માણ પામેલું આ નેટવર્ક મલ્ટી-સિટી આર્ટિસ્ટ ટૂર્સ, એવોર્ડ્સ (BIG ઇમ્પેક્ટ એવોર્ડ્સ, BIG મરાઠી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એવોર્ડ્સ), એક્સ્પો, કાર્નિવલ, કન્ક્લેવ ફેસ્ટ (BIG મેકર્સ, BIG ઑટો એક્સ્પો, BIG ફેમિલી ફેસ્ટ વગેરે) થકી પોતાનો વ્યાપ વિસ્તારી રહ્યું છે.
BIG એક્સપિરિયન્સઃ સ્પેશિયાલાઇઝ્ડ MICE અને એન્ટરપ્રાઇઝ એક્સપિરિયન્શિયલ વર્ટિકલ હાઇ-વેલ્યુ IP ક્રિએશન, વિશાળ પાયા પર બ્રાન્ડ લોન્ચિસ અને સ્ટ્રેટેજિક કોર્પોરેટ એન્ગેજમેન્ટ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
આ લોન્ચ એવા મહત્ત્વપૂર્ણ સમયે થવા જઈ રહી છે જ્યારે ઑડિયન્સ બહુવિધ પ્લેટફોર્મ પરથી કન્ટેન્ટનો વપરાશ કરે છે અને એડ્વટાઇઝર્સ રિચ, રિલેવન્સ અને ઇમ્પેક્ટ માટે પાર્ટરન્સને એક મંચ ઉપર એકત્રિત કરવા માંગે છે. ONE BIG WORLDની શરૂ થવા જઈ રહેલી મજબૂત પહેલ, ડેડિકેટેડ લીડરશિપ અને અવિરત વિસ્તરણ મારફતે RBNL ભારતનું સૌથી સર્વસમાવેશી, ફ્યુચર-રેડી અને ઇનોવેશન-આધારિત મીડિયા અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમની સ્થાપના કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે.
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