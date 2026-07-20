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રેડિયોથી ડિજિટલ સુધી હવે AIનો પાવર : Reliance લાવ્યું ભવિષ્યની યુનિફાઇડ મીડિયા ઇકોસિસ્ટમ, 'ONE BIG WORLD'

રિલાયન્સ બ્રોડકાસ્ટ નેટવર્ક લિમિટેડ (RBNL) દ્વારા આજે ONE BIG WORLDના સત્તાવાર લોન્ચિંગ સાથે પ્રોગ્રેસિવ, ઇન્ટિગ્રેટેડ મીડિયા અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ પાવરહાઉસમાં તેની નવી શરૂઆતની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. BIG FMના શાનદાર વારસા ઉપર નિર્મિત ONE BIG WORLD તેના એકલ વર્ટિકલ્સથી સંપૂર્ણ સંકલિત ઇકોસિસ્ટમ તરફ વ્યૂહાત્મક પ્રયાણ સૂચવે છે, જેને વપરાશકર્તાઓના રોજિંદા જીવનના દરેક ભૌતિક અને ડિજિટલ ટચપોઇન્ટનો સમાવેશ કરવા માટે રચના કરવામાં આવી છે. ONE BIG WORLD નોઇડામાં શરૂ થવા જઈ રહેલા 60,000 ચોરસ ફૂટના વિશાળ વિસ્તારમાંથી સંચાલિત થશે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 20, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:10 PM IST
રેડિયોથી ડિજિટલ સુધી હવે AIનો પાવર : Reliance લાવ્યું ભવિષ્યની યુનિફાઇડ મીડિયા ઇકોસિસ્ટમ, 'ONE BIG WORLD'

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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