સ્માર્ટ હાયરિંગ, મોટી અસરઃ ભરતીકર્તા બિઝનેસ માટે આટલા જરૂરી કેમ થઈ રહ્યાં છે
સ્માર્ટ હાયરિંગની કેવી અસર જોવા મળતી હોય છે....ઝી મીડિયાની સ્પેશિયલ સિરીઝ Beyond AI, CVs & JDs’ with Linked Inના પ્રથમ એપિસોડમાં લિન્ક્ડઈન ટેલેન્ટ એન્ડ લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ (ઈન્ડિયા)ના હેડ રુચિ આનંદ, વિપ્રોના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસ સંજીવ જૈને રિક્રુટર્સ એટલે કે ભરતીકર્તાઓના બિઝનેસમાં મહત્વ પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરી.
AI એ તે પદ્ધતિ બદલી નાખી છે કે ભરતીકર્તા ટેલેન્ટને કઈ રીતે માપે છે અને હાયરિંગની સફળતાને કેમ વ્યાખ્યાયિત કરે છે. અનેક અરજીઓ વચ્ચે ટેલેન્ટની ક્વોલિટીની સાથે-સાથે હાયરિંગનો સમય પણ ખૂબ જરૂરી થઈ રહ્યો છે- જેનાથી સ્પીડ, સ્કિલ્સ અને ROI વચ્ચે બેલેન્સ બનાવવું જરૂરી થઈ ગયું છે. પરિણામે ભરતીકર્તા ગ્રાઉન્ડ લેવલના અસેસમેન્ટ માટે ડેટા ટેક્નોલોજી અને AI પર નિર્ભર થઈ રહ્યાં છે અને વધુ સમય અરજીઓને ફિલ્ટર કરવાની જગ્યાએ વેલ્યુનું મૂલ્યાંકન કરવામાં પસાર કરી રહ્યાં છે. ભારતમાં 52% ભરતીકર્તા સ્માર્ટ હાયરિંગ ટેક્નોલોજીને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યાં છે. AI ભરતીકર્તાને ટેલેન્ટ સિગ્નલ અને બિઝનેસ ફિટ માટે શાનદાર ફિલ્ટરમાં બદલી રહ્યાં છે.
ઝી મીડિયાની લિંક્ડઇનની સાથે સ્પેશિયલ સિરીઝ, 'બિયોન્ડ AI, CVs અને JDs'' ના પ્રથમ એપિસોડમાં લિંક્ડઇન ટેલેન્ટ એન્ડ લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ, ઈન્ડિયાના હેડ રૂચિ આનંદ અને વિપ્રોના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર સંજીવ જૈનએ ચર્ચા કરી કે કઈ રીતે AI ભરતીકર્તાની પ્રાથમિકતાને ફરી લખી રહ્યું છે, સફળતાના માપદંડને નવો આકાર આપી રહ્યું છે અને તેને રણનીતિક ટેલેન્ટ એડવાઇઝર બનાવવામાં મદદ કરી રહ્યું છે.
ઝડપી ભરતી = સરસ. વધુ સમજદાર ભરતી = વધુ સરસ. વ્યવસાયિક હેતુ સાથે ભરતી = મહત્વપૂર્ણ
ભરતીકર્તાની મુખ્ય પ્રાયોરિટી સ્કિલ્સવાળા હાઈ-ક્વોલિટી ઉમેદવાર
આજના ભરતીકર્તા ખુબ અલગ ઈરાદાથી કામ કરી રહ્યાં છે. લિંક્ડઇનના ડેટા અનુસાર ભારતીય ભરતીકર્તાની મુખ્ય પ્રાયોરિટી ટ્રાન્સફરેબલ સ્કિલ્સવાળા હાઈ-ક્વોલિટી ઉમેદવાર શોધવા (52%), સ્માર્ટ હાયરિંગ ટેક્નોલોજી અપનાવવી (52%) અને સાથે C-suite લીડર્સને હાયરિંગ ઈન્વેસ્ટમેન્ટનો ROI સાબિત કરવો (46%). આ ફેરફાર વ્યવહારિક ભરતીથી હટી બિઝનેસના પરિણામો તરફ એક મોટા પરિવર્તનને દર્શાવે છે.
આ એપિસોડ દરમિયાન આનંદે આ ફેરફારને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવ્યા. તે જણાવે છે કે ભરતીકર્તા આજે હાયરિંગના ખર્ચથી હટી પ્રતિ કર્મચારી રેવેન્યુ પર ધ્યાન આપી રહ્યાં છે, એટલે કે જલ્દીથી જગ્યા ભરવાની જગ્યાએ તે ખાતરી કરી રહ્યાં છે કે નવી હાયરિંગની સારી અસર થાય. સંગઠન હવે ભરતીકર્તામેન્ટને તે આધાર પર જોઈ રહ્યાં નથી કે તે કેટલો ઓછો ખર્ચ કરે છે પરંતુ તે આધાર પર જોઈ રહ્યાં છે કે હાયરિંગથી વર્કફોર્સનું પરફોર્મંસ, પ્રોડક્ટિવિટી અને કુલ બિઝનેસ આઉટપુટ કેટલો સારી રીતે મજબૂત થાય છે.
AI સ્માર્ટ, સાહજિક અને વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરી રહ્યું છે. સ્પીડ, ક્વોલિટી અને ચોકસાઈની વધતી માંગની સાથે મોટા ભાગના ભરતીકર્તા હાયરિંગ પ્રોસેસના બધા તબક્કામાં AI-પાવર્ડ ટૂલ્સ પર વિશ્વાસ કરી રહ્યાં છે. સ્ક્રીનિંગ અને અસેસમેન્ટથી લઈને પર્સનલાઇઝ્ડ આઉટરીચ સુધી- AI હાયિંગના દરેક તબક્કામાં ઝડપથી મદદ કરી રહ્યું છે, પરંતુ તેનો ફાયદો જજમેન્ટ, ગવર્નન્સ અને રોલની ક્લેરિટી પર નિર્ભર કરે છે.
મેનુઅલ મહેનત ઓછી અને શોર્ટલિસ્ટની ક્વોલિટીમાં થાય છે સુધાર
જૈને વિપ્રોનું એક મજબૂત ઉદાહરણ આપ્યું છે. AI હવે કંપનીને નોકરીના તેવા વર્ણનો બનાવવામાં મદદ કરે છે જે સ્કિલની જરૂરિયાત પર આધારિત હોય છે, જેનાથી તે ખાતરી થાય છે કે ભૂમિકા ક્ષમતા પ્રમાણે નક્કી થાય, ન પદ પ્રમાણે. તેમણે આગળ જણાવ્યું કઈ રીતે તેમની સિસ્ટમ હવે આ સ્કિલ્સ-આધારિત જરૂરિયાત પ્રમાણે પ્રોફાઇલને સ્ક્રીન કરે છે, જેનાથી મેનુઅલ મહેનત ઓછી થાય છે અને શોર્ટલિસ્ટની ક્વોલિટીમાં સુધાર થાય છે. વિપ્રો પહેલા રાઉન્ડના ઈન્ટરવ્યુ માટે AIનો ઉપયોગ કરે છે, જેનાથી સુસંગતતામાં સુધાર થાય છે, ભેદભાવ ઓછો થાય છે અને ભરતીકર્તાનો સમય બચે છે, જેથી તે વધુ જરૂરી કામ પર ધ્યાન આપી શકે. જૈન કહે છે કે 'AI વારંવાર થતાં કામોને ખતમ કરે છે જેથી ભરતીકર્તા તે વસ્તુ પર વધુ ધ્યાન આપી શકે જે ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે.
સંપૂર્ણ ભારતમાં આ પેટર્ન ઝડપથી વધી રહી છે. ભરતીકર્તા હવે AI નો ઉપયોગ ઝડપથી શોર્ટલિસ્ટ કરવા, વધુ સ્માર્ટ વાતચીત કરવા, જોડાણને વ્યક્તિગત કરવા અને વધુ કાર્યક્ષમ ભરતી યાત્રાઓ બનાવવા માટે કરી રહ્યા છે.
AI વધુ સારા ડેટા સુધી પહોંચ આપી વધારે છે
ભરતીકર્તાની ભૂમિકા હવે બિઝનેસ માટે જરૂરી થઈ ગઈ છે. હવે ફક્ત અમલીકરણ ભાગીદારો તરીકે જોવામાં ન આવતા, ભરતી કરનારાઓ વ્યૂહાત્મક સલાહકારોની ભૂમિકામાં વધુને વધુ પ્રવેશ કરી રહ્યા છે જે સંગઠનાત્મક ક્ષમતા અને લાંબા ગાળાના વિકાસને પ્રભાવિત કરે છે. જેમ આનંદ જણાવે છે આ ફેરફાર હંમેશાથી થઈ રહ્યો હતો, પરંતુ હવે AI ને કારણે વધી ગયો છે. સ્કિલ્સ, હાયરિંગ પેટર્ન અને ટેલેન્ટ મૂવમેન્ટની ઊંડી જાણકારી સાથે ભરતીકર્તા વર્કફોર્સ સ્ટ્રેટેજીમાં એક અનોખો દ્રષ્ટિકોણ લાવે છે. AI તેને વધુ સારા ડેટા સુધી પહોંચ આપી વધારે છે, જેનાથી તે જરૂરિયાતનો અંદાજ લગાવી શકે છે, બિઝનેસ લીડર્સની સલાહ લઈ શકે છે અને સંસ્થાના લક્ષ્યો પ્રમાણે ટેલેન્ટ પાઇપલાઇન ડિઝાઇન કરી શકે છે.
પ્રોડક્ટિવિટી અને કાર્યદક્ષતા વધે છે
LinkedIn નું રિસર્ચ આ પરિવર્તનને મજબૂત બનાવે છે, 90% ભરતી કરનારાઓ કહે છે કે AI તેમને વ્યૂહાત્મક કારકિર્દી સલાહકારોમાં ઉન્નત કરશે, અને 89% માને છે કે ઓટોમેશન તેમને મૂલ્યવર્ધિત કાર્ય માટે મુક્ત કરશે. જૈને જણાવ્યું તેમ તેની સીધી અસર બિઝનેસ પર પડે છે. ભરતીની ક્વોલિટીમાં સુધાર થાય છે, પ્રોડક્ટિવિટી અને કાર્યદક્ષતા વધે છે અને કાર્યબળમાં વધુ ચપળતા આવે છે. જેણે ભરતીકર્તા બિઝનેસ માટે સાચા ગ્રોથ પાર્ટનર બની જાય છે.
બિયોન્ડ AI, CVs & JDs નો પ્રથમ એપિસોડ અહીં જુઓ....
