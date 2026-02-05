Prev
LinkedInની ABCs: જ્યારે AI સ્ક્રીનિંગ કરે ત્યારે પ્રોફેશનલ કઈ રીતે અલગ દેખાશે

તેવા સમયમાં જ્યારે મોટા ભાગના રિક્રૂટર એપ્લિકેશન સ્ક્રીન કરવા માટે AI નો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, ભરતી વધુ સિગ્નલ-ડ્રિવન થઈ રહી છે. નોકરી શોધી રહેલા માટે તેનો અર્થ છે કે નોકરી માટે અરજી કરવાની પદ્ધતિ બદલવી પડશે- ટેમ્પલેટેડ CV હવે ઉપયોગી નથી રહ્યાં અને એવી પ્રોફાઇલ જે તમારી સ્કિલ્સ, અનુભવ અને ઇરાદાને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે તે જોબ માર્કેટમાં તમને આગળ વધવામાં મદદ કરશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 05, 2026, 05:10 PM IST

Zee Media ની સાથે મળી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ નો છેલ્લો એપિસોડ, જોબ સર્ચ અને કરિયર ગ્રોથની આ AI-પ્રૂફ પદ્ધતિ પર વિસ્તારથી વાત કરીએ. તેમાં  LinkedIn ના  APAC VP of Talent & Learning Solutions રૂચી આનંદ અને Wipro ના Chief Operating Officer સંજીવ જૈન જણાવે છે કે પ્રોફેશનલ્સ કઈ રીતે અધિકૃત, કૌશલ્ય-પ્રથમ પ્રોફાઇલ્સ અને કનેક્શન્સ બનાવી શકે છે, જે AI-પાવર્ડ ટેલેન્ટ માર્કેટમાં અલગ દેખાય.

A =  પ્રામાણિક પ્રોફાઇલ
ઓટોમેશન અને સ્કેલથી આકાર લઈ રહેલા આ માર્કેટમાં પ્રામાણિકતા એક મોટો તફાવત બની ગઈ છે. પ્રામાણિકતાનો મતલબ જરૂરથી વધુ જણાવવાનો નથી, પરંતુ વાત સ્પષ્ટ રાખવાનો છે. તેવી પ્રોફાઇલ જે કરિયર નિર્ણયો, શીખવાની પ્રક્રિયા અને ઇરાદાને સ્પષ્ટ રૂપથી જણાવે છે તેનો પર  ભરોસો કરવો અને તેને સમજવી સરળ હોય છે. ભલે કરિયરની યાત્રા સીધી ન રહી હોય. જેમ કે આનંદ કહે છે, 'ઘણા મજબૂત ઉમેદવાર કરિયર બ્રેક, ફેરફાર કે પિવટને સ્પષ્ટ રીતે ન સમજાવી પોતાના સિગ્નલને નબળું કરે છે. સમસ્યા બ્રેકમાં નહીં, પરંતુ ભરતીકર્તા માટે જરૂરી કોન્ટેક્સ્ટ ન હોવામાં હોય છે. AI-ઇનેબલ્ડ હાયરિંગ માહોલમાં, સ્પષ્ટ સિગ્નલ પરફેક્ટ રીતે સજાવવામાં આવેલી શાખથી વધુ દૂર સુધી પહોંચે છે.'

B = સ્કિલ્સ અને બ્રાન્ડ બનાવવી
સ્કિલ્સ-ફર્સ્ટ હાયરિંગે વેલ્યુને ઓળખવાની ટ્રિક બદલી નાખી છે. જેમ કે આનંદે એપિસોડમાં જણાવ્યું, કોઈ સૌથી જરૂરી સ્કિલ્સ, ઔપચારિક જોબ ટાઇટલ્સની બહાર બને છે- જેમ કે કોલેજના અનુભવ, એક્સ્ટ્રા કરિકુલર એક્ટિવિટીઝ, શરૂઆતી લીડરશિપ ભૂમિકા કે સર્ટિફિકેશન દ્વારા. જ્યારે દસમાંથી સાત રિક્રૂટર્સ ડિગ્રીથી વધુ ટ્રાન્સફરેબલ સ્કિલ્સને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યાં છે, ત્યારે શીખવાની ક્ષમતા સુસંગતતા મજબૂત સંકેત બની ગઈ છે. આજે રિક્રૂટર્સ ગ્રોથ અને ઇરાદાના સ્પષ્ટ સંકેત જોવા ઈચ્છે છે- તમને પ્રોફેશનલ તરીકે શું વ્યાખ્યાયિત કરે છે? તમારી શીખના આધાર પર પર્સનલ બ્રાન્ડ બનાવવી, તમારી ક્ષમતા અને દિશાને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે.

C = ઇરાદા સાથે કનેક્ટ કરવું
નેટવર્કિંગના મજબૂત પક્ષને સમજાવતા, આનંદે ભાર આપ્યો કે ઈરાદાની સાથે બનાવવામાં આવેલા કનેક્શન્સનું મહત્વ સંખ્યાથી વધુ હોય છે. ફક્ત વ્યવહારિક વિનંતીઓ જ નહીં, પણ શિક્ષણ, માર્ગદર્શન અથવા સલાહ માટે સંપર્ક કરવાથી લાંબા ગાળે સુસંગતતા વધે છે. AI-ઇનેબલ્ડ ડિસ્કવરી માહોલમાં આ પદ્ધતિ મોટા પાયા પર મોકલવામાં આવેલા કનેક્શન રિક્વેસ્ટની તુલનામાં વધુ મજબૂત સિગ્નલ સામે લાવે છે.

જેમ-જેમ હાયરિંગ વધુ સ્કિલ્સ-લેડ અને AI-અસિસ્ટેડ થઈ રહી છે, તેમ-તેમ પ્રોફેશનલ્સ અલગ દેખાશે જે સૌથી સ્પષ્ટ સિગ્નલ મોકલે છે. પ્રામાણિક પ્રોફાઇલ, દેખાતી સ્કિલ્સ અને સમજી-વિચારીને બનાવવામાં આવેલ કનેક્શન્સ ન માત્ર ડિસ્કવર થવાની સંભાવના વધારે છે, પરંતુ ભરોસો પણ બનાવે છે. AI-ડ્રિવન માર્કેટમાં સ્પષ્ટતા જ નોકરીકર્તાની નવી મૂડી છે.

Beyond AI, CVs & JDs ના છેલ્લા એપિસોડમાં જુઓ અને સમજો કે કરિયર રિયલ ટાઇમમાં કઈ રીતે બીજીવાર પરિભાષિત થઈ રહ્યું છે.

