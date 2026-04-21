1 લાખના બનાવી દીધા 70 લાખ રૂપિયા, 6 વર્ષમાં આ ડિફેન્સ સ્ટોકે બનાવ્યા માલામાલ
Multibagger Defence Stocks: શેર બજારમાં ઘણી કંપનીઓ એવી હોય છે, જે ઓછા સમયમાં પોતાના રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપે છે. આવો એક ડિફેન્સ સ્ટોક છે, જેણે છ વર્ષમાં રોકાણકારોને માલામાલ કરી દીધા છે.
- માર્ચ 2020મા માત્ર 25.80 રૂપિયા હતી શેરની કિંમત
- આજે 1825 રૂપિયાને પાર પહોંચી એક શેરની કિંમત
- 6 વર્ષમાં કંપનીએ રોકાણકારોને આપ્યું શાનદાર રિટર્ન
ડિફેન્સ કંપની ઝેન ટેક્નોલોજી (ZEN Technologies Ltd) ના શેરની કિંમતમાં તોફાની તેજી જોવા મળી છે. 6 વર્ષમાં આ ડિફેન્સ સ્ટોકનો ભાવ 26 રૂપિયાથી વધી 1825 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જેના કારણે રોકાણકારોનું 1 લાખનું રોકાણ 70 લાખથી વધુ થઈ ગયું છે.
માર્ચ 2020મા ઝેન ટેક્નોલોજીના શેરનો ભાવ 25.80 રૂપિયા સ્તર પર હતો. જે હવે એનએસઈમાં 1825 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ પર પહોંચી ગયો છે.
ઝેન ટેક્નોલોજીના શેરમાં 11 ટકાની તેજી
બીએસઈમાં ઝેન ટેક્નોલોજીો શેર 1661.25 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યો હતો. દિવસમાં શેરનો ભાવ 11 ટકાની તેજી સાથે 1823.70 રૂપિયાના લેવલ પર પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 24 ટકાની તેજી આવી છે. જ્યારે એક વર્ષમાં ડિફેન્સ સ્ટોકનો ભાવ 18.58 ટકા વધ્યો છે. કંપનીના શેરનો 52 સપ્તાહનો હાઈ 2268.15 રૂપિયા અને લો લેવલ 1224 રૂપિયા છે. ઝેન ટેક્નોલોજીનું માર્કેટ કેપ 15972 કરોડ રૂપિયાનું છે. મહત્વનું છે કે આ વર્ષે શેરમાં અત્યાર સુધી 28.93 ટકાની તેજી જોવા મળી છે.
ત્રણ વર્ષમાં ઝેન ટેક્નોલોજીના શેરની કિંમતમાં 471.69 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. તો પાંચ વર્ષમાં કંપનીએ 2257.28 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે.
કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું કે 12.7mm, 23mm, 30mm અને 40mm ક્રિટિકલ વિપન્સ સિસ્ટમ્સ બનાવવાનું લાયસન્સ મળ્યું છે.
શેર સ્પ્લિટ
ઝેન ટેક્નોલોજીએ શેરને સ્પ્લિટ કર્યાં હતા. કંપનીએ ત્યારે 1 શેરને 10 હિસ્સામાં વિભાજીત કર્યો હતો. ત્યારબાદ કંપનીના શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયાથી ઘટી 1 રૂપિયો પ્રતિ શેર થઈ ગઈ હતી.
(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો)
