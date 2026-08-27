/September 1 Rule Change: ગેસ સિલિન્ડરથી લઈને ATM ચાર્જ સુધી! 1 સપ્ટેમ્બરે થઈ શકે છે આ 7 મોટા ફેરફાર, લિસ્ટમાં શું-શું છે જાણો?

September 1 Rule Change: સપ્ટેમ્બર મહિનો શરૂ થવામાં 4 દિવસ બાકી છે અને દર મહિનાની જેમ આ મહિનાની પહેલી તારીખે પણ ઘણા ફેરફારો થઈ શકે છે, જે સામાન્ય લોકોના બજેટ અને આર્થિક સ્થિતિ પર અસર કરી શકે છે. સંભવિત ફેરફારો લોકોના રસોડાથી લઈને બેન્કિંગ અને વિદેશ યાત્રા સાથે જોડાયેલા છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ગેસ સિલિન્ડરના રેટ બદલી શકે છે. એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ અને CNG ના રેટ બદલાઈ શકે છે. બેન્કિંગ સેક્ટરમાં FD ના નિયમ બદલાઈ શકે છે અને ATM ના ચાર્જ વધી શકે છે. તો બીજી તરફ 1 સપ્ટેમ્બરથી ટાટા કંપનીની કારો પણ મોંઘી થઈ શકે છે, તો ચાલો આવા જ 7 મોટા ફેરફારો પર નજર કરીએ…
બોર્ડિંગ પાસ પર સ્ટેમ્પનો નિયમ બદલાશે
મળેલી જાણકારી અનુસાર, 1 સપ્ટેમ્બરથી વિદેશ યાત્રા સાથે જોડાયેલો એક નિયમ બદલાવા જઈ રહ્યો છે. 1 સપ્ટેમ્બર 2026 થી ઇન્ટરનેશનલ મુસાફરોએ એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન કાઉન્ટર પર લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડશે નહીં. કારણ કે બોર્ડિંગ પાસ પર સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર રહેશે નહીં. કારણ કે 1 સપ્ટેમ્બરથી મુસાફરો મોબાઇલમાં ઈ-બોર્ડિંગ પાસ અથવા તેની હાર્ડ કોપી માત્ર બતાવીને જ ઇમિગ્રેશન કરી શકશે અને આગળ વધી શકશે. બ્યુરો ઓફ ઇમિગ્રેશને આ ફેરફાર ઇમિગ્રેશન પ્રોસેસને સરળ અને ઝડપી બનાવવા માટે કર્યો છે. આનાથી મુસાફરોનો સમય બચશે અને એરપોર્ટ સ્ટાફનું કામ પણ ઓછું થશે.
LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર થશે?
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા ગેસ સિલિન્ડરના રેટ બદલવામાં આવે છે. વળી આ ફેરફાર મોટાભાગે મહિનાની પહેલી તારીખે કરવામાં આવે છે. એવામાં 1 સપ્ટેમ્બરથી ગેસ સિલિન્ડરના રેટ બદલાઈ શકે છે, જે ઘટી શકે છે અથવા વધી શકે છે. બંને પ્રકારના ફેરફારોની અસર રસોડાના બજેટ પર પડશે. ઓગસ્ટ મહિનાની પહેલી તારીખે 19 કિલો વાળા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના રેટ 202 રૂપિયા ઘટાડ્યા હતા, જ્યારે 14.2 કિલોગ્રામ વાળા ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના રેટ સ્થિર રાખવામાં આવ્યા હતા.
LPG ની E-KYC ની ડેડલાઇન વધી ગઈ
LPG કનેક્શનની ઈ-કેવાયસી (E-KYC) કરાવવા માટે 5 દિવસ બાકી છે, એટલે કે 31 ઓગસ્ટ સુધી ઈ-કેવાયસી કરી શકો છો. IOCL, BPCL, HPCL એ ડેડલાઇનને વધારીને 23 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ કરી દીધી હતી. પરંતુ જો તમે 31 ઓગસ્ટ સુધી પણ ઈ-કેવાયસી નથી કરાવતા તો 1 સપ્ટેમ્બરથી ગેસ સિલિન્ડર મોંઘા રેટ પર ખરીદવો પડી શકે છે.
ATF-CNG-PNG ના ભાવ બદલાઈ શકે છે
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઘણીવાર હવાઈ ઈંધણ એટલે કે એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ના રેટ પણ બદલે છે, જેની સીધી અસર હવાઈ યાત્રા કરવા પર થતા ખર્ચ પર પડે છે. કારણ કે એરલાઇન્સ ટિકિટના રેટ વધારી શકે છે. એવામાં 1 સપ્ટેમ્બરે હવાઈ ઈંધણની નવી કિંમતો જાહેર થઈ શકે છે. CNG, PNG ના ભાવમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
ટાટા કંપનીની કારો થઈ શકે છે મોંઘી
ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ 1 સપ્ટેમ્બરથી પોતાની તમામ કારો અને SUV ની કિંમતોમાં 25000 રૂપિયા સુધીનો વધારો કરી રહી છે. ICE અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV) બંને પર વધેલી કિંમતો લાગુ થશે. નવા રેટ મોડલ અને વેરિએન્ટ અનુસાર અલગ-અલગ હશે. ટાટા સિવાય હ્યુન્ડાઈ મોટર ઇન્ડિયાએ પણ પોતાની કારોના રેટ 1 સપ્ટેમ્બરથી વધારવાની જાહેરાત કરી છે.
બેંક FD ના વ્યાજ રેટમાં ફેરફાર સંભવ
1 સપ્ટેમ્બરથી બેંકોમાં FD ના વ્યાજ દરો બદલાઈ શકે છે. જો વ્યાજ દર ઘટ્યો તો ગ્રાહકોને મળતું રિટર્ન થોડું ઓછું થઈ શકે છે. જો વ્યાજ દર વધ્યો તો ગ્રાહકોને ફાયદો થઈ શકે છે. તેથી FD કરાવતા પહેલા 1 સપ્ટેમ્બર 2026 ની રાહ જુઓ, કારણ કે જો તે દિવસે વ્યાજ દરો બદલાયા તો ફાયદો-નુકસાન જોઈને જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિશે વિચારો.
બદલાઈ શકે છે ATM ટ્રાન્ઝેક્શનના ચાર્જ
1 સપ્ટેમ્બરથી ATM ટ્રાન્ઝેક્શનના ચાર્જ બદલાઈ શકે છે. ATM થી વધારે વાર ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા પર બેંક મોટી ફી વસૂલી શકે છે. તેથી ATM ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા પહેલા 1 સપ્ટેમ્બરની રાહ જુઓ કે બેંક ચાર્જ લિમિટ બદલશે કે નહીં.