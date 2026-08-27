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September 1 Rule Change: ગેસ સિલિન્ડરથી લઈને ATM ચાર્જ સુધી! 1 સપ્ટેમ્બરે થઈ શકે છે આ 7 મોટા ફેરફાર, લિસ્ટમાં શું-શું છે જાણો?

September 1 Rule Change: સપ્ટેમ્બર શરૂ થતાં જ ઘરના રસોડાનું બજેટ બગડી શકે છે અને તમારા ખિસ્સા પર બોજ વધી શકે છે. દર વખતની જેમ 1 સપ્ટેમ્બરે ગેસ સિલિન્ડર મોંઘા થઈ શકે છે. તો બીજી તરફ 1 સપ્ટેમ્બરથી લોકોને એરપોર્ટ પર બોર્ડિંગ પાસ પર સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર નહીં પડે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:11 AM IST
September 1 Rule Change: ગેસ સિલિન્ડરથી લઈને ATM ચાર્જ સુધી! 1 સપ્ટેમ્બરે થઈ શકે છે આ 7 મોટા ફેરફાર, લિસ્ટમાં શું-શું છે જાણો?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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