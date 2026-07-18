/બદલાશે 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો, RBI એ કરી મોટી જાહેરાત, તેની જગ્યાએ શું આવશે?

Plastic note in India: ભારતીય રિઝર્વ બેંકની નોટ પ્રિન્ટિંગ શાખા, BRBNMPLએ પ્લાસ્ટિક નોટોના ઉત્પાદન માટે વૈશ્વિક ટેન્ડર બહાર પાડ્યું છે. કંપનીએ પોલિમર શીટ્સના ઉત્પાદન અને સપ્લાય માટે વિશ્વભરની કંપનીઓ પાસેથી રસના અભિવ્યક્તિઓ (EOI) આમંત્રિત કર્યા છે, જેનો અર્થ એ છે કે પ્રથમ વખત નોટ છાપવા માટે જરૂરી પ્લાસ્ટિક સામગ્રી મેળવવાની પ્રક્રિયા સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ છે. પ્રારંભિક તબક્કામાં 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે શરૂ થઈ શકે છે.
પ્લાસ્ટિક નોટો શું છે?
પ્લાસ્ટિક નોટોને પોલિમર નોટ કહેવામાં આવે છે. તે સામાન્ય પ્લાસ્ટિક નહીં પણ ખાસ, મજબૂત પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ પર છાપવામાં આવે છે. છાપવાની સુવિધા માટે આ ફિલ્મ સફેદ કોટિંગથી કોટેડ હોય છે. નોટમાં એક પારદર્શક બારી પણ છે, જે તેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા સુવિધા માનવામાં આવે છે. આનાથી આવી નોટોની નકલ કરવી અત્યંત મુશ્કેલ બને છે.
કઈ નોટો સૌથી પહેલા બદલી શકાય?
એક્સપર્ટ માને છે કે જો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થાય છે, તો 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો પોલિમરમાં બનનારી પહેલી નોટ હોઈ શકે છે. કારણ સ્પષ્ટ છે: આ નોટો સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાય છે અને સૌથી ઝડપથી બગડે છે.
RBIનું આ પગલું કેટલું મોટું છે?
BRBNMPL એ જ કંપની છે જે મૈસુર અને સાલ્બોનીમાં તેના પ્રેસમાં ભારતીય ચલણ છાપે છે. આ કંપની પોલિમર શીટ્સ ખરીદવા માટે વૈશ્વિક કંપનીઓ પાસેથી દરખાસ્તો માંગી રહી છે તે માત્ર એક વિચાર નથી પરંતુ તૈયારીનો નક્કર સંકેત છે. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે આવતા મહિનાથી પ્લાસ્ટિક નોટો બજારમાં ઉપલબ્ધ થશે. આ પ્રક્રિયા હાલમાં તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે.
5 જૂન, 2026ના રોજ નાણાકીય નીતિની જાહેરાત પછી એક પત્રકાર પરિષદમાં, RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે પોલિમર નોટો માટેની દરખાસ્ત વિચારણા હેઠળ છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી અને કેન્દ્રીય બેંક તેના ફાયદા અને ગેરફાયદાનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે.
આ ઘટના નવી નથી
હવે ફરીથી તૈયારીઓ કેમ શરૂ કરવામાં આવી છે?
ડિજિટલ ચુકવણીઓ ઝડપથી વધી છે, પરંતુ રોકડની માંગ પણ સતત વધી રહી છે. મે 2026 સુધીમાં, દેશમાં ચલણમાં રોકડ 42.86 લાખ કરોડ રૂપિયાના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગઈ. બીજી તરફ, દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ફાટેલી અને ગંદી નોટોનો નાશ થઈ રહ્યો છે. 2024-25માં આશરે 23.8 અબજ નોટો ચલણમાંથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. છાપકામમાં દર વર્ષે હજારો કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ પણ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, લાંબા સમય સુધી ટકી રહેતી પોલિમર નોટો સરકાર અને આરબીઆઈ માટે ખર્ચ ઘટાડવાનો વિકલ્પ બની શકે છે.
પ્લાસ્ટિક નોટોના ફાયદા
સૌથી મોટો ફાયદો તેમની આયુષ્ય છે.
તે કાગળની નોટો કરતાં અઢી થી ચાર ગણી વધુ સમય સુધી ટકી શકે છે.
તે પાણી પ્રતિરોધક, આંસુ પ્રતિરોધક અને ઓછી ગંદકી આકર્ષે છે.
ઘણા અભ્યાસોમાં જાણવા મળ્યું છે કે બેક્ટેરિયા તેમની સપાટી પર ટકી રહેવાની શક્યતા ઓછી છે. સૌથી અગત્યનું, તેમની પારદર્શક બારીઓ અને અદ્યતન સુરક્ષા સુવિધાઓ તેમને બનાવટી બનાવવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બનાવે છે.
પરંતુ પડકારો પણ ઓછા નથી
પોલિમર નોટો શરૂઆતમાં મોંઘી હોય છે કારણ કે તેમને વિશિષ્ટ સામગ્રીની જરૂર હોય છે, જે હાલમાં વિદેશથી ખરીદવાની જરૂર પડી શકે છે.
દેશભરમાં એટીએમ અને નોટ ગણતરી મશીનોને પણ નવી નોટોને સમાવવા માટે અપગ્રેડ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
ભારત જેવા ગરમ દેશમાં, અતિશય તાપમાનની અસરને પણ એક પડકાર માનવામાં આવે છે. વધુમાં, ઘણા દેશોમાં લોકોએ ફરિયાદ કરી છે કે નવી પોલિમર નોટો એકસાથે ચોંટી જાય છે અને ફોલ્ડ કરવામાં આવે ત્યારે કાયમી કરચલીઓ વિકસાવે છે.
દુનિયામાં ક્યાં પોલિમર નોટો ચલણમાં છે?
ઓસ્ટ્રેલિયાએ સૌપ્રથમ 1988માં પોલિમર નોટો રજૂ કરી હતી, અને બાદમાં તેની આખી ચલણ બદલી નાખી હતી.
આ પછી, કેનેડા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, ન્યુઝીલેન્ડ, સિંગાપોર, વિયેતનામ, મલેશિયા અને બ્રુનેઈ સહિત 40 થી વધુ દેશોએ તેમને અપનાવ્યા છે. આ દેશોના અનુભવો દર્શાવે છે કે પ્રારંભિક કિંમત વધારે હોવા છતાં, લાંબા ગાળે નોટો વધુ ટકાઉ સાબિત થાય છે.
આગળ શું?
EOI એ ફક્ત પહેલું પગલું છે. આ પછી, ટેન્ડર, તકનીકી ચકાસણી, નમૂના પરીક્ષણ, સુરક્ષા પરીક્ષણ અને પાયલોટ પ્રિન્ટિંગ સહિત અસંખ્ય પ્રક્રિયાઓ થશે. આનો અર્થ એ છે કે કાગળની નોટો ટૂંક સમયમાં બંધ થવાની નથી. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો નાના મૂલ્યની નોટોની રજૂઆત શરૂ થઈ શકે છે, અને થોડા સમય માટે, કાગળ અને પોલિમર નોટ બંને સાથે સાથે ફરશે. હાલ માટે, એવું કહી શકાય કે 14 વર્ષથી અટકેલો પોલિમર નોટ પ્રોજેક્ટ પહેલા કરતાં વધુ ગંભીરતા સાથે આગળ વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે.