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બદલાશે 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો, RBI એ કરી મોટી જાહેરાત, તેની જગ્યાએ શું આવશે?

Plastic note in India: આ UPIનો યુગ છે. લોકો ભાગ્યે જ રોકડ રકમ પાસે રાખે છે. કારણ કે કાગળની નોટો ઝડપથી બગડી જાય છે અને સરળતાથી ફાટી જાય છે. જો કે, આ સમસ્યાનો ઉકેલ આવવાનો છે, કારણ કે ભવિષ્યમાં તમારા ખિસ્સામાં રહેલી નોટ પ્લાસ્ટિકની બનેલી હોઈ શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:25 PM IST
બદલાશે 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો, RBI એ કરી મોટી જાહેરાત, તેની જગ્યાએ શું આવશે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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